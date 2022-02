Sonic 2 : le hérisson affronte Knuckles dans un nouveau trailer aux images inédites

Vous prendrez bien un peu d’images inédites ? Crédit : Paramount

Sonic, c’est la mascotte numéro une de SEGA. Certes, ses jeux laissent à désirer ces dernières années mais tout le monde apprécie le hérisson bleu. Ce n’est pas un hasard si son set LEGO connaît un tel engouement. Sans oublier que Sonic Frontiers promet de renouer le lien avec des joueurs un peu déçus (heureusement consolés par l’excellent Sonic Mania). Mais au cinéma, c’est une autre histoire. Le personnage ultra rapide a cartonné avec sa première adaptation sobrement intitulée Sonic. Il n’en fallait pas moins pour qu’une suite soit annoncée, Sonic 2. Et aujourd’hui, nouveau trailer pour le long-métrage dévoilé lors du Super Bowl.

Sonic et Knuckles sur des snowboards, on en demande pas plus !

Le Super Bowl n’a pas encore commencé mais la Paramount fait déjà un gros cadeau aux fans du hérisson bleu. Le partage d’un trailer permettant de découvrir des images inédites. On aperçoit notamment la mascotte de SEGA chevaucher un snowboard et combattre Knuckles sur la neige. Et justement : l’échidné traîne maintenant avec Eggman, toujours joué par Jim Carrey. La Némésis de Sonic envoie même un robot géant sur son adversaire. Une arme parfaitement dans l’esprit des titres vidéoludiques du hérisson bleu.

Rappelons pour les retardataires que l’excellent Idris Elba (The Wire, Luther, The Suicide Squad) prête sa voix à Knuckles. Tails, déjà apparu dans la scène post-générique du premier film, est joué par Colleen O’Shaughnessey.

300 millions de dollars dans le monde pour le premier film

C’est au début de la pandémie que les spectateurs découvrent le premier Sonic. Malgré ce contexte déjà difficile pour les salles de cinéma, le long-métrage rapporte 300 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 85 millions de dollars. Le film se place en sixième position du box-office mondial en 2020. Nul doute que sa suite fera aussi bien !

Source : YouTube