Les meilleurs jeux multijoueurs pour Android et iOS (iPhone)

Le jeu multijoueur est devenu un incontournable du jeu vidéo et rares sont les jeux, quelle que soit leur catégorie d’appartenance, qui ne proposent pas un mode multijoueur. Que l’on parle jeux d’action, jeux de rôle, jeux de sport… tous permettent aux joueurs du monde entier de se confronter. On peut citer parmi les stars du genre World of Warcraft, League of Legend ou plus récemment Fortnite qui a disparu de l’AppStore suite aux litiges qui opposent Epic Game à Apple. Voici donc notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs gratuits du moment.

Notre sélection de jeux multijoueurs gratuits sur le Play Store et l’AppStore.

Among Us

VainGlory

HearthStone

Brawl Stars

Agar.io

Among Us

Plateformes : iOS, Android, PC

L’avis de la rédaction : Même s’il est sorti depuis déjà plusieurs années, le jeu du studio InnerSloth, « Among Us » revient sur le devant de la scène grâce à Twitch et rassemble de plus en plus de joueurs qui se donnent rendez-vous pour des parties à suspens. De 4 à 10 joueurs se retrouvent dans un vaisseau où il faut démasquer l’imposteur. Ce dernier cherchant à tuer discrètement les autres joueurs. Pour le moment, Among Us reste gratuit sur mobile, ce qui n’est pas le cas sur les autres plates-formes puisqu’il vous faudra débourser 3,99€ par exemple sur Steam.

Among Us, qui rappelle fortement le traditionnel Loup-Garou, se révèle un excellent jeu multijoueur, obligeant à discuter avec les autres membres du vaisseau pour l’emporter. Selon le nombre de joueurs, les parties durent entre 10 et 30 minutes. Dommage que le serveur européen ne fédère pas grand monde, ce qui peut s’avérer bloquant si l’on n’a pas d’amis disponibles pour jouer. Vous n’aurez alors pas d’autre alternative que de solliciter des joueurs outre-Atlantique. Un anglais basique devrait suffire.

Vainglory

Plateformes : iOS, Android, PC, MacOS

L’avis de la rédaction : Certains amateurs de MOBA pourraient exprimer quelques craintes à l’annonce d’un tel titre sur mobile, pour autant, tout ce qui fait l’essence d’un bon MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) est là. Vainglory a clairement réussi son portage sur smartphone.

Il vous faudra faire preuve de tactique et de stratégie ainsi qu’une bonne connaissance du jeu pour pouvoir le maîtriser et triompher dans les confrontations.

Vainglory vous propose des combats 5 contre 5 dans une arène. Vous aurez à votre disposition plus de 48 héros tous différents et chacun avec leurs propres spécificités. Vous pourrez aussi affronter vos amis sur PC depuis que le cross platform a été intégré en 2019. Toutefois, la plateforme mobile reste assez limitée pour ce qui est de la communication entre les joueurs, ce qui peut rendre les parties plus difficiles et moins agréables.

Hearthstone

Plateformes : iOS, Android, PC, MacOS

L’avis de la rédaction : Après Overwatch et World of Warcraft, Blizzard sort Hearthstone en 2014 avec le succès qu’on lui connait. A la suite de nombreuses demandes des joueurs, le jeu est enfin disponible sur portable et tablette. Ce jeu de carte saura vous convaincre avec ses magnifiques graphismes et un gameplay bien rôdé. De plus, Hearthstone possédant une grande communauté de joueurs, vous ne serez jamais à court d’adversaires à combattre. Et les mises à jour régulières vous garantissent une expérience sans cesse « renouvelée » et améliorée.

Cependant, Hearthstone étant un free to play, on vous proposera à un moment ou à un autre de nouvelles cartes contre de l’argent. Certes le jeu reste agréable sans achat supplémentaire, mais cependant, il sera plus simple et rapide de progresser avec.

Brawl Stars

Plateformes : iOS, Android

L’avis de la rédaction : Développé par Supercell, l’éditeur des phénomènes Clash Royale et Clash of Clans, Brawl Stars revisite avec brio le principe des MOBA et des brawlers. Vous y incarnez une flopée de héros armés jusqu’aux dents et vous formez un trio avec de parfaits inconnus ou des amis connectés en même temps que vous. Face à une autre équipe, vous devez récolter des gemmes ou décimer les adversaires, en utilisant à bon escient votre arme normale et un tir spécial, tout en vous cachant dans les hautes herbes ou derrière des parapets. Vos personnages progressent rapidement et vous débloquez des armes ou des pouvoirs spéciaux, pour redynamiser l’action et explorer de nouvelles arènes.



Particulièrement réussi sur le plan technique, Brawl Stars devient vite une drogue dure. Autour de quatre modes de jeu, d’une vaste galerie de personnages aux pouvoirs très différents et d’arènes bien conçues, les parties se réinventent sans cesse. Tour à tour, vous défierez l’équipe adverse en organisant des combats de groupe ou en prenant l’ascendant en solo, tapi derrière un muret ou caché dans les hautes herbes. La maniabilité est excellente et le jeu réagit au doigt et à l’oeil, avec des armes suffisamment différentes pour renouveler les défis et progresser dans les classements. Un vrai régal !

Agar.io

Plateformes : iOS, Android, Navigateur

L’avis de la rédaction : Apparu en avril 2015 sur navigateurs, Agar.io est un jeu dans lequel vous contrôlez une boule qui cherche à devenir la plus grande possible. Pour cela, il vous suffit de la contrôler afin qu’elle passe sur des boules plus petites et les absorbe. Certaines d’entre elles sont contrôlées par d’autres joueurs qui chercheront donc à vous fuir. La subtilité du gameplay réside donc dans le fait que plus une boule est grosse, plus elle est lente. La version Android, jouable uniquement en ligne, propose un contrôle grâce au tactile et deux boutons pour vous permettre de diviser ou de projeter votre boule si elle est suffisamment grosse.

Agar.io a déjà prouvé son potentiel addictif sur le web. En débarquant désormais sur smartphones, le jeu confirme ce succès. Le portage, très bien réalisé, permet de confirmer l’efficacité du jeu. Dommage cependant que son concept même le réserve à une utilisation connectée à Internet.