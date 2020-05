Covid-19 : Aux États-Unis, des drones effectuent des livraisons sans contact

Zipline International Inc est une start-up californienne, pionnière dans la conception de drones et dans la livraison en urgence de fournitures médicales dans des zones reculées. En effet, en 2016, elle avait mis en place un partenariat avec le gouvernement rwandais afin de livrer des médicaments et des poches de sang dans des régions montagneuses difficiles d’accès. Les délais d’acheminement étaient ainsi divisés par huit. C’était à l’époque le premier service national de livraison par drones. En 2019, ce service a été étendu au Ghana.

Cette fois-ci c’est dans le cadre de la pandémie de Covid-19 que Zipline déploie son ingénieuse logistique. Les drones livrent des colis de fournitures médicales ainsi que des équipements de protection à des centres de santé situés en Caroline du Nord. De cette manière, les échanges se font entièrement sans contact. Les drones volent à 100 km/h jusqu’à leur destination puis lâchent le colis. Celui-ci, équipé d’un parachute, atterrit en douceur. Ils peuvent transporter l’équivalent de deux kilos et ont une portée de plus de 160 km.

Les drones : « un outil important pour bâtir un système de santé réactif »

Le PDG de Zipline, Keller Rinaudo déclare que « dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la logistique des drones sans contact sera un outil important » et ces tests en Caroline du Nord fourniront « au reste du pays un plan directeur pour bâtir un système de soins résilient et réactif ».

De la pizza aux organes de transplantation : ce que les drones livreront dans les années 2020

Dans le futur, Zipline espère mettre en place davantage de partenariats et être autorisé à étendre la portée de ses drones afin de desservir d’autres établissements de santé ou livrer au domicile des patients. Pour cela, il faudra obtenir l’approbation de la FAA (Federal Aviation Administration). En raison de la pandémie mondiale et des nécessités de distanciation physique, la demande augmente de manière exponentielle. La livraison par drone a de l’avenir devant elle.

Source : Theverge