The Walking Dead : Tom Payne était plus que prêt à vaincre Negan

Dans une vidéo postée sur Instagram, Payne a montré son entraînement physique intense pour une potentielle scène de combat contre Negan. Et le comédien était plus que prêt pour l’affrontement.

Voilà ce qu’on appelle une occasion manquée ! Dans une récente publication Instagram, Payne a partagé son entraînement de haut vol avec l’expert en cascades Steven Ho. Cette préparation devait normalement donner lieu à une scène d’affrontement retentissante contre Negan. Mais les scénaristes de The Walking Dead en ont décidé autrement. Le comédien attendait d’ailleurs avec impatience cette confrontation. Interprète de Paul Jesus Monroe, son personnage est devenu l’un des plus aimés de la franchise.

D’ailleurs le comédien regrettre toujours amèrement le sort réservé à son personnage. Le fameux adage tout ça pour ça prend ici tout son sens, si on en croit l’amertume certaine de Payne .

Tom Payne regrette le destin de son personnage

Dans la vidéo publiée par le comédien, on se rend compte à quel point l’entraînement a pu être intensif. Mais rien de ces heures de travail n’est apparu à l’écran. Malgré sa popularité, les scénaristes se sont éloignés de l’arc narratif des comics originaux. Par ce choix discutable, ils privent Payne de démontrer l’étendu des capacités de son personnage au sein du programme.

Finalement relégué au second plan, Payne ne se remet toujours pas de ce choix. Les fans n’ont d’ailleurs jamais caché leur colère à ce sujet. Le comédien s’est d’ailleurs longuement confié à ce sujet. « Tout le monde aimait le personnage des bandes dessinées et aimait l’idée de le voir dans la série. Tout le monde était vraiment excité, et beaucoup ont été déçus » a-t-il confié. « Malheureusement ça ne m’a servi à rien de lire les comics, parce que la série est très remixée. Oui, il y a certainement eu des moments sympas que je n’ai finalement pas connu. » . On comprend mieux pourquoi le comédien regrette que son entraînement n’ait servi à rien.

Les fans ont massivement soutenu le comédien. Alors que la loyauté de Jésus envers Maggie présageait de belles séquences, les scénaristes ont préféré coupé court à son destin. Autre choc notable pour les amoureux du programme : le non-développement de sa relation avec Aaron. Car les personnages ont un lien fort dans les comics originaux. « Je trouve ça injuste d’avoir simplement teasé cette relation entre eux » a déclaré Payne.

Impossible désormais de faire machine arrière et les amoureux de The Walking Dead ont fait leur deuil depuis la mort du personnage. Cela ne les empêchera pas pour autant de savourer les épisodes additionnels de la dernière saison !

