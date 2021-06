The Witcher : une bande-annonce riche d’indices sur la saison 2

Sans rien dévoiler de l’intrigue, la nouvelle bande-annonce de The Witcher promet une seconde saison riche en rebondissements.

Après de longs mois d’attente, la seconde saison de The Witcher commence enfin à se dévoiler. Malgré un tournage chaotique perturbé par la pandémie mondiale, la série promet un retour en force. À l’occasion de la Geeked Week, Netflix a dévoilé une première courte bande-annonce, livrant ainsi quelques indices sur les prochains épisodes.

The Witcher : une saison 2 prometteuse ! – Crédit : Netflix

Aussi intriguant que mystérieux, ce teaser promet de grands moments. Même si l’arc narratif est encore classé top secret, la plateforme de streaming joue avec les nerfs des fans en distillant quelques informations importantes.

Une saison prometteuse !

Ce premier teaser fait la part belle au personnage de Ciri. Au fil des images, on peut apercevoir également sans peine un poignard et des runes cryptiques. Cette nouvelle saison suivra le long chemin du sorceleur, pour protéger et emmener Ciri chez lui. Leur destination : la maison d’enfance de Kaer Mohren, un endroit sûr pour le héros.

On peut également découvrir un intriguant personnage en armure, probablement Cahir, le chevalier de l’empire nilfgaardien. Ce dernier pourrait vouloir se venger de Ciri qui lui a échappé de peu et se lancer une nouvelle fois à sa poursuite. Mais il est également possible que ce personnage soit une nouvelle figure du programme. Une théorie affirme même qu’il pourrait en réalité s’agir du père de Ciri, Emhyr var Emreis.

Mais ce sont les runes présentes tout au long de la vidéo qui intriguent le plus les fans du programme. Beaucoup ont tenté de déchiffrer leur signification et une traduction semble émerger de leur réflexion : tour de glace. Certains pensent que la première partie du message fait en réalité écho à Aedd Gynvael, berceau de la reine de l’hiver. Pour le sorceleur, cette légende, quand elle se manifeste, est présage de guerre. Reste à savoir qui est sur la bonne voie !

Alors qu’elle apprend à dompter ses pouvoirs, Ciri semble également avoir d’étranges visions. Avec l’aide de Triss Merigold, la jeune femme fera une découverte importante sur ses facultés. Voilà qui donne sérieusement l’eau à la bouche. Encore un peu de patience, la sortie officielle est prévue dans les prochains mois !

