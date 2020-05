Les meilleurs jeux d’action gratuits sur Android et iOS (iPhone)

Jeux de plate-formes, jeux de tir, jeux de rôle, jeux de combat : le jeu d’action au sens large existe en de nombreux sous-genre. Si les magasins d’applications disposent d’excellents jeux d’action payants (Journey, Alto’s Odyssey, Don’t Starve, Monument Valley, etc.), l’offre en jeux free-to-play est également pléthorique. Pour s’y retrouver, nous vous avons sélectionné, parmi les meilleurs, dix excellents jeux d’action gratuits disponibles en téléchargement, sur Android et iOS. Cette liste non exhaustive ne comprend cependant pas les jeux d’action ou seul l’introduction est jouable gratuitement (comme Oxenfree).

Call Of Duty: Mobile

Lorsqu’un jeu AAA dérivé d’une énorme licence débarque sur mobile, généralement, « ça passe, ou ça casse ». Dans le cas de Call Of Duty, bonne nouvelle : ça passe. Idéal pour pousser la puce graphique de votre smartphone dans ses retranchements et parfait si vous êtes à la recherche d’un jeu de tir portable, Call of Duty: Mobile est un jeu efficace qui offre une expérience très complète pour un jeu gratuit mobile.

Même s’il faut arriver à prendre ses marques (écran tactile oblige), ce FPS est plutôt agréable à jouer sur smartphone. Il jouit en outre d’un système de matchmaking relativement court vis-à-vis des jeux du même genre, parfait pour une partie rapide. Plusieurs modes sont disponibles, du classique Match à Mort, jusqu’au mode Battle Royale (façon Blackout de Black Ops 4), en passant par Domination ou Recherche et Destruction. Il est en outre possible de personnaliser son équipement, sans forcément devoir passer par la case des microtransactions, le jeu étant plutôt généreux sur le loot récupéré en fin de partie.

Fortnite Battle Royale

Une île, une pioche, 100 joueurs, des coffres, des flingues et un Battle Bus… Est-il vraiment nécessaire de présenter Fortnite, cet énorme phénomène vidéoludique? À la fois jeu de tir à la troisième personne et jeu d’action multijoueur, Fortnite est avant tout un Battle Royale coloré et hautement addictif qui a constamment su se renouveler depuis sa sortie en 2017. Jouable en solo ou en équipe (2 ou 4), le but d’une partie de Fortnite est de survivre sur une île contre 99 autres joueurs, à l’aide d’armes et de ressources récoltables. Petite spécificité du jeu, Fortnite intègre un système de build pour se défendre et mieux se cacher.

Fortnite : Epic ajoute un chat audio sur la version mobile

Grâce à un gameplay addictif, un système de quêtes hebdomadaires à faire, une carte régulièrement mise à jour et des ajouts réguliers (emotes, skins, flingues, etc.), Fortnite Battle Royale est un excellent jeu d’action gratuit à avoir sur son smartphone Android ou iOS.

Into the Dead 2

Servi par une ambiance inquiétante inimitable, le FPS d’action qu’est Into the Dead 2 vise juste. Après le succès du premier volet paru en 2010, PikPok a en effet remit le couvert (avec succès !) en 2017 avec la suite du runner à zombie.

Le joueur devra survivre au coeur d’un monde apocalyptique rempli de zombies, se frayant un chemin entre les morts-vivants à l’aide d’un vaste arsenal d’armes qui rend le tir particulièrement addictif. Si le scénario peut sembler classique de prime abord, le jeu possède pourtant une histoire évolutive, à fins multiples : chaque joueur crée sa propre aventure. Des forêts brumeuses aux bases militaires abandonnées, l’ambiance, angoissante, est très réussie. De quoi s’offrir quelques sueurs froides sur son mobile !

Into the Dead 2 est disponible gratuitement en free-to-play sur Android et iOS.

Stranger Things: The Game

Si The Legend of Zelda: A Link to The Past est un de vos jeux favoris et que vous avez apprécié Blossom Tales: The Sleeping King, il y a de bonnes chances pour que vous aimiez Stranger Things: The Game, l’un des meilleurs jeux d’action RPG disponibles en téléchargement gratuit sur smartphone. Ses graphismes en pixel art et ses sonorités 8 bits plairont à coup sûr à tous les amateurs de retrogaming.

Malgré une trame répétitive et quelques mécaniques de gameplay hasardeuses qui poussent à espacer les sessions de jeu, Stranger Things: The Game est néanmoins un titre agréable à jouer, généreux en contenu, et tout particulièrement respectueux de la série. À télécharger et à jouer entre la première et la deuxième saison !

Xenowerk

Développé par le studio suédois Pixelbite – qui s’était déjà illustré avec le très bon Space Marshals – Xenowerk est un shooter à défilement vertical. Vous incarnerez un soldat envoyé en mission pour nettoyer dans un laboratoire de recherche où des expériences scientifiques ont mal tourné. Trouvez les nids de mutants à éliminer, à travers 70 niveaux à la difficulté croissante. La commande à double joystick peut être déroutante au début, mais jouissive une fois qu’on la maîtrise.

