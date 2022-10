Mythic Quest : la bande-annonce de la saison 3 est là

Mythic Quest © Apple

Ian Grimm (Rob McElhenney) et David Brittlesbee (David Hornsby) se préparent à une guerre entre développeurs de jeux dans la nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Mythic Quest. La série humoristique d’Apple TV+ reviendra le 11 novembre 2022 sur petit écran.

Une guerre entre développeurs annoncée

Après un jeu mobile, le développement d’un tout nouveau pack d’extension et des changements majeurs en termes de leadership dans la saison 2, les employés de la société de développement de jeux sont de retour dans la saison 3 de Mythic Quest.

La saison 2 s’était terminée avec Ian et Poppy (Charlotte Nicdao) se rendant compte qu’ils ne peuvent plus rien faire pour l’entreprise et décident de partir pour démarrer une nouvelle entreprise ensemble, laissant David prendre les rênes de l’entreprise avec Jo (Jessie Ennis) à ses côtés.

À lire : Films et séries en streaming, qui a la meilleure offre : Netflix, Amazon, Disney, etc. ?

Pendant ce temps, Rachel (Ashly Burch) et Dana (Imani Hakim) partent poursuivre leurs études, tandis que Brad (Danny Pudi) est arrêté pour délit d’initié. La dernière bande-annonce de la saison 3 promet de réunir les anciens collègues, mais dans des conditions moins amicales.

Ian et Poppy semblent travailler dur avec leur nouvelle société GrimPop Studios, David supervisant Mythic Quest et Brad revenant en tant que concierge après son arrestation. Les tensions entre David, Jo et leurs anciens patrons commencent à déborder, conduisant à de féroces rivalités. Découvrez la bande-annonce complète ci-dessous.