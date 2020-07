Ford a fabriqué une Mustang Mach-E électrique de 1 400 chevaux

Ford Motor a développé une version de course de son prochain crossover Mustang Mach-E entièrement électrique avec 1 400 chevaux et une vitesse de pointe qui n’est pas légale dans la rue.

L’entreprise prévoit d’utiliser le prototype, qu’elle appelle la Mustang Mach-E 1400, pour montrer les performances potentielles des véhicules tout électriques lorsque le nouveau crossover commencera à arriver chez les concessionnaires dans le courant de l’année.

Crédit : Ford Performance / Youtube

Ford avait dévoilé au début de l’année la Ford Mustang Mach-E, son SUV électrique. Cette version modifiée propose une batterie de 56,8 kWh et sept moteurs électriques, trois à l’avant, quatre à l’arrière. En outre, la puissance peut être envoyée aux quatre roues, uniquement aux roues avant, uniquement aux roues arrière ou celle-ci peut être répartie entre les roues avant et arrière dans n’importe quelle proportion.

Ford Performance a créé la Mach-E 1400 en collaboration avec RTR Vehicles, une société fondée par le pilote de course spécialisé en drift Vaughn Gittin, Jr. Les courses de drift consistent à faire glisser les voitures sur le côté dans les courbes d’un circuit de course. Le contrôle du véhicule et le style de conduite sont plus fortement récompensés que le temps au tour. RTR est spécialisée dans les pièces détachées et la personnalisation des voitures et camions Ford.

Ford a également travaillé avec d’autres partenaires extérieurs. Ils ont aussi collaboré avec le groupe interne de développement des véhicules électriques de Ford, Team Edison.

Malgré la ressemblance extérieure, peu de pièces de la version de série de la Mach-E sont utilisées dans cette voiture. Cette Mach-E 1400 a un châssis conçu sur mesure, et presque tous les composants mécaniques sont uniques à cette voiture. La plus grande partie de la carrosserie est en fibre de carbone et le capot est en fibres composites organiques. Il s’agit d’une alternative moins coûteuse à la fibre de carbone.

Une présentation en vidéo

Pour montrer les capacités de la Mustang Mach-E 1400, Ford a publié une vidéo la montrant drifter et faire des burnout aux côtés de voitures célèbres. En effet, on retrouve notamment la voiture NASCAR de la compagnie, Hoonicorn de Ken Block, et une des Mustangs personnalisées de Gittin Jr.

Source : Ford Performance