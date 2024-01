Soldes TV 4K hiver 2024 : les offres à ne surtout pas rater 

Les soldes d’hiver sont toujours un moment intéressant pour ceux souhaitent changer de téléviseur. En effet, du 10 janvier au 8 février, ces produits vont bénéficier de réductions importantes. D’ailleurs, toutes les marques, comme Samsung, LG, Sony, Philips ou TCL proposent des promotions sur leurs TV 4K. De même, toutes les technologies (LCD, LED, QLED, etc.) sont concernées par ces baisses de prix. Enfin, peu importe la diagonale souhaitée, toutes les tailles seront représentées dans cet article. En effet, on trouve des produits de 55, 65 et même 75 pouces. Nous avons également intégré quelques téléviseurs de plus petites tailles. Dans tous les cas voici, notre sélection des meilleures offres sur les TV 4K pour les soldes d’hiver 2024.

Les meilleures offres TV 4K pour les soldes d’hiver 2024

TV TCL 43P635

Si vous souhaitez un téléviseur ultra abordable tout en goutant à la 4K, TCL commercialise la 43P635, un modèle compacte de 43 pouces, qui se pose facilement sur la plupart des meubles de salon. Il tourne sous Android 11 et possède une compatibilité HDR, idéal pour accentuer le niveau de détails des zones sombres de l’écran.

Sa dalle de 50 Hz la rend peu adapté pour les jeux vidéo, mais elle est parfaite pour ceux voulant uniquement regarder la télévision. L’appareil est doté d’un système audio de 20 W.

TV LG OLED65C3 4K UHD

LG est très prisé des consommateurs grâce à ses excellents téléviseurs OLED. Le C1 a été un best-seller et la C2 a été une mise à jour. Tandis que la C3 rassemble des technologies de pointe pour en faire un superbe appareil pour les fans de cinéma. Sa dalle OLED lui permet d’afficher des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Ses multiples compatibilités HDR améliorent considérablement les détails dans les zones sombres de l’image.

Elle est également taillée pour le gaming grâce à ses fonctionnalités prévues pour améliorer la qualité d’image. L’AMD FreeSync Premium permet de synchroniser la fréquence de rafraichissement de la dalle avec celle du processeur graphique. Elle prend en charge le HDMI 2.1 pour afficher les jeux compatibles en 4K 120 FPS.

TV OLED Panasonic TX-77LZ2000E

La Panasonic TX-77LZ2000E voit son prix littéralement chuter pendant les soldes. En effet, affiché habituellement à 3499 €, elle est en ce moment à 1000 € de moins sur la Fnac. Il s’agit ici d’un modèle très haut de gamme. Dalle OLED, taux de rafraichissement de 120 Hz pour les gamers et connectivité HDMI 2.1 pour afficher les productions vidéoludique en 4K à 120 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X.

Les possesseurs d’une configuration PC musclée avec un GPU AMD pourront profiter du FreeSync afin de réduire les déchirures d’image. Sa prise en charge de plusieurs normes HDR de pointe comme le Dolby Vision et le HDR10+ accentue la luminosité dans les zones d’ombre tout en gardant une qualité d’image exceptionnelle. Bref, il s’agit ici d’une excellente affaire si vous souhaitez franchir le pas.

