Soldes Xiaomi hiver 2024 : les meilleures offres smartphones, TV et objets connectés

Xiaomi a commencé les soldes d’hiver 2024 en avance. La marque chinoise a effectivement entamé une première vague de promos (Round 1) du 8 au 21 janvier. Durant cette période, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur de nombreux produits : objets connectés, smartphones, TV, etc. Par ailleurs, Xiaomi vous fait profiter de remises supplémentaires grâce à son système de cumul de Mi Points. En effet, vous bénéficiez d’une remise de :

5 € pour tout achat à partir de 50 €

15 € pour tout achat à partir de 100 €

30 € pour tout achat à partir de 150 €

50 € pour tout achat à partir de 300 €

100 € pour tout achat à partir de 600 € (sauf TV série Q2)

De plus, les nouveaux clients bénéficient de coupons exclusifs d’une valeur de 40 €, et les étudiants profitent de 10 % de réduction supplémentaire. Quoi qu’il en soit, Xiaomi sait comment gâter ses clients pendant les soldes d’hiver. Afin de faciliter vos recherches, nous avons sélectionné les meilleures offres proposées par la marque sur cette page !

Les meilleurs bons plans de Xiaomi pendant les soldes d’hiver 2024

Xiaomi 13T Pro (16 Go/1 To) à 849,90 €

Le Xiaomi 13T Pro avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM est actuellement en promo pendant les soldes d’hiver sur la boutique en ligne de Xiaomi. Le prix du smartphone a chuté de 150 €, puisqu’il est disponible à 849,90 €, au lieu de 999,90 €.

Ce modèle aux caractéristiques haut de gamme affiche de belles performances dans tous les usages grâce à son Soc MediaTek Dimensity 9200+. Il profite d’autre part d’un bel écran AMOLED très lumineux, de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement qui grimpe jusqu’à 144 Hz. Le smartphone dispose par ailleurs d’un triple capteur à l’arrière, estampillé Leica, qui délivre de bonnes photos. Avec sa généreuse batterie de 5000 mAh, le 13T Pro profite d’une autonomie satisfaisante. Il ne lui faut par ailleurs que 20 minutes pour récupérer toute son endurance, grâce à son chargeur de 120 W. Le smartphone est également certifié IP68.

POCO F5 Pro (12/256 Go) à 449,90 €

La version 12 Go de RAM + 256 Go de stockage du POCO F5 Pro profite en ce moment d’une belle remise de 180 €, puisque son prix passe à 449,90 €, au lieu de 629,90 €. Les performances sont au rendez-vous sur ce smartphone, qui profite d’un Soc Snapdragon 8+ Gen 1. Par ailleurs, le téléphone arbore de jolies finitions, ainsi qu’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces. Ce dernier affiche une résolution en WQHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et est compatible avec les standards HDR10+ et Dolby Vision. Le modèle dispose d’autre part d’un volet photo de bonne facture estampillé Leica, et composé de trois capteurs à l’arrière, dont un grand-angle de 64 Mpx. Enfin, le POCO F5 Pro de Xiaomi affiche une autonomie moyenne, mais compense en proposant une charge rapide à 67 W, qui lui permet de retrouver toute sa batterie en moins de 45 minutes.

Mi TV Q1 75″ à 999 €

À l’occasion des soldes d’hiver, Xiaomi brade son téléviseur Mi TV Q1 en pratiquant une remise de 800 €. La TV est en effet proposé à 999 €, au lieu de 1 799 €. Cette Smart TV 4K profite d’un grand écran sans bord de 75 pouces (189 cm), qui délivre une expérience d’affichage on ne peut plus confortable. Dotée de la technologie QLED, et compatible HDR10+, HDR10 et Dolby Vision, cette TV propose une belle qualité d’image avec des couleurs intenses et réalistes. Elle bénéficie par ailleurs d’une grande luminosité, capable de monter jusqu’à 1000 nits, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce modèle fonctionne sous Android TV, et dispose de la fonctionnalité mains libres grâce à l’Assistant Google. On retrouve par ailleurs un système sonore de 30 W, compatible Dolby Audio et DTS-HD, ainsi que trois ports HDMI, dont un port HDMI 2.1 compatible ALLM et eARC. En revanche, la TV ne supporte pas le VRR, ni la 4K à 120 Hz.

Xiaomi Watch S1 à 109,99 €

La Xiaomi Watch S1 profite également d’une belle ristourne pendant les soldes d’hiver 2024. En effet, Xiaomi applique une remise de 160 € sur sa montre connectée, qui passe à 109,99 €, au lieu de 269,99 €. Ce modèle est conçu avec des matériaux résistants et durable comme le verre saphir, l’acier inoxydable pour le boîtier, ou le cuir pour le bracelet.

La smartwatch dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces, et profite d’une multitude de fonctionnalités. Elle propose en effet 117 modes de sport, un suivi du sommeil, une fonction de détection du stress, des exercices de respiration, ou encore une résistance à l’eau avec son indice de 5 ATM. Elle permet également de prendre les appels téléphoniques en Bluetooth, et intègre un assistant vocal. La Watch S1 embarque par ailleurs différents capteurs : de fréquence cardiaque, un oxymètre pour mesurer l’oxygène dans le sang, un capteur d’accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur atmosphérique, ou encore un capteur de lumière ambiante. Xiaomi annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 jours, et 24 jours en mode éco. La montre peut par ailleurs être rechargée sans-fil.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro à 549 €

Vous souhaitez acheter une trottinette électrique à moindre coût pendant les soldes d’hiver ? Xiaomi propose justement son Electric Scooter 4 Pro à 549 €, au lieu de 799 €, et vous fait ainsi économiser 250 €. Cette trottinette électrique pliable de 17 kg dispose d’un corps en aluminium et d’une puissance max de 700 W, qui lui permet de monter jusqu’à 25 km/h et de prendre des pentes de 20 %.

Le modèle offre une expérience de conduite confortable, grâce à ses pneus sans chambre à air de 10 pouces qui offrent un bon amortissement des chocs, mais aussi à son système de freinage performant, et son guidon en TPR. Le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro dispose d’un écran de bord intuitif, contrôlable via un unique bouton, qui affiche 8 types de données : vitesse, mode de vitesse, puissance, etc. Enfin, cette trottinette électrique bénéficie d’environ 55 km d’autonomie. En revanche, la charge est un peu longue, puisqu’il faut compter 8 à 9 heures pour faire le plein.

