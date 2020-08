Xbox Series X : voici la nouvelle interface de la console next-gen

Microsoft vient de dévoiler l’interface utilisateur de la Xbox Series X sur son blog et au travers d’une nouvelle vidéo. Il s’agit de la nouvelle expérience Xbox que l’on retrouvera dans l’application mobile, le Xbox Game Pass et même la Xbox One.

Crédit : Microsoft

Les nouvelles informations au sujet de la Xbox Series X sont toujours les bienvenues, encore plus lorsqu’elles sont officielles. Microsoft a dévoilé à quoi ressemblera l’interface utilisateur de la Xbox Series X et par conséquent celle de l’univers Xbox en général. La firme de Redmond a effectivement décidé de concevoir un nouvel écosystème qui offrira aux joueurs une interface unifiée, épurée et accessible sur tous les appareils qu’ils utilisent. L’expérience Xbox accompagnera le lancement de la Xbox Series X, mais elle sera aussi disponible sur l’application mobile Xbox, le Xbox Game Pass sur PC et la Xbox One. Enfin, il s’agit seulement de la Xbox One S étant donné que Microsoft a récemment stoppé la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All -Digital Edition.

Une expérience Xbox multi-support améliorée

En plus d’unifier l’expérience sur toutes les plateformes, Microsoft met également l’accent sur les interactions afin que vous puissiez « rester connectés avec vos jeux et vos amis au fil de votre journée ». Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la nouvelle interface est nettement plus épurée, lisible et agréable que la précédente. La page d’accueil reste plutôt classique avec les jeux auxquels vous jouez listés horizontalement au milieu et votre profil situé en haut à gauche. Le Xbox Store ainsi que l’espace communautaire sont regroupés en dessous de la bibliothèque.

L’esthétique est loin d’être la seule nouveauté de l’interface de la Xbox Series X. La page d’accueil se chargera 50 % plus rapidement au démarrage de la console. Elle se chargera aussi 30 % plus rapidement lorsque vous basculerez d’un jeu à l’accueil. De plus, le système d’exploitation consommera 40 % de mémoire vive en moins. Cela permettra à la console next-gen de maximiser les performances en jeu. « La Xbox Series X redéfinira l’idée que vous vous faites de la vitesse lors de sa sortie en novembre, mais nous souhaitons également accélérer l’ensemble des expériences Xbox », peut-on lire sur le blog de Microsoft. La sortie de la console est effectivement attendue pour novembre, comme l’avait confirmé la directrice financière de Microsoft, Amy Hood.

L’aspect communautaire n’est pas laissé de côté

Enfin, Microsoft a également annoncé travailler sur une nouvelle application mobile que les joueurs pourront utiliser en supplément de la console next-gen afin de faciliter le partage entre amis. Par exemple, « si vous choisissez de partager un nouvel extrait vidéo depuis votre console, celui-ci sera envoyé automatiquement sur votre application mobile Xbox, pour que vous puissiez ensuite le partager sur le réseau social de votre choix ». L’objectif de Microsoft avec cette nouvelle interface Xbox est de fusionner d’une manière fluide toutes les plateformes pour que les joueurs profitent d’une expérience unifiée et plus rapide.

Source : BGR