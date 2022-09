Une fille de 9 ans code une application iOS, Tim Cook la congratule

Hana Muhammad Rafeeq © Capture d’écran YouTube Gulf News

Le patron d’Apple est à l’écoute de ses ouailles. Dernièrement, Tim Cook avait notamment répondu à un dentiste indien sauvé par son Apple Watch. Et une autre belle histoire a attiré l’attention du directeur général. Une jeune fille indienne habitant à Dubaï a envoyé une lettre à Tim Cook où elle lui révèle avoir créé l’application de narration « Hanas » destinée aux plus jeunes.

Celle-ci permet d’écouter une myriade d’histoires pour enfants déclamées par la voix d’Hana Muhammad Rafeeq, la jeune développeuse. Il est aussi possible d’écouter des contes avec d’autres voix préenregistrées grâce la fonctionnalité de synthèse vocale. Et même d’enregistrer des voix. Cela permet par exemple aux enfants d’écouter l’histoire racontée par leurs parents même quand ces derniers ne sont pas disponibles en chair et en os.

A lire > iOS, Android : 10 applications gratuites pour occuper intelligemment vos enfants

Les mains dans le code depuis sa plus tendre enfance

Pour le moment, l’application se concentre exclusivement sur les histoires pour les enfants. D’autres sections pourraient voir le jour prochainement à en croire le descriptif. Il est possible de classer les histoires, de personnaliser la police d’écriture, les couleurs, le gras, le zoom et de contrôler les musiques de fond.

Hana a déclaré qu’elle s’était frottée au codage pour la première fois à l’âge de cinq ans, guidée par sa grande soeur. Pour cette application, elle a écrit pas moins de 10 000 lignes de code sans piocher dans des travaux déjà existants, selon ses dires. Une sacrée prouesse saluée par le patron de la Pomme, Tim Cook :

« Hana, félicitations pour toutes tes réalisations impressionnantes à un si jeune âge ! Continue sur cette voie et tu accompliras des choses incroyables à l’avenir. Amicalement, Tim ». Vous pouvez découvrir plus en détail le travail de Hana sur sa chaîne YouTube où elle a notamment posté une vidéo descriptive de son application gratuite. Vous pouvez aussi la télécharger sur l’App Store.