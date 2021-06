Starfield : date de sortie, bande-annonce, tout ce que l’on sait sur le prochain RPG spatial de Bethesda

À l’occasion de l’E3 2021 qui se termine demain, mardi 15 juin, Bethesda Game Studios a enfin révélé la première bande-annonce de Starfield. Le RPG spatial avait été teasé pour la toute première fois à l’E3 2018, mais nous n’avions pas encore eu de véritable aperçu jusqu’à présent. L’insider Jeff Grub a d’ailleurs récemment précisé que Starfield ne sortira pas sur la PlayStation 5, contrairement à ce que d’autres fuites laissaient suggérer.

Starfield – Crédit : Bethesda Game Studios

Starfield est le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans, les deux autres univers imaginés par le studio étant celui de la franchise The Elder Scrolls et celui de la franchise Fallout. D’ailleurs, les joueurs qui s’attendaient à découvrir de nouvelles informations sur The Elder Scrolls VI officialisé en 2018 ont peut-être été déçus par la conférence de Bethesda. Néanmoins, le studio s’est rattrapé avec la date de sortie et la bande-annonce de Starfield. Voyons tout ce que l’on sait sur le prochain RPG spatial qui sera sans aucun doute un hit à sa sortie.

Quelle date de sortie pour Starfield ?

Bethesda a annoncé la date de sortie de Starfield de manière originale à la fin de la bande-annonce. Elle s’est affichée sur le tableau de bord du vaisseau spatial. Starfield sortira donc le 11 novembre 2022. Les joueurs vont donc devoir faire preuve de patience avant de découvrir le RPG spatial. Vous pouvez retrouver la bande-annonce du jeu tant attendu ci-dessous.

Qu’est-ce que Starfield ?

Starfield est le prochain RPG de Bethesda, mais a-t-il les mêmes ambitions que le cultissime Skyrim ? Oui, à en croire Todd Howard qui est le producteur exécutif de Bethesda Game Studios et le responsable créatif de la franchise The Elder Scrolls depuis 2000.

Todd Howard a simplement décrit Starfield à The Washington Post comme étant « Skyrim dans l’espace ». Cette phrase ne peut pas être plus claire. Les joueurs plongeront donc dans l’univers hyper détaillé et complet de Starfield comme ils ont pu le faire dans Skyrim. De plus, la directrice générale de Bethesda, Ashley Cheng, a dit que le RPG est « le simulateur de Han Solo. Montez dans un vaisseau, explorez la galaxie, faites des choses amusantes ».

Quel est le scénario de Starfield ?

Dans Starfield, les joueurs incarneront un personnage qui fait partie d’une faction appelée « The Constellation ». Todd Howard a précisé qu’il s’agit des derniers explorateurs de l’Espace. Les fans de Skyrim ne seront pas dépaysés puisque plusieurs factions occuperont l’univers de Starfield. Les joueurs pourront bien entendu rejoindre d’autres factions en fonction de leurs choix, mais celle d’origine sera toujours The Constellation.

En ce qui concerne les activités que les joueurs effectueront au cours de leur partie, Todd Howard a révélé que ce sera « comme si la NASA rencontrait Indiana Jones qui rencontrait La Ligue des gentlemen extraordinaires ». D’ailleurs, Starfield se déroulera dans une timeline qui a 300 ans d’avance sur le monde réel.

Avez-vous trouvé tous les easter eggs de la bande-annonce ?

Tout comme les easter eggs dissimulés dans le nouveau jeu PS5 Ratchet & Clank Rift Apart, la bande-annonce de Starfield en a également. Todd Howard a effectivement prévu que les joueurs décryptent chaque image de la vidéo en 4k. Il y a par exemple le livre Sailing Alone Around the World qui est un mémoire écrit par Joshua Slocum en 1900.

Le quotidien The Telegraph a demandé à Todd Howard quelle est la signification de la présence de ce livre sur l’étagère dans le vaisseau spatial. Ce dernier a tout simplement répondu : « tout a de l’importance. Je vais seulement dire ça ». Nous n’en saurons donc pas davantage, mais nous savons en tout cas que la bande-annonce recèle d’indices sur Starfield.

Starfield sera-t-il une exclusivité Xbox ?

Microsoft ayant acquis ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda, le 9 mars 2021, Starfield ne sortira pas sur la PlayStation 5 de Sony. Phil Spencer a annoncé au moment de l’acquisition que certains jeux de Bethesda seront des exclusivités Xbox et PC. Ce sera donc le cas de Starfield qui sortira uniquement sur Xbox Series et PC le 11 novembre 2022. Il arrivera également Day One sur le Xbox Game Pass.

Source : Polygon