Meilleure coque Samsung Galaxy S24 : laquelle acheter en 2024 ?

Les Samsung Galaxy S24 sont officiels et seront disponibles le 30 janvier. Si vous avez précommandé l’une des trois versions de cette nouvelle génération ou que vous comptez en acquérir une, vous aurez surement besoin d’une coque. En effet, les appareils mobiles sont encore trop fragiles pour tomber sans une égratignure. Vous pouvez avoir de la chance en fonction de l’angle du choc, mais souvent, l’écran est fêlé ou le dos est abimé. De même, des composants internes peuvent être endommagés.

C’est pourquoi l’utilisation d’une coque lorsque vous utilisez votre Samsung Galaxy S24 Ultra à l’extérieur peut être un choix judicieux. Il y en a pour tous les goûts : des coques fines, des coques compatibles recharge sans-fil ou des gros bumpers antichocs transformant votre smartphone en un véritable téléphone incassable. Voici notre comparatif des meilleures coques pour Samsung Galaxy S24.

Spigen Cryo Armor, la coque la plus résistante

La marque sud-coréenne Spigen a déjà mis à jour sa large gamme de coques et bumpers pour Samsung Galaxy S24. Le Ultra est un smartphone imposant, grand et épais. Il sera difficile de l’utiliser à une main et s’il tombe malencontreusement contre le béton, avec une coque Spigen, vous êtes sûr de le protéger efficacement. La protection est en plus dotée d’un joli design avec de discrets rappels rouges.

Le produit est réalisé dans un alliage de polyuréthane thermoplastique et de polycarbonate. Elle intègre un système de mini airbags afin de protéger votre coque quotidiennement contre n’importe quelle chute. Les bords de la protection sont surélevés afin de protéger l’écran et les capteurs photos des rayures.

Enfin, les coques font souvent chauffer le téléphone. Spigen a élaboré un système permettant d’absorber la chaleur et de l’évacuer à travers la coque.

ESR, la coque à recharge sans-fil la plus simple

Dans l’optique où vous alimentez souvent votre smartphone à l’aide d’une recharge sans-fil, vous avez sans doute besoin d’une coque Magsafe. Si le design n’est pas votre priorité et que vous voulez quelque chose de simple mais de qualité, dirigez vous vers ESR. Leur protection est classique mais est à l’épreuve du temps grâce à son revêtement anti jaunissement. Comme toute coque qui se respecte, les bords sont surélevés afin de protéger votre écran des chocs.

La ESR est transparente. Si vous voulez apprécier la couleur choisie sur votre appareil, elle laisse entièrement apparaître le dos de votre mobile. Enfin, elle vous dote d’une protection exemplaire en absorbant les chutes du quotidien. Elle est certifiée MIL-STD-810H, une norme de protection de qualité militaire.

Linhondar, l’étui pour ranger tous vos papiers

En plus d’afficher un excellent rapport qualité prix, l’étui Lihondar fait aussi office de portefeuilles. Vous pouvez ranger votre carte bancaire, permis de conduire carte d’identité ou encore quelques billets de banque à l’intérieur de l’étui. Le design est lui aussi plutôt réussi avec une matière imitation velours du plus bel effet. Le produit peut également se transformer en support de téléphone lorsque vous regardez un film ou une série sur votre Galaxy S24 Ultra.

Il ne s’agit pas vraiment d’une coque. Entendez par là que les côtés de votre appareils ne sont pas protégés. Il est seulement protégé lorsque l’étui est fermé. Si vous faites tomber votre Samsung face à l’écran, il risque d’être fissuré. De même, il n’y a pas vraiment de résistance intégré à l’étui. Votre mobile sera surtout protégé contre les rayures.

Spigen Optik Armor, la meilleure protection pour les capteurs photo

Les capteurs photo sont rarement protégés. En général, les bords surélevés suffisent à les protéger contre les chutes, mais pas contre les rayures. Spigen Optik Armor intègre un système de clapet coulissant sur le dos de la coque afin de les masquer entièrement. Ainsi, ils sont protégés non seulement contre les chutes, mais aussi contre les rayures.

