Obi-Wan Kenobi : découvrez la nouvelle bande-annonce avec Dark Vador

La sortie d’Obi-Wan Kenobi se rapproche inexorablement. Pour fêter dignement le Star Wars Day, Disney+ vient de publier la seconde bande-annonce de la série qui marquera le retour du plus célèbre des Sith.

Vador sera au cœur de la série Obi-Wan Kenobi

Les amoureux de Star Wars attendent fiévreusement le 27 mai, trop pressés de découvrir les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Ce programme mettra en scène le célèbre Jedi censé protéger le jeune Luke alors qu’il fuit les Inquisiteurs Sith. À l’occasion du Star Wars Day, synonyme de jeux soldés, Disney+ a dévoilé la seconde bande-annonce de la série qui s’annonce pour le moins palpitante.

Après le premier trailer d’Obi-Wan Kenobi diffusé le 9 mars, nous disposons enfin de nouvelles images. On y voit notamment Owen Lars qui demande à Obi-Wan de les laisser tranquille. Mais le Jedi lui rappelle que Luke « devra être formé lorsque le moment viendra ». Et son demi-frère par alliance de lui répondre ironiquement : « Comme vous avez formé son père ? »

Obi-Wan va recroiser la route de Vador

Justement, cette bande-annonce permet d’avoir un premier aperçu de Dark Vador qui n’est pas « complètement formé » dans la série Obi-Wan Kenobi. Le Sith fera effectivement son grand retour dans la franchise, incarné par Hayden Christensen. Les images fraîchement dévoilées montrent fugacement l’armure caractéristique du Seigneur Sith en train d’être assemblée. Avant de nous laisser entendre sa respiration terrifiante une fois que son ordinateur central s’allume. Les retrouvailles entre les deux hommes s’annoncent épiques, un combat au sommet entre Vador et Kenobi étant notamment prévu…

Du reste, le trailer nous donne une idée du climat sacrément anxiogène pour Obi-Wan, les Inquisteurs faisant leur possible pour l’éliminer. « Je veux que tous les criminels et les chausseurs de primes le débusquent », souligne notamment Reva. On pourrait ainsi revoir Cad Bane que l’on semble apercevoir dans le premier trailer.

Cette nouvelle bande-annonce reste toutefois muette sur les caméos attendus. Si la présence de Dark Maul est visiblement exclue, les fans rêvent de revoir Qui-Gon Jinn sous la forme d’un spectre de Force. L’acteur Liam Neeson a nié un retour mais ne sait-on jamais…