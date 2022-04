Microsoft veut ajouter des publicités sur certains jeux Xbox

Microsoft envisagerait de permettre aux annonceurs d’insérer des publicités dans les jeux Xbox gratuits. Ce programme serait lancé d’ici le troisième trimestre de cette année, et pourrait bien ne pas plaire aux joueurs.

Alors que les consoles Xbox n’autorisent pour l’instant la publicité que sur l’écran d’accueil de ses consoles, Business Insider rapporte que Microsoft souhaite travailler avec des sociétés adtech pour créer un système qui permettra aux marques et aux annonceurs d’acheter et de placer des publicités dans les jeux Xbox free-to-play.

Les publicités dans les jeux sont actuellement limitées, car les développeurs doivent les intégrer pendant le développement des jeux ou en tant que contenu intégré au jeu après son lancement. Cependant, le programme de Microsoft permettrait aux créateurs de jeux de désigner certains endroits du jeu où les publicités peuvent être diffusées, par exemple sur des panneaux publicitaires dans un jeu de course.

Les discussions à ce sujet ont apparemment commencé il y a quelques années, mais se sont accélérées ces dernières années en raison du lancement des Xbox Series X et S, ainsi que de la popularité des jeux gratuits. Vous pouvez d’ailleurs aller découvrir notre sélection des 10 meilleurs jeux gratuits sur Xbox.

Les jeux payants ne seront pas concernés par la publicité

D’après les sources de Business Insider, seuls les jeux free-to-play tels que Fortnite pourraient accueillir de la publicité. Reste à savoir si les annonceurs seront prêts à accepter cette idée, et comment il sera possible pour eux de personnaliser leurs publicités en fonction des joueurs. Un tel ajout pourrait donc soulever des questions relatives à la protection de la vie privée des joueurs, qui pourraient bien ne pas apprécier si leurs habitudes venaient à être espionnées par Microsoft.

Selon les sources de BI, Microsoft pourrait mettre en œuvre cette fonctionnalité dès le troisième trimestre de cette année. Il est intéressant de noter que Microsoft ne souhaiterait pas s’accaparer une part des revenus publicitaires pour le moment, les revenus étant plutôt destinés à être partagés entre le développeur du jeu et la société adtech. En attendant d’en savoir plus, on sait que Microsoft travaille actuellement sur d’autres nouveautés pour la Xbox, comme par exemple un abonnement familial pour le Xbox Game Pass.

Source : Business Insider