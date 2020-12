Android : les meilleures applications gratuites

Si le système d’exploitation de Google est aujourd’hui le plus utilisé dans le monde, le nombre d’applications disponibles dans le Google Play Store continue quant à lui d’augmenter avec plus d‘un million d’applications disponibles. Qu’il s’agisse de jeux comme PUBG Mobile, Data Wing, Pokémon Go ou Hearthstone, d’applications système comme ES Explorateur, de lecteurs multimédia comme Player FM ou VLC, de nombreuses applications disponibles dans la boutique en ligne de Google et il devient difficile de faire son choix.



Parmi les applications les plus répandues, on trouve bien évidemment des versions mobiles de sites web comme Evernote ou Netflix, mais également des applications qui tirent tout leur avantage de la mobilité. C’est le cas par exemple du clavier Swiftkey de Snapchat ou du réveil Alarmy. Jeux, réseaux sociaux, claviers ou gestionnaire de fichiers, la rédaction de Tom’s Guide a sélectionné pour vous 50 applications gratuites parmi les meilleures d’Android.



Une question, un problème sur vos applications Android ? Nos Experts vous répondent !

DuckDuckGo Privacy Browser

À une époque où naviguer sur Internet devient de plus en plus effrayant pour la sécurité de ses données personnelles, DuckDuckGo propose un moteur de recherche que vous pouvez utiliser en toute sécurité. DuckDuckGo vous permet d’augmenter la protection de vos données par cryptage, de faire des recherches privées ou encore de décoder les politiques de confidentialité. Sur chaque site DuckDuckGo affiche une note de confidentialité allant de A à F pour vous indiquer à quel point vos données personnelles sont protégées. Il fonctionne comme un navigateur normal, vous ne serez donc pas dépaysés. Vous pourrez retrouver toutes les fonctionnalités qui font de Google un moteur de recherche incontournable, mais sans compromettre vos données personnelles.

Verdict : Ceux qui souhaite protéger leurs données trouveront leur bonheur avec DuckDuckGo (aussi disponible sur Windows). Il sécurise vos informations tout en proposant le confort d’un moteur de recherche classique.

Ted

Les Ted Talk regroupent une série de conférences, où des intervenants du monde entier sont invités à partager leurs idées sur un sujet. Peu importe la thématique à laquelle vous pensez, il existe forcément un Ted talk dessus. Profitez de la totalité des conférences gratuitement et intégralement sous-titrée dans plus de 100 langues. Si vous cherchez du contenu intéressant et/ou divertissant pour vos trajets au travail, c’est l’application qu’il vous faut. Vous pourrez télécharger les vidéos pour y avoir accès à n’importe quel moment, même hors connexion. De plus, l’application mobile, régulièrement améliorée, vous propose des recommandations personnalisées, adaptées à vos centres d’intérêt.

Verdict : Ted est un excellent outil pour quiconque veut approfondir ses connaissances, peu importe le sujet. Son portage en application mobile vous permet d’en profiter en toutes circonstances.

SoloLearn : Learn to Code for Free

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à coder mais vous ne savez pas par où commencer ? SoloLearn est fait pour vous. Disposez gratuitement de dizaines de cours sur la plupart des langages de programmation allant du Python au JavaScript en passant par le SQL. Vous aurez la possibilité d’écrire du code directement sur votre mobile et pourrez profiter d’exercices ludiques qui vous entraineront à devenir un meilleur développeur.

La communauté de développeurs qui accompagne SoloLearn peut vous apporter de l’aide et des conseils. Cependant les cours ne sont pas encore disponibles en français, il faut donc posséder un niveau d’anglais suffisant, pour pouvoir comprendre les différents cours proposés.

Verdict : SoloLearn est un super outil pour quiconque voudrait apprendre à coder avec des cours adaptés à son niveau, simple et ludique. De plus, la plateforme mobile vous permet de vous entrainer n’importe où et n’importe quand. Si apprendre un langage de programmation vous faisait peur, vous ne devriez plus hésiter.

Yuka

Développée par trois étudiants français et revendiquant déjà plusieurs millions d’adeptes, Yuka est une application gratuite en passe de révolutionner la consommation. Totalement indépendante des entreprises du secteur agroalimentaire, elle s’appuie sur des bases de données ouvertes pour révéler la composition nutritionnelle des produits dont on lui soumet le code-barres. Concrètement, vous “photographiez” en une seconde vos yaourts, sauces ou plats préparés pour découvrir des informations détaillées, facilement accessibles, et surtout un score global qui résume la qualité du produit.



Noté sur 100, ce score révèle la qualité nutritionnelle d’un produit, mais aussi l’éventuelle présence d’additifs à risque et l’utilisation d’un label bio. Plus récemment, Yuka s’est élargi aux cosmétiques avec la base de données Open Beauty Facts et des alternatives plus saines vous sont systématiquement proposées en cas de score médiocre.



