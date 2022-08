Star Wars Ahsoka : date de sortie possible, intrigue, casting, tout savoir sur la série Disney+

La prochaine série Star Wars sur Disney+ après The Mandalorian, The Book Of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et Andor sera centrée sur Ahsoka Tano. Peu de choses sont à ce jour connues sur cette exclusivité Disney+, mais nous avons rassemblé tout ce que nous savons ici.

Star Wars Ahsoka © Lucasfilm

Une série TV sur Ahsoka Tano est officiellement dans les cartons de Disney et de Lucasfilm, après avoir fait ses débuts en tant que jeune Padawan d’Anakin dans la série animée The Clone Wars. Le personnage était à l’origine dessiné et créé par l’artiste Dave Filoni, aujourd’hui directeur exécutif de la création chez Lucasfilm.

Depuis sa création, Ahsoka s’est retrouvée dans plusieurs séries, allant de Clone Wars à Star Wars Rebels et plus récemment dans l’univers de The Mandalorian. Avec le temps, la jeune Jedi est vite devenue l’un des personnages les plus aimés et les plus développés de la franchise, d’où l’excitation pour les fans de la voir apparaître dans une série en live action.

Quelle date de sortie pour la série Ahsoka ?

Venons-en d’abord à votre question la plus brûlante : la date de sortie de la série. Malheureusement, aucune date exacte n’a encore été annoncée pour la série d’action en direct de Dave Filoni. Elle arrivera toutefois aux côtés de la troisième saison de The Mandalorian l’année prochaine, en 2023.

Ahsoka : quel casting ?

Outre Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka, Dave Filoni a officiellement indiqué que Natasha Liu Bordizzo avait rejoint le casting en tant que Sabine Wren, un autre personnage important de Star Wars Rebels.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) © Lucasfilm

Les multiples rapports de Deadline ont confirmé que Ray Stevenson et Ivanna Sakhno seront aussi dans la série. Selon les rumeurs, Stevenson incarnerait un méchant, peut-être un amiral du Premier Ordre, tandis que le rôle de Sakhno reste inconnu. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Hayden Christensen pourrait revenir en tant que Dark Vador pour la série.

Ewan McGregor a confirmé assez nonchalamment que sa femme, Mary Elizabeth Winstead, rejoindrait la série. Mais malheureusement, McGregor n’est pas allé jusqu’à dire qui elle jouera.

Que sait-on de l’intrigue de la série Ahsoka ?

L’intrigue d’Ahsoka a été en grande partie tenue secrète, jusqu’à ce que les images de la Star Wars Celebration confirment les spéculations des fans. Dans un court teaser montré exclusivement pour la foule du panel du Mando+, les fans ont vu Ahsoka entrer dans un navire, très similaire au Ghost, alors qu’elle passait devant un personnage obscur (très probablement Hera, un pilote de Rebels).

À lire : The Mandalorian : Pourquoi Ahsoka Tano a-t-elle du mal à battre la Magistrate ?

La finale de la série animée Rebels voyait l’équipage de Ghost affronter l’Empire, avant que le Jedi Ezra sauve sa planète et ses amis en se jetant dans l’espace avec l’aide des baleines de l’espace, les Purrgils. Depuis la fin de l’émission en 2018, les fans attendent la suite, avec Sabine et Ahsoka à la recherche d’Ezra.

Quand la série Ahsoka se déroule-t-elle dans la chronologie Star Wars ?

Alors que Star Wars Rebels se déroule environ cinq ans avant les événements de Un Nouvel Espoir, la nouvelle série Ahsoka reprendra vraisemblablement après son apparition dans la deuxième saison de The Mandalorian. La série sur Din Djarin et Grogu se déroule pour rappel cinq ans après les événements du Retour du Jedi.

Y a-t-il une bande-annonce pour Ahsoka ?

Étant donné que l’émission est en cours de tournage, nous ne nous attendons pas à voir des images avant un petit moment. Cependant, certaines images ont fait une apparition lors de la présentation de l’émission à Star Wars Celebration, mais malheureusement pour ceux qui n’étaient pas présents, tout s’est déroulé à huis clos.

Ahsoka Tano dans The Mandalorian © Lucasfilm

Qui produit et réalise la série Ahsoka ?

À la tête de la charge en tant qu’écrivain et showrunner se trouve Dave Filoni, qui a été impliqué dans à peu près tous les projets télévisés de Star Wars, à la fois animés et en direct. Cela semble remarquablement approprié étant donné qu’Ahsoka est l’un des premiers personnages de Star Wars que Filoni a personnellement créé pour The Clone Wars, sans oublier qu’il est également le créateur de Rebels.

Comme d’habitude, Filoni produira la série aux côtés de Jon Favreau et de Kathleen Kennedy. Bien que la liste complète des réalisateurs n’ait pas encore été publiée, nous savons que le réalisateur de Spider-Man: Into the Spiderverse, Peter Ramsay, fait partie de l’équipe.

Ahsoka aura-t-elle une saison 2 ?

Actuellement, Ahsoka est prévue pour pêtre une mini-série, ce qui implique qu’elle ne comprendra qu’une seule saison. Cependant, les fans de Tano ne devraient pas perdre espoir : certaines séries Disney+ ont été annoncées en tant que tel, puis ont soudainement été reprises pour une autre saison, un excellent exemple étant Loki. Tout dépendra de la performance de la série et si une suite complète est justifiée ou souhaitée.