Le système est très facile puisqu’il faut simplement glisser le couvercle avec son doigt. Le reste du smartphone est aussi protégé par une coque antichocs. Le dos est revêtu d’une matière antidérapante pour une meilleure prise en main. Les bords dépassent de l’écran pour une protection toujours plus optimisée de la vitre.

Coque transparente Elago, la protection la plus basique

Si vous n’en avez que faire de la recharge sans-fil, d’un beau design et d’une protection antichocs coûteuse, celle-ci devrait parfaitement vous convenir. Elle est toute simple : une coque en polycarbonate anti jaunissement, cinq perforations précises au dos pour y accueillir les objectifs photo, et c’est tout. L’avantage, c’est que vous continuez à profiter du design exemplaire du Samsung Galaxy S24 puisque elle s’épargne de tous détails superflus. Elle intègre également des rebords arrondis côté écran afin que la vitre ne puisse pas toucher le sol en cas de chute.

Mous Limitless 5.0, la coque la plus design pour les Galaxy S24 Ultra

Si vous recherchez une belle coque pour la poser sur votre S24 Ultra, dirigez vous vers la Mous Limitless 5.0. Avec son dos imitation bois et ses bumpers sur les côtés, ce produit est non seulement stylisé, mais aussi très protecteur envers votre smartphone. Les capteurs photo sont protégés grâce à des bordures surélevées afin d’éviter tout contact entre les capteurs et le sol.

Elle se dote d’un revêtement anti déparant pour une prise en main efficace et sans danger. De plus, la coque est compatible avec la recharge sans-fil, ce qui est un avantage pour ceux désirant acheter un socle de recharge par induction.

📱 Quelle coque pour un téléphone ?

Il existe un marché très vaste de coques pour smartphones. Différents modèles sont conçus en fonction de votre usage. Si vous appréciez le design de votre appareil, il serait dommage de le masquer par une coque, mais votre appareil a malgré tout besoin d’une protection. Les coques transparentes sont sans doute les meilleures. Elles laissent apparaître la couleur de votre téléphone, tout en le protégeant efficacement, bien qu’elles ne soient pas aussi performantes que de véritables bumpers.

Si apprécier le design de votre smartphone n’est pas quelque chose qui vous tient à cœur, de nombreuses coques véritablement antichocs sont à votre disposition. Cependant, celles-ci alourdissent considérablement votre téléphone. Le Galaxy S24 Ultra étant déjà gigantesque, le glisser dans une poche ne sera clairement pas chose aisée. Enfin, nombreuses encore sont les modèles qui ne sont pas compatibles avec la recharge pas induction.

🧱 Quel matériau pour une coque de protection ?

Aujourd’hui, les matériaux les plus utilisés pour concevoir une coque de protection sont le polycarbonate et le silicone. Le premier est en général utilisé sur les étuis rigides et offrent une excellente protection. Il est souvent utilisé sur les étuis assez larges pour ceux désirant avoir la meilleure solution contre les violentes chutes. Il s’agit d’un plastique quasi dur résistant aux températures élevées. Elle se fixe assez facilement sur le téléphone, de sorte à ce que votre appareil ne bouge pas d’un poil.

Le deuxième est utilisé sur les coques plus fines, et plus agréables au toucher. Le silicone est un matériau adhérent qui réduit le risque que votre mobile tombe de votre main. L’avantage, c’est qu’il est souple. La pose et le retrait de la coque est donc largement plus facile qu’une coque en polycarbonate. Le désavantage, c’est qu’il est moins résistant aux chocs.

📲 Les coques Galaxy S24 sont-elles différentes en fonction de la version ?

Les coins du Galaxy S24 étant arrondis, contrairement au S24 Ultra, il y aura seulement une différence au niveau des bords. Mais nous avons pris soin de sélectionner des modèles de protection disponibles pour toutes les versions. Cliquer sur la coque qui vous intéresse parmi notre sélection. Une fois sur Amazon, vous pouvez sélectionner directement sur la fiche produit la version du S24 qui vous fait de l’œil.