Verdict : Définitivement indispensable, Yuka révolutionne notre manière de consommer. Son interface conviviale, son principe simple et ludique et surtout ses conseils avisés révèlent la face sombre des produits qui hantent nos supermarchés et vous permet, en un temps record, de séparer le bon grain de l’ivraie. L’essayer, c’est l’adopter.



Canva

Si vous alimentez régulièrement vos comptes de réseaux sociaux ou si vous animez un site web, les raisons ne manquent pas de créer des éléments visuels qui attirent immédiatement l’oeil. Canva est un puissant outil de création de design, avec des dizaines de milliers de modèles adaptés aux dimensions d’Instagram, de Twitter, de Facebook ou de Pinterest. Vous importez vos propres images, vous changez les textes et les couleurs, vous modifiez la position des éléments ou vous en ajoutez des nouveaux et le tour est joué : vous obtenez l’image prête à être publiée. On retrouve de nombreuses catégories annexes, des flyers aux posters, en passant par les couvertures de livres ou les affiches publicitaires.



Verdict : Très pratique pour créer en quelques secondes des visuels attractifs, Canva est un service qui brille essentiellement par la qualité de ces modèles. Si certaines compositions plus avancées sont payantes, les modèles gratuits font parfaitement l’affaire : grâce à une interface conviviale, vous aboutissez rapidement à des rendus vraiment personnalisés.



Tricount

Vous passez quelques jours avec des amis, vous organisez une fête ou vous vivez en colocation ? Pour partager au mieux vos dépenses sans vous livrer à de complexes calculs, faites confiance à Tricount. Vous définissez un événement, puis vous inscrivez le nom de chaque participant. Il ne vous reste plus qu’à noter vos dépenses, en précisant les payeurs et les convives concernés. Vous pouvez ainsi prévoir des scénarios plus élaborés, avec des répartitions inégales ou des dépenses qui ne concernent que certaines personnes. Vous visualisez en direct le compte de chacun et l’application énonce clairement les remboursements à effectuer pour revenir à l’équilibre.

Verdict : Les bons comptes font les bons amis. Tricount s’impose comme la solution la plus intuitive pour équilibrer les comptes lors d’une virée entre camarades. On apprécie son interface ergonomique et la possibilité d’ajouter des dépenses qui ne concernent que certains participants. Ceux-ci peuvent d’ailleurs librement accéder au projet commun et ainsi ajouter des dépenses, à travers l’app ou le site web officiel. L’essayer, c’est l’adopter.

AlloVoisins

Vous avez besoin d’un coup de main, d’un service ou d’un objet particulier ? Vous souhaitez privilégier le tissu local et faire appel à vos propres voisins ? Comme son nom l’indique, AlloVoisins est un réseau d’entraide entre particuliers et professionnels résidant dans les mêmes quartiers. Après avoir créé votre compte en indiquant votre adresse complète (elle n’apparaîtra pas aux yeux des autres utilisateurs), vous retrouvez la liste des demandes dans les environs et vous êtes invité à saisir vos propres besoins. Même si ce n’est pas obligatoire, vous pouvez proposer une rémunération à l’heure ou à la journée. À l’inverse, l’application vous permet d’arrondir vos fins de mois en louant vos services ou des objets qui encombrent vos placards.

Verdict : Au terme d’un certain temps d’apprentissage pour en maîtriser l’interface, AlloVoisins est une application pratique pour faire appel à des particuliers ou des professionnels dans votre quartier. Évidemment, le catalogue s’apparente parfois à un pur annuaire de prestataires, mais le système de note et d’avis est suffisamment explicite pour trouver un interlocuteur digne de confiance. L’idée de proposer vous-même vos services, gratuitement ou avec une rémunération à la clé, tout en rencontrant de nouvelles personnes de votre quartier est alléchante.

Google Podcasts

Après avoir longtemps privilégié son service Play Music pour la diffusion de podcasts, Google s’est enfin décidé, mi-2018, à lancer une application dédiée. Logiquement baptisée Google Podcasts, elle se veut désormais la porte d’entrée vers ces émissions audio sur Android. Google Podcast vous propose de rechercher parmi plusieurs milliers de podcasts disponibles sur Internet, de télécharger chaque épisode à la main, de repérer les podcasts les plus populaires ou de supprimer les épisodes une fois que vous les avez écoutés.

Verdict : Google Podcasts est simple d’approche, voire beaucoup trop simpliste. On serait en droit d’attendre davantage de fonctionnalités comme des suggestions personnalisées, une liste de lecture ou du téléchargement automatique de la part du géant du Web, surtout compte tenu du retard dans le domaine des podcasts. L’application a beau proposer une interface claire, elle reste cependant bien trop limitée.

Automate

Vous avez remarqué que vous exécutez souvent les mêmes opérations, à intervalles réguliers, sur votre smartphone ? Par exemple, vous activez le Bluetooth en quittant votre domicile, pour votre casque sans fil, et vous l’éteignez une fois arrivé au bureau ? Vous configurez le même réveil avant de vous coucher ? Automate est une application gratuite très sophistiquée qui automatise vos tâches les plus récurrentes, en fonction de conditions que vous définissez. Du bout des doigts, vous déplacez ainsi jusqu’à 330 blocs que vous interconnectez dans une suite logique. Vous pouvez ainsi activer certaines opérations (sauvegarde dans le cloud, lancement d’une application, etc.) si un événement spécifique surgit, comme la géolocalisation à un emplacement précis par exemple, puis enchaîner avec d’autres actions.



