The Cuphead Show : la série Netflix prend date avec un trailer officiel

Crédit : Netflix

Netflix et le jeu vidéo, une grande histoire d’amour ? Après Castlevania, prochainement Pokémon et Resident Evil, le géant du streaming dévoile une date de sortie et un trailer officiel pour The Cuphead Show. Une adaptation du jeu vidéo de MDHR réputé pour son incroyable difficulté mais surtout sa direction artistique. Autant dire que de base, le titre possédait tous les arguments pour être transposé sur petit écran. Surtout lorsque l’on sait que Cuphead s’inspire notamment de studios comme Walt Disney Animation Studios.

L’adaptation de Cuphead commence sa diffusion à la mi-février

The Cupdhead Show ne va pas mettre très longtemps à arriver puisque dans un mois pile, le 18 février, la série débute sa diffusion. Et les amateurs du jeu vidéo seront heureux devant les sublimes images du trailer officiel visible ci-dessus. L’adaptation reprend exactement la même esthétique inspirée des classiques américains de l’animation. On part sur une direction artistique soignée avec beaucoup d’humour et des personnages fantasques. The Cuphead Show mélange esprit moderne et classique à la sauce MDHR.

Le trailer montre Cuphead et son frère Mugman dans un sacré pétrin. Les personnages croisent la route de plusieurs personnages comme les boss du jeu vidéo. Impossible de savoir si The Cuphead Show sera un succès pour Netflix mais la formule semble fonctionner aussi bien que sur nos consoles. Chad et Jared Moldenhauer, les frangins à l’origine du titre, participent à cette série en tant que producteurs exécutifs. Une bonne nouvelle pour beaucoup.

On part donc sur un projet entre de bonnes mains et la promesse de Netflix d’un grand respect du matériau originel. Autrefois décriées, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo semblent de nouveau populaires. Mais surtout maîtrisées. On pense immédiatement à la bonne réception de Détective Pikachu et Sonic. Sans oublier que Nintendo prépare son film Mario par les créateurs de Moi, moche et méchant !

Source : Endgaget