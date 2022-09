Star Wars Skeleton Crew : un speeder s’écrase dans cette première scène de tournage

© Disney

La vidéo d’une séquence en speeder de Star Wars: Skeleton Crew, la prochaine série Disney+ de Jon Watts, sont apparues en ligne. Le Bespin Bulletin a capturé ces images alors qu’ils étaient sur place à la California State University (Dominguez Hills). La brève vidéo montre un cascadeur tourner brusquement son speeder comme pour s’arrêter ou éviter de heurter quelque chose, avant d’être éjecté du véhicule.

C’est en février dernier que Disney et le producteur Jon Favreau ont annoncé le développement d’une série Star Wars avec comme nom temporaire Grammar Rodeo. En mai, la Star Wars Celebration avait annoncé le titre officiel de la série, Star Wars: Skeleton Crew, avec Jude Law en personnage principal.

Une série Star Wars réalisée par Jon Watts

Créé par le réalisateur Jon Watts et l’écrivain Christopher Ford, Star Wars: Skeleton Crew est décrit comme une histoire de passage à l’âge adulte, semblable aux films classiques d’Amblin des années 1980. Elle se déroulera dans l’ère de The Mandalorian. La série suit un groupe d’enfants essayant de retrouver le chemin du retour après la chute de l’Empire Galactique. Selon les rumeurs, Ravi Cabot-Conyers et Kryiana Kratter seraient parmi les acteurs jouant ces enfants, bien que Disney n’ait encore rien confirmé.

On sait peu de choses sur l’intrigue de Star Wars: Skeleton Crew et les acteurs et l’équipe ont gardé le contenu des coulisses sous clé depuis que les caméras ont commencé à tourner, en juillet. Disney n’aura publié qu’une seule image officielle de la série jusqu’à présent, avec un aperçu de Jude Law en costume.

Jon Favreau avait lancé The Mandalorian en 2019, qu’il dirige toujours aux côtés de Dave Feloni. Le cinéaste avait donc lorgné sur Watts pour ce tout nouveau projet Star Wars. Le budget de la première saison de Skeleton Crew serait estimé à 136 millions de dollars, un tarif plus élevé que la première saison à 100 millions de dollars de The Mandalorian.

Star Wars: Skeleton Crew n’a pas encore de date de sortie officielle, mais la série devrait arriver sur Disney+ en 2023.