AirPods Pro 2 : ils seraient dévoilés en même temps que l’iPhone 14

AirPods Pro © Apple

Les AirPods Pro, la version haut de gamme des AirPods d’Apple, mériteraient bien une petite mise à jour. Trois ans se sont déjà écoulés depuis l’arrivée des écouteurs, qui font toujours partie du top de nos meilleurs écouteurs true wireless. En l’espace de trois ans, Samsung aura tout de même réussi à sortir deux modèles de Galaxy Buds Pro.

Mais l’attente serait presque terminée, selon le journaliste spécialisé de Bloomberg, Mark Gurman, qui, dans la dernière newsletter Power On, affirme que le Keynote de cette semaine présentera les d’AirPods Pro 2, aux côtés de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch 8.

iPhone 14, Apple Watch Series 8 et AirPods Pro 2 au menu du Keynote

« On me dit que mercredi sera leur grande présentation », écrit Mark Gurman dans les colonnes du journal. Rien n’est impossible : non seulement les AirPods originaux sont apparus aux côtés de l’iPhone 7 en septembre 2016, mais le HomePod mini et l’Apple TV ont également été présentés à côté d’iPhone ces dernières années.

En revanche, Mark Gurman ne dit pas à quoi ces nouveaux AirPods Pro pourraient ressembler. Nous savons toutefois qu’ils devraient bénéficier d’un son amélioré, d’une option de suivi de la condition physique et d’un tout nouveau boîtier de charge riche en fonctionnalités (dont la prise en charge de la fonctionnalité Localiser). Pas plus tard qu’hier, un rendu du prétendu nouveau boîtier complet s’était retrouvé sur Twitter.

À lire : AirPods : 6 astuces pour améliorer leur qualité audio

D’autres nouveautés ont été évoquées par la presse spécialisée, à l’instar de l’intégration de la puce Apple H2, qui offrirait une meilleure connexion sans fil. Ils disposeraient d’une autonomie accrue et d’une compatibilité avec le Bluetooth 5.2, qui pourrait notamment permettre la prise en charge du format Lossless Audio (qualité sans perte) sur Apple Music.

La reconnaissance du port des écouteurs dans l’oreille serait également revue et corrigée, avec de nouvelles fonctionnalités de suivi sportif. Le connecteur du boîtier serait toujours au format propriétaire Lightning, la bascule sur l’USB-C étant attendue pour l’année prochaine.

L’événement Far Out d’Apple est pour rappel prévu ce mercredi à 19 heures, voici comment le suivre en direct.