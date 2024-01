Soldes PC portables hiver 2024 : les meilleures offres pour s’équiper à moindre coût

Les soldes d’hiver 2024 sont une nouvelle occasion de faire des économies sur l’achat d’un PC portable, si vous êtes passé à côté des précédentes périodes de promos. Que vous cherchiez un PC gamer ou bureautique, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux modèles au rabais du 10 janvier au 6 février. Afin de vous aider à dénicher la bonne affaire, nous avons fait le tour des enseignes qui participent aux soldes, et avons réuni sur cette page les meilleurs bons plans sur les PC portables.

Les meilleures offres PC portables des soldes d’hiver 2024

PC gamer Asus ROG Strix G18 à 1 599,99 €

Cet excellent PC gamer est actuellement proposé à un prix fou sur le site Rue du Commerce. En effet, l’Asus ROG Strix G18 est affiché à 1 599,99 €, au lieu de 2 299,99 €. Soit une incroyable remise de 700 € !

Loin d’être compact, ce PC est un mastodonte équipé d’un écran de 18 pouces de diagonale. Ce dernier délivre une qualité d’image en WUXGA et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui permet de tirer pleinement parti des plus beaux jeux. L’Asus ROG Strix G18 est à ce propos à même de faire tourner les jeux les plus exigeants du moment avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 et ses 8 Go de RAM GGDR6. Il embarque de surcroît un processeur Intel Core i7-13650HX, 16 Go de mémoire vive DDR5, et un SSD de 512 Go. Le PC est toutefois livré sans OS.

Acheter sur Rue du Commerce

PC gamer MSI Pulse 15 B13VGK-463FR à 1 399,99 €

La Fnac fait chuter de 600 € le prix du MSI Pulse 15 pour les soldes d’hiver 2024. En effet, ce dernier passe à 1 399,99 €, au lieu de 1 999,99 €. Avec son processeur Intel Core i7-13620H et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, avec 8 Go de RAM GDDR6, ce PC gamer est idéal si vous souhaitez exécuter des applications lourdes, ou jouer aux plus beaux jeux du moment dans d’excellentes conditions.

Il est d’autre part équipé d’un système de refroidissement performant (Cooler Boost 5), qui lui permet d’assurer de solides performances sur la durée. Il est également pourvu d’un SSD de 512 Go, et de 16 Go de RAM DDR5. Le MSI Pulse 15 compte également sur un excellent écran IPS de 15,6 pouces. Ce dernier profite d’une définition en QHD+, ainsi que d’un taux de rafraîchissement exceptionnel de 240 Hz.

Acheter sur la Fnac

Asus ROG STRIX-G15-G513RS-HQ004W à 1 999,99 €

Amazon propose une belle remise de plus de 400 € sur ce PC portable gaming, à l’occasion des soldes d’hiver. L’Asus ROG Strix G15 passe ainsi à 1 999,99 €, au lieu de 2 422,42 €. Le modèle est taillé pour le jeu avec son processeur AMD Ryzen 9-6900H, et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 avec 8 Go de mémoire vive. Le PC tourne sous Windows 11 et dispose d’un SSD de 1 To, ainsi que de 16 Go de RAM DDR5.

Il est par ailleurs équipé d’un écran de 15,6 pouces, qui profite d’une définition WQHD (2,5 K), d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi que d’un faible temps de latence de 3 ms. Le clavier est joliment mis en valeur grâce à l’éclairage RGB caractéristique des modèles gamer.

Acheter sur Amazon

Lenovo Yoga Book 9i à 2 299 €

Boulanger vous fait économiser 500 € sur le PC portable Lenovo Yoga Book i9 pendant les soldes d’hiver 2024 ! En effet, le modèle est affiché à 2 299 €, au lieu de 2 799 €. Ce PC portable hybride arbore une conception pour le moins originale en proposant un double écran OLED tactile de 13,3 pouces, et une charnière qui peut pivoter à 360 °.

Cette configuration permet une utilisation multimodale, et offre à la fois polyvalence et performances dans toutes les tâches. En effet, le Lenovo Yoga Booki i9 offre des possibilités inédites en matière de multitâche, et est en ce sens un modèle tout à fait indiqué pour les créatifs. Avec seulement 1,3 kg sur la balance, ce PC compact peut être transporté facilement. Le modèle de Lenovo est par ailleurs équipé d’une belle fiche technique avec son processeur Intel Core i7-1355U, son SSD de 1 To et ses 16 Go de RAM LPDDR5.

Acheter sur Boulanger

MacBook Air 13″ M2 à 1 149 €

La Fnac vous fait profiter d’une remise de 150 € sur le MacBook Air 13″ M2 à l’occasion des soldes d’hiver. Cet ordinateur compact et performant embarque la puce M2, qui offre une efficacité énergétique exemplaire, et allie puissance et finesse. Ce modèle à l’autonomie exemplaire s’emporte partout grâce à son poids plume de moins d’1,3 kg.

Dépourvu de ventilateur, le MacBook Air effectue toutes les tâches qu’on lui assigne, tout en étant parfaitement silencieux. Grâce à ses 8 cœurs de CPU et de GPU, ce modèle dispose d’une grande puissance de calcul vous permettant de créer, jouer ou travailler sans limite. Il dispose d’autre part de 8 Go de RAM, ainsi que d’un SSD qui offre 256 Go de stockage. Le MacBook Air 13 M2 profite pour finir d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces, capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs.

