The Batman : Robert Pattinson a été angoissé de voir le résultat final

C’est le 2 mars prochain que nous pourrons enfin découvrir le film The Batman. Et il faut bien reconnaître que les attentes sont nombreuses ! Si le film ne jouit pas de retours enthousiastes pour le moment, tout le monde veut découvrir la performance de Pattinson. Pourtant, il ne sera pas simple de convaincre. Jugé trop long par certains, trop lent pour d’autres, The Batman s’apprête à partir à l’assaut du box-office mondial avec quelques « casseroles » derrière lui. Beaucoup gardent également en mémoire un tournage jugé chaotique, entre accidents et revers dus à la pandémie mondiale. Il n’en fallait donc pas davantage pour que Pattinson lui-même soit très angoissé à l’idée de découvrir le « final cut » de ce projet.

Pattinson appréhende la sortie du film ! – Crédit : DC Films

Dans une récente interview, le comédien s’est plus largement confié sur le sujet. Devenir Batman n’est pas forcément une sinécure. Et ce n’est pas Pattinson qui osera affirmer le contraire !

The Batman : Pattinson stressé, les fans surexcités !

« J’étais absolument terrifié. Je n’ai jamais eu aussi peur de sortir un film auparavant. Même si j’avais déjà vu les 90 premières minutes en IMAX, que je trouvais d’ailleurs grandioses, j’étais paniqué. Il a donc fallu que je trouve mon propre truc pour affronter tout cela. J’avais besoin d’une grosse quantité de sucre et de caféine » explique ainsi le comédien. Mais le plus dur a été d’attendre l’avis de sa petite amie, Suki Waterhouse. La demoiselle est une grande fan de films de super-héros. Heureusement, cette dernière est ressortie de la projection émue aux larmes.

C’est désormais au public de rendre son verdict. Il n y aura certes pas de demi-mesure, si l’on en juge les premiers retours professionnels. On aimera ou on détestera, point barre. Mais cela n’empêchera certes pas The Batman de connaitre un bon lancement au box-office mondial. Il faudra sûrement attendre quelques semaines supplémentaires pour analyser des chiffres et des retours concrets.

The Batman, sensation de ce premier trimestre 2022 ? Probablement. En tout cas, un film qui ne cesse de faire parler de lui, que ce soit en bien ou en mal.

Source : Screenrant