Les graphismes, s’ils ne sont pas au niveau d’un Call of Duty, jouent sur un style cartoonish très plaisant. Ceci constitue un point fort puisque Xenowerk pourra tourner sur des smartphones high-end comme entrée de gamme. Un jeu à tester — en solo uniquement — qui plaira beaucoup aux adeptes de Doom.

Brawl Stars

Brawl Stars est un véritable phénomène du jeu mobile : difficile donc de ne pas l’intégrer dans ce top. Téléchargé par des millions de joueurs, ce jeu de combat multijoueur a été créé par les développeurs de chez Supercell, reconnus mondialement pour avoir développé Clash Royale et Clash of Clans.

Ce MOBA à la sauce mobile propose de se battre contre des joueurs du monde entier, en solo ou aidé par des amis, à l’aide de combattants tous différents, appelés « brawlers ». Plus de 30 brawlers sont à débloquer, chacun ayant des pouvoirs uniques et des possibilités d’améliorations grâce à un système de points de puissance. Brawl Stars s’avère extrêmement varié grâce à de multiples modes de jeu : équipe contre équipe, Battle royale, combat de boss, défense de tourelle… et bien d’autres. Chaque partie dure moins de trois minutes, ce qui en fait un jeu particulièrement bien adapté au support mobile.

Dragon Ball Legends

Si les bons jeux mobiles tirés de la franchise phare d’Akira Toriyama sont rares, Dragon Ball Legends, lui, est un peu l’exception qui confirme la règle. Le titre est un jeu de combat qui mélange les univers de Dragon Ball, Z, Super et GT. Son système de jeu est plus ou moins similaire à Dragon Ball Z : Les Guerriers Légendaires (GameBoy Color) : les combats, en 1 v 1 et à 3 combattants, s’opèrent via un système de quatre cartes par joueur qui représentent chacune une technique à déclencher.

Tout se fait à un doigt ou presque (téléportation par un swipe vers la gauche ou la droite de l’écran, boule d’énergie en tap sur l’écran, etc.). En plus des combats, le jeu dispose d’un mode histoire scindé en deux avec une partie consacrée aux débuts de Dragon Ball et une autre, originale, qui raconte l’histoire de l’impétueux Shallot, un tout nouveau Saiya-jin créé spécialement pour le jeu. Ce qu’on pourra reprocher à Dragon Ball Legends : un aspect pay-to-win un peu trop présent, des téléchargements en cascade — privilégiez le jeu en Wi-Fi au début — ainsi que, pourquoi pas, l’absence des voix françaises, mais rassurez-vous : les voix japonaises sont là !

Shadowgun Legends

Sorti en 2018, Shadowgun Legends propulse le joueur dans un univers futuriste où il incarne un guerrier (un « shadowgun ») destiné à défendre l’humanité face à des extraterrestres mal-intentionnés.

Shadowgun Legends est un shooter qui joue dans la cour des grands : on pourrait le comparer à un Destiny version mobile. Son point fort ? Ses différents modes de jeu : campagne solo, missions en coopération, mais aussi un multijoueur JCJ. Autre point appréciable, sa touche RPG, avec différentes compétences à débloquer, mais aussi des skins et des pièces d’armure. Le jeu ne s’encombrant pas de système de classes, le joueur peut créer le shadowgun qu’il souhaite, et profiter ainsi d’un style de jeu unique, appuyé par plus de 600 armes différentes. Un FPS aux graphismes de haute volée, profitant d’une maniabilité tactile particulièrement réussie.

Pixel Dungeon

Si vous avez apprécié l’excellent Dead Cells ou le très addictif The Binding of Isaac, il y a de bonnes chances pour que vous aimiez Pixel Dungeon. Développé et publié par une seule personne, Pixel Dungeon est un roguelike saupoudré de die and retry. Au menu : de nombreux donjons générés aléatoirement à explorer, plusieurs classes à jouer, des centaines de monstres à dégommer, une mystérieuse amulette à trouver, et bien sûr, des tonnes de loot à récupérer.

Avec ses graphismes en pixel art très rétro, Pixel Dungeon est un jeu indépendant à la fois rafraîchissant et simple d’accès, parfait pour jouer hors ligne.Seul bémol : Pixel Dungeon est disponible gratuitement sur le Google Play Store mais payant sur l’App Store (3,49 €).

Crossy Road

Cette sélection avait besoin d’un jeu d’arcade au gameplay simple et accessible qui peut occuper pendant plusieurs heures. Le genre de jeu mobile qu’on laisse installé sur son smartphone pendant des années, en y revenant de temps en temps, quand on attend le train ou le métro. Et bien, le voici : Crossy Roads. Le principe du jeu, sommaire, rappellera sans aucun doute le fameux Frogger, sorti en 1981 : faire avancer son personnage en lui faisant traverser des routes et esquiver des obstacles. C’est tout. Et c’est addictif !

De nombreux personnages jouables sont à débloquer en jouant et un système de récompenses quotidiennes bien pensé donne également envie de relancer l’app de temps à autre. La difficulté conviendra autant aux enfants qu’aux adultes puisque le niveau se corse légèrement au fur et à mesure que l’on joue.

