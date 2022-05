PS5 : le « ravalement de façade » officiel arrive en juin

Sony annonce l’arrivée en France de ses faceplates et manettes de couleurs pour PS5. Elles seront disponible dès le 17 juin directement sur le site de PlayStation.

C’est en décembre dernier que l’on découvrait les nouveaux capots officiels de la PS5. En tout, on a trois nouveaux modèles : Starlight Blue, Galactic Purple et Nova Pink. Ils rejoignent les Cosmic Red et Midnight Black déjà disponibles.

Pas de grande révolution. Il ne s’agit que de nouvelles façade. Les plus férus de « pimp » pourront ainsi personnaliser un tant soit peu leur machine si le blanc originel ne leur plaît plus.

A noter que les coloris de ces façades matchent parfaitement avec les nouvelles manettes Dualsense sorties en janvier dernier. De quoi harmoniser son setup.

Relooker sa PS5 au prix d’un jeu ?

Il vous en coûtera 74,99 € pour une manette de couleur alors que la Dualsense blanche est vendue 5 € de moins. Pour une faceplate, comptez 54,99 €, que ce soit pour une PS5 classique ou Digital.

Une sacrée somme pour un élément totalement cosmétique. Il existe aussi des alternatives, mais pas pour tous les coloris. En noir et rose, on trouve facilement des faceplates de constructeurs tiers. Si votre choix se porte sur l’une d’elles, la facture sera moins salée : 34 € environ à l’heure où nous écrivons.