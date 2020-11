Chaque année, c’est la même chose : l’hiver arrive et avec lui, le froid dans votre logement. Et s’il était temps d’investir dans un thermostat connecté ? Dans ce guide, nous vous expliquons tout sur cet appareil et vous présentons les meilleurs thermostats connectés.

Netatmo Thermostat intelligent – Crédit : Netatmo

Lorsque l’hiver arrive, l’objectif principal de la plupart des foyers est simple : améliorer le confort thermique tout en réduisant la facture énergétique. Pour ce faire, le thermostat connecté, qui permet de contrôler votre chauffage depuis chez vous ou l’extérieur, apparaît comme une solution séduisante. Dans ce guide, nous avons testé plusieurs modèles afin de vous sélectionner les meilleurs thermostats connectés.

Quels sont les meilleurs thermostats connectés ?

Schneider Electric Wiser – kit pour chaudière 179,90€ > ManoMano

ON AIME

✅ La commande On/Off ou OpenTherm

✅ Les fonctions évoluées (calcul de l’inertie thermique, etc)

ON N’AIME PAS

❌ Le prix du kit pour chauffage électrique

Ce thermostat bénéficie de nombreuses fonctions évoluées : commande On/Off ou modulante via OpenTherm, apprentissage de l’inertie thermique du logement pour optimiser la montée ou la descente en température, détection de fenêtre ouverte, etc. Le kit de démarrage contient une passerelle Zigbee/Wifi à raccorder à la chaudière. Des têtes thermostatiques sont disponibles en option pour personnaliser la température pièce par pièce. Un autre kit, plus cher, est prévu pour le chauffage électrique.

Netatmo Thermostat intelligent 179,99€ > Amazon

ON AIME

✅ La fonction Auto-Adapt

✅ L’évolution au fil des versions

ON N’AIME PAS

❌ La commande On/Off basique

C’est l’un des plus anciens thermostats connectés du marché. Il s’améliore au fil des ans avec l’arrivée de nouvelles fonctions, comme Auto-Adapt (prise en compte de l’isolation et de la température extérieure pour anticiper). Des têtes thermostatiques peuvent venir en complément. Ce thermostat fonctionne basiquement en mode On/Off, mais une autre version, sortie cet automne et plus chère, permet de contrôler les chaudières modulantes via le langage OpenTherm.

Somfy Thermostat connecté filaire 183,63€ > CDiscount

ON AIME

✅ Le design

✅ Les fonctionnalités en grand nombre

ON N’AIME PAS

❌ Le prix de la version sans fil

C’est un thermostat assez design et également assez complet : prise en compte de l’inertie thermique du logement, sonde d’humidité, modification de l’hystérésis, détection de fenêtre ouverte… Attention, il existe une version filaire et une version sans fil, cette dernière étant un peu plus chère car accompagné d’un relais radio.

Tado kit de démarrage v3+ 143,92€ > CDiscount

ON AIME

✅ La prise en charge du contrôle multizone

✅ Les nombreuses fonctionnalités

ON N’AIME PAS

❌ L’installation sans fil qui nécessite un kit d’extension

Ce thermostat de l’allemand Tado est l’un des plus perfectionnés du moment. Il apprend des caractéristiques thermiques de l’habitation et prend en compte le contrôle multizone (via tête thermostatique ou thermostat additionnel), OpenTherm et certains protocoles propriétaires pour la modulation. L’installation sans fil nécessite un kit d’extension.

A quoi ça sert ?

Un thermostat connecté joue le même rôle fondamental qu’un thermostat d’ambiance classique : il agit sur le fonctionnement du générateur de chauffage de l’habitation, typiquement la chaudière, pour que la température atteigne la valeur consignée par l’utilisateur.

Mais sa connexion IP lui attribue quelques fonctions supplémentaires intéressantes : contrôle à distance au travers du smartphone et d’une application mobile, arrêt et mise en service du chauffage en fonction de la position géographique de l’utilisateur, apprentissage des habitudes des résidents pour une température adaptée en toute circonstance, algorithme qui calcule l’inertie thermique du logement, suivi de la consommation énergétique…

S’ajoute la programmation horaire et calendaire, déjà vue sur un thermostat programmable, mais plus facile à appréhender sur l’écran d’un smartphone.

Ca marche avec tous les systèmes de chauffage ?

Ces thermostats opèrent avec les systèmes de chauffage individuels les plus courants : chaudière (à gaz, au fioul, à bois/biomasse), pompe à chaleur, plancher chauffant… Ils peuvent également commander un chauffage collectif si une possibilité de régulation existe.

Leur action est le plus souvent binaire (enclenchement et arrêt de la chaudière), plus rarement modulante, ce qui est plus efficace car la température dans le circulateur d’eau est ajustée continuellement pour améliorer le fonctionnement et le confort ressenti.

