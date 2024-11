Android TV : Google revoit à la baisse ses exigences pour être présent sur des TV moins chères

Android TV

Google TV et Android TV, développés par Google, équipent des millions de téléviseurs connectés et boitiers TV à travers le monde. Si Android TV est le système d’exploitation, Google TV est la surcouche, celle qui vous permet de naviguer au sein d’une interface claire et accessible.

Avec un appareil Android TV (boitier TV, Chromecast équipé d’Android TV, Freebox Pop, vidéoprojecteur ou téléviseur Google TV) vous avez accès à toutes les applications vidéo Android. Vous pouvez ainsi accéder à tous vos comptes de streaming de manière simplifiée, juste en vous connectant avec votre compte Google.

YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Crunchyroll, ADN, Molotov, Plex et bien d’autres plateformes de streaming sont ainsi disponibles, il y a même des jeux qui sont compatibles.

Android TV bientôt disponible sur encore plus d’appareils ?

C’est Android Authority qui relaie cette nouvelle information. Google aurait décidé de baisser la quantité de RAM nécessaire pour faire tourner Android TV. Concrètement, cela signifie que le système d’exploitation TV pourra être installé sur des téléviseurs, boitiers TV, projecteurs, etc. moins puissants, et donc moins chers.

Il faut savoir que jusqu’à présent la configuration recommandée était de 1.5 Go de RAM pour les téléviseurs Full HD (1080p) et de 2 Go pour les téléviseurs 4K. Le minimum requis est maintenant de 1 Go de RAM, et le sera à partir de Android TV 14.

Cette quantité de mémoire vive semble suffisante pour faire tourner le système Android TV, surtout si vous n’utilisez qu’une seule application à la fois (ce qui est en général le cas).

Si Android TV 14 est basé sur Android 14, le système d’exploitation mobile de Google, vous n’y retrouverez, bien entendu, pas les mêmes fonctionnalités. Vous n’utilisez en effet pas votre TV et votre smartphone de la même façon. C’est la raison pour laquelle Google aurait décidé que la configuration recommandée pourrait être différente pour TV et pour mobile.

Ainsi si Android 14 nécessite 2 Go de RAM sur mobile (et parfois, c’est un peu juste, notamment si vous êtes un gamer invétéré), Android TV 14 n’a pas les mêmes besoins.

Avec Android TV 14 la configuration minimum pour une TV Full HD pourra donc être de 1 Go de RAM, et de 1.5 Go pour une TV 4K. Pour cela Google a développé des fonctionnalités spécifiques au sein d’Android TV, fonctionnalités qui permettent de réaliser des optimisations en cas de faible mémoire vive.

Ces fonctionnalités, détectées au sein du changement de code prévu pour Android TV 14 qui ont été détectées par Android Authority ont permis de confirmer la rumeur originelle, reçue d’une source sûre. Cette nouvelle configuration pourra donc être mise en place sur les nouveaux appareils équipés d’Android TV 14.