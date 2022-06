iPhone : voici comment suivre un vol d’avion sur Message avec cette astuce cachée

Vous ne le saviez peut-être pas, mais iOS permet de suivre un vol d’avion, et ce, directement depuis l’application Messages. Cette petite astuce cachée permet à l’iPhone d’afficher quelques informations sur le plan de vol, l’heure de départ, d’arrivée, la durée, le terminal, savoir s’il est à l’heure, etc. Voici comment.

Suivre un vol d’avion sur iPhone © Tom’s Guide FR

L’iPhone d’Apple propose d’excellents trucs et astuces grâce aux rouages d’iOS, dont certains sont faciles à trouver et d’autres, un peu moins. Que vous souhaitiez désactiver le correcteur ortographique de l’iPhone, espionner des conversations avec vos AirPods ou encore bloquer des messages frauduleux, il existe pas mal de petites astuces cachées.

En revanche, saviez-vous que vous pouvez également suivre un vol d’avion, et ce, directement depuis l’application Messages ? Voici comment et où trouver cette astuce intelligente pour iPhone.

Comment suivre un vol via Messages sur iPhone ?

Lorsque quelqu’un vous envoie un numéro de vol via Messages sur iPhone, ou que vous envoyez un numéro de vol à quelqu’un, appuyer dessus vous permettra de prévisualiser et de suivre le vol. Les compagnies aériennes utilisent les mêmes numéros de vol pour des horaires et des itinéraires particuliers : cela signifie que le vol EasyJet entre Bordeaux et Lyon aura probablement le même numéro de vol le mardi et le jeudi, par exemple.

Pour suivre un vol via Messages sur iPhone :

Ouvrez l’application Messages .

. Choisissez-le ou les contacts auxquels vous souhaitez envoyer votre numéro de vol.

Mettez le nom de la compagnie aérienne suivie du numéro de vol (par exemple, « EasyJet U26878 »)

Le numéro de vol sera souligné lors de l’envoi.

Appuyez sur le numéro de vol pour voir un menu contextuel d’options apparaître et sélectionnez Aperçu du vol.

Une carte contextuelle avec la progression du vol, ainsi que des détails supplémentaires apparaîtront dans Messages.

Suivre un vol depuis l’iPhone © Tom’s Guide FR

Si vous cherchez à l’avance, vous devrez peut-être balayer l’écran pour voir différents jours. Appuyez enfin sur Terminé en haut à droite lorsque vous avez terminé de visualiser le vol.