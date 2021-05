The Walking Dead : AMC dévoile les coulisses du tournage de la saison 11

Sur le compte Instagram de The Walking Dead, AMC a publié une vidéo donnant un aperçu des coulisses du tournage du premier épisode de l’ultime saison de la série. On y voit les acteurs visiblement de bonne humeur, avec un Eugene (Josh McDermitt) éclatant de rire ou encore Ezekiel (Khary Payton) faisant des grimaces.

The Walking Dead saison 11 en plein tournage – Crédit : AMC

Le teaser en production montre également Princess, interprétée par Paola Lazaro. Ce personnage introduit dans la saison 10 devrait en effet jouer un rôle très important dans la suite du show. Enfin on aperçoit également Yumiko (Eleanor Matsuura) en train de trottiner sur place.

L’ambiance semble donc plutôt bonne sur le plateau. L’équipe doit néanmoins faire respecter les règles sanitaires et les membres de la production portent des masques en plastique. Certains n’ont toutefois pas besoin de masques : les soldats en armure blanche du Commonwealth, aussi présents dans la vidéo.

The Walking Dead : une saison finale pleine de surprises

Le Commonwealth sera au cœur de cette dernière saison de The Walking Dead, intitulée The New World Order. L’intrigue doit s’inspirer des numéros 175 à 193 de la bande-dessinée de Robert Kirkman, mais les scénaristes ont à nouveau pris beaucoup de liberté. « Ceux qui connaissent les bandes dessinées vont être surpris. Il va y avoir un arrêt en cours de route », a déclaré récemment la showrunner Angela Kang. On retrouvera également Connie, qui conne on le découvre dans l’épisode 16, est toujours vivante. Et on suivra quelques histoires se déroulant à Alexandria, ainsi que dans de nouveaux lieux.

La saison 11 de The Walking Dead réserve donc encore beaucoup de surprises. Certains pensent même que Rick Grimes pourrait faire une apparition avant le premier film de la trilogie. Cette saison finale devrait en tout cas offrir encore plus de zombies et beaucoup d’action, a promis Kang.

Le premier épisode de la saison 11 sera en deux parties. Il sera diffusé le 22 août prochain. Les fans auront le temps de faire leurs adieux à la série, puisque la saison 11 de The Walking Dead comprendra 24 épisodes.

