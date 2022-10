Les Anneaux de Pouvoir : les showrunners font planer le doute sur l’identité de l’Étranger

L’étranger © Amazon Studios

Si vous avez visionné le dernier épisode de la série Les Anneaux de Pouvoir, vous savez que plusieurs mystères se sont dénoués (gare aux spoilers !). Outre le début de la fabrication des anneaux, nous avons désormais la confirmation que Sauron s’était déguisé en Halbrand pour mener à bien ses plans machiavéliques.

Quant à l’Étranger, la question semblait également réglée. Les cultistes l’ont qualifié d' »Istar », soit le nom des Maiar envoyés en Terre du Milieu pour unifier les Elfes et les Hommes contre Sauron. Un ordre de magiciens dont fait notamment partie Gandalf. Plusieurs fans estiment ainsi que c’est bien lui qui apparaît dans la série même si cela ne correspond pas à la chronologie.

Des indices nourrissent cette théorie, à commencer par ses pouvoirs, sa proximité avec les Hobbits et ses habits gris (comme Gandalf le Gris). Qui plus est, Meteor Man prononce le même proverbe que Gandalf sur l’importance de suivre son flair « dans le doute ».

L’Étranger, un Istar gentil ou méchant ?

Selon les showrunners, interrogés dans un podcast officiel d’Amazon, son identité n’est pas encore formellement confirmée. Il est notamment possible que l’Étranger ne soit pas aussi bon que le public imagine. « Eh bien, ce que je dirais, c’est que nous savons que les sorciers peuvent être bons et mauvais. Et les sorciers sont de la même race que Sauron », souligne JD Payne. « Ouais, ils sont tous les deux Maiar », abonde son collègue McKay.

Il faut ainsi rester méfiant. « Il n’y a aucun moment où on peut se dire ‘C’est un sorcier, oh super, tout va bien’. Car les sorciers peuvent être aussi mauvais et dangereux, ils peuvent être des rivaux pour Sauron ou des alliés de Sauron, et le voyage de l’Étranger continuera. Donc, j’estime que c’est encore une question ouverte, bien que je pense qu’à la fin du huitième épisode, il semble vraiment être une force pour le bien », développe Payne.