House of the Dragon : le trailer de l’épisode 4 est là, avec un événement majeur très attendu

Le trailer de l’épisode 4 de House of the Dragon saison 2 annonce une bataille sanglante dans le Conflans. Rhaenyra Targaryen décide d’utiliser son avantage : les dragons des Noirs contre les Verts. Cet épisode promet d’être spectaculaire, à la hauteur des grandes batailles de Game of Thrones.

Alors que la guerre se profile à l’horizon, la tension monte d’un cran dans la deuxième saison de House of the Dragon. Le trailer de l’épisode 4, dévoilé par Max, nous offre un aperçu de la suite de la Danse des Dragons, un conflit sanglant qui opposera les Targaryen entre eux.

Voici la bande-annonce de l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon

Après l’adaptation de l’infâme événement Sang et Fromage dans le premier épisode, où Daemon Targaryen a commandité l’assassinat horrible du jeune fils d’Aegon et Alicent, la saison a ensuite exploré les conséquences de cet acte ignoble. Aegon, en proie à une soif de vengeance, a envoyé Daemon capturer Harrenhal, un point stratégique pour les Noirs.

L’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon a attisé les tensions entre les Verts et les Noirs. Daemon s’empare d’Harrenhal, hanté par le meurtre du jeune Jaehaerys. Criston Cole mène l’armée vers le Conflans, un point stratégique crucial. Rhaenyra tente vainement d’éviter la guerre en rencontrant Alicent, mais le conflit semble désormais inévitable.

Le trailer de l’épisode 4 nous plonge ainsi au coeur des combats à venir dans le Conflans. On y voit des armées en marche et Criston Cole à la tête de ses troupes. Plus important encore, on découvre enfin Rhaenyra Targaryen prête à lâcher ses dragons dans la bataille, une décision cruciale face aux Verts, qui ne possèdent pas autant de ces puissantes créatures.

Très clairement, cet épisode s’annonce comme un tournant majeur dans la Danse des Dragons, et pourrait rivaliser avec les batailles les plus mémorables de Game of Thrones, comme La Bataille des Bâtards, par exemple.

L’épisode 4, réalisé par Alan Taylor, sera disponible le 8 juillet 2024.