Des thermostats récents (Nest v3, Tado v3+, Netatmo Thermostat Modulant) tiennent compte du langage standard OpenTherm ou de protocoles de commande propres aux équipements d’Atlantic, de Saunier Duval, d’elm Leblanc, etc.

Quand on acquiert un modèle récent de chaudière, cependant, il est préférable d’opter pour le thermostat du même fabricant, certes plus cher mais de plus en plus connecté et tirant le meilleur parti de l’intelligence de la chaudière.

Les thermostats connectés les plus récents sont compatibles avec OpenTherm et certains protocoles propriétaires. Le contrôle de la chaudière est alors plus précis. Crédit : Somfy

Le chauffage électrique n’est pas aussi bien pris en charge, en particulier les radiateurs commandés par fil pilote, une particularité française. Cependant, le thermostat de Qivivo (désormais propriété de Comap) existe dans une version adaptée au fil pilote. Schneider Electric, de même, propose une version de son thermostat pour ce type de chauffage.

Les derniers modèles de Nest sont compatibles également, à condition de passer par un électricien. Et Netatmo a mis au point avec le groupe Muller des modules radio pour piloter les radiateurs de la marque.

Comment ça s’installe ?

Le principe est de relier l’organe de contrôle, à savoir le thermostat, à l’unité de chauffage et d’établir la liaison Internet, via une passerelle IP qui communique avec la box.

Le remplacement d’un thermostat filaire existant représente le cas de figure le plus simple : il s’agit de repérer les deux fils de commande (contacts secs, libres de tension) qui proviennent de la chaudière puis de les rebrancher sur le nouveau thermostat.

L’alimentation électrique est procurée par un jeu de piles. Ensuite, la passerelle Wifi se branche sur une prise électrique, chez Somfy et Netatmo notamment, ou directement sur le port Ethernet de la box Internet (Tado).

La passerelle IP se branche sur une prise électrique ou directement sur la box Ethernet, selon le modèle de thermostat. Crédit : Netatmo

Si le thermostat existant communique par radio, le thermostat connecté de remplacement doit être accompagné d’un récepteur radio (thermostat radio de Somfy par exemple), lequel peut être disponible en option (kit d’extension de Tado).

Ensuite, il faut déposer le relais radio actuel, à proximité de chaudière, puis rebrancher les câbles de commande et d’alimentation sur le nouveau. La passerelle IP s’installe comme précédemment. Celles de Netatmo et Schneider Electric font aussi office de récepteur radio pour la chaudière le cas échéant.

Dans l’hypothèse où la chaudière ne bénéficie ni d’un relais ni d’un thermostat, il faut ouvrir le capot de la chaudière et brancher les câbles de commande et d’alimentation du relais radio sur le bornier de la chaudière. Les personnes fâchées avec les tournevis et le bricolage en général peuvent se tourner vers un chauffagiste professionnel.

Peut-on piloter le chauffage dans plusieurs pièces ?

Si le chauffage central dessert au minimum deux circuits de chauffage indépendants, la première option consiste à installer un thermostat par zone. Tado propose par exemple des thermostats additionnels, dédiés au contrôle multizone.

Chez Nest, Tado, Netatmo et Schneider Electric, les têtes thermostatiques (communiquant par radio), à poser sur les radiateurs, sont aussi un moyen d’individualiser la température pièce par pièce. Une solution intéressante dans une situation de chauffage collectif, avec néanmoins des radiateurs indépendants.

Une tête thermostatique sert à individualiser la température d’une pièce. Elle communique avec un relais radio IP et peut fonctionner indépendamment d’un thermostat. Crédit : Tado

Ca s’intègre dans un système domotique ?

Ces thermostats, pour la plupart, peuvent communiquer avec la plateforme IFTTT et les services Google Home, Amazon Alexa et Apple Homekit. Le contrôle vocal et la mise en relation avec d’autres objets connectés ou des box domotiques sont donc envisageables.

Le thermostat de Somfy est, en supplément, pris en charge par la box Tahoma du même fabricant. Celui de Netatmo peut également être contrôlé par l’application domotique Celiane with Netatmo, de Legrand.

Quelles économies sont à la clé ?

Le chauffage compte pour deux tiers de la consommation énergétique d’un foyer, selon l’Ademe, et le thermostat connecté, bien configuré, est assurément bienvenu pour réduire la facture. Les études les plus raisonnables évoquent une économie de 5 à 15 %, tandis que certains fabricants sont encore plus enthousiastes. Cette estimation est à nuancer car elle prend généralement en référence un système de chauffage sans la moindre régulation.

Un thermostat connecté est éligible à un crédit d’impôt, ce qui peut accélérer son amortissement. Mais l’intervention d’un professionnel certifié RGE (Reconnu garant de l’environnement) est requise. Depuis le 1er juillet 2020, un « coup de pouce » de 150 € pour inciter à l’installation d’un thermostat programmable a également été mis en place. Là encore, un professionnel (signataire de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ») doit réaliser la prestation.