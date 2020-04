HBO offre 500 heures de films et séries pour rester confiné

La chaîne américaine HBO offre dès aujourd’hui 500 heures de contenus gratuits pour vous aider à traverser la période de confinement. Cette programmation inclut tous les films et séries les plus cultes de HBO.

Pour aider à faire passer la période de confinement plus vite, plusieurs chaînes et plateformes de VOD font preuve de générosité en donnant accès à des contenus gratuits. Cette semaine, Syfy a par exemple décidé d’offrir l’intégralité de la série Battlestar Galactica. Aujourd’hui, c’est au tour de la chaîne HBO, qui donner accès à pas moins de 500 heures de programmes gratuits.

Pas besoin d’être abonné à la chaîne pour profiter de ce beau cadeau, tout le monde va donc pouvoir en profiter. HBO étant seulement disponible aux États-Unis, il faudra cependant passer par un VPN pour contourner les restrictions de zone géographique. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser un VPN, nous vous invitons à consulter notre guide pour télécharger et installer facilement un VPN. Il suffira ensuite de télécharger les applications HBO Now ou HBO Go pour accéder à la programmation. Dans quelques jours, l’offre sera également disponible via plusieurs plateformes partenaires, a précisé HBO dans son communiqué.

500 heures de films, séries et documentaires HBO gratuits

La promotion démarre dès aujourd’hui vendredi 3 avril. Elle n’a pour l’instant pas de date de fin, mais sera bien évidemment limitée. Parmi les programmes disponibles, on aura droit à plusieurs séries cultes de la chaîne telles que Six Feet Under, The Wire ou encore Les Sopranos. Plusieurs films seront aussi offerts, tels que The Lego Movie 2, Pokémon Detective Pikachu et Sucker Punch. L’offre étant réservée aux États-Unis, tous les contenus seront uniquement en anglais.

Avec cette programmation gratuite, HBO en profite au passage pour donner un aperçu de son futur service de streaming HBO max, qui sera lancé en mai prochain aux États-Unis. Le catalogue de cette nouvelle plateforme proposera toutes les productions du groupe WarnerMedia, auquel appartient HBO. Cela inclut notamment le prequel de Game Of Thrones, les séries DC, ainsi que de nouvelles productions originales signées J.J. Abrams et Ridley Scott.

D’autres offres de streaming disponibles

En France, vous pouvez profiter pendant le confinement de plusieurs chaînes gratuites offertes par Free, Bouygues Telecom et SFR, ainsi que de quelques contenus Amazon Prime Video. La plupart de ces offres sont valables jusqu’au 30 avril. D’après les dernières déclarations du Premier ministre d’Edouard Philippe, le confinement sera très certainement prolongé au-delà du 15 avril. Les activités de streaming ne sont donc pas près de cesser.