Verdict : Automate est un puissant outil système, qui vous fera gagner un temps précieux pour automatiser toutes les tâches les plus récurrentes. On réservera toutefois les enchaînements les plus complexes aux utilisateurs avancés, tant la configuration peut parfois s’avérer fastidieuse, avec de nombreux champs à personnaliser.



Microsoft Office Lens

A l’heure de la dématérialisation, il est de moins en moins nécessaire d’utiliser des documents en papier pour sa compatibilité par exemple. Cependant, il arrive encore souvent que les seules pièces à notre disposition soient imprimées, comme des fiches de paie, des papiers d’identité ou des factures. Dès lors, l’une des solutions pour numériser ces documents lorsqu’on ne dispose pas d’un scanner est de passer par une application. Office Lens est conçu dans ce seul but, avec un système de délimitation des documents, de modification de l’orientation ou de la perspective.

Verdict : Office Lens remplit parfaitement son office. L’application est simple, avec une très bonne gestion des perspectives ou de la luminosité. Elle permet également des retouches a posteriori pour redéfinir manuellement les angles d’un document, ainsi qu’une exportation en plusieurs formats (JPG, PDF, OCR, PPT) et une sauvegarde sur le cloud de Microsoft.

Frigo Magic

Vous manquez d’inspiration pour vous préparer de bons petits plats ? Vous n’êtes pas un fin cordon bleu, mais vous avez envie d’apprendre ? Et surtout, vous êtes sensible au gaspillage alimentaire et à la valeur nutritionnelle de vos repas ? Particulièrement original, Frigo Magic est une application qui vous propose des centaines de recettes en fonction des ingrédients qui se trouvent dans votre réfrigérateur et vos placards. La saisie initiale de tous ces éléments est parfois longue, mais vous n’aurez ensuite qu’à mettre à jour cette liste d’ingrédients. L’app vous propose ensuite de nombreuses recettes que vous effectuerez sans aller au supermarché ou chez le primeur, avec un mode de lecture automatique et une excellente lisibilité générale.

Verdict : Avec des recettes sensibles à la valeur nutritionnelle, qui mettent en avant des produits de saison et surtout qui exploitent tous les ingrédients qui remplissent déjà vos placards, Frigo Magic est une vraie réussite. La lecture des recettes est très agréable et les explications sont suffisamment claires pour les grands débutants. Au passage, vous filtrez la liste en fonction des ustensiles dont vous disposez à la maison. Une vraie bonne idée, susceptible d’être enrichie par les utilisateurs à travers des photos des plats cuisinés. Petite cerise sur le gâteau, les publicités restent relativement peu envahissantes.

Too Good To Go

Marre de voir les supermarchés, les boulangeries, les restaurants ou plus généralement tous les magasins d’alimentation jeter quotidiennement les denrées qu’ils n’ont pas vendues au cours de la journée, dans votre quartier ? Grâce à TooGoodToGo, vous combinez votre fibre écologique avec votre envie de faire de sérieuses économies. L’application dresse la liste de toutes les enseignes à proximité de votre position qui jouent le jeu, et qui préparent des paniers à prix réduit à partir des articles dont la date de péremption échoue bientôt.

Pour 2 à 5 euros en moyenne, vous repartez ainsi avec un filet garni rempli de viennoiseries, de plats traiteur ou encore d’invendus de supermarchés. Vous contribuez ainsi à réduire le gâchis et vous découvrez une nouvelle manière de faire vos courses, davantage axée sur le développement durable. Vous ne choisissez pas directement les produits que vous obtenez par ce biais, mais vous aurez à coup sûr des articles qui vous donneront de nouvelles envies de cuisiner.



Verdict : Très simple d’emploi, TooGoodToGo révolutionne votre rapport à la consommation. Après avoir validé l’achat d’un panier auprès de l’un des établissements figurant sur la liste, vous découvrez la plage-horaire au cours de laquelle vous pourrez venir le récupérer. Pensez à apporter votre propre sac à provisions, afin de réduire encore la facture écologique. Une solution moderne et originale pour oeuvrer, à votre manière, pour le développement durable et éviter le gâchis, tout en faisant des économies. Que demander de plus ?

Dashlane

Inutile de le nier : par lassitude, on utilise souvent le même mot de passe sur tous nos services web préférés. Réseaux sociaux, comptes e-mail ou même banques en ligne : si une faille de sécurité touche l’un de ces services, toutes nos données sont exposées. Mais impossible de retenir autant de mots de passe complexes et individuels ! C’est là qu’intervient un coffre à mots de passe, comme Dashlane. À chaque fois que vous créez un compte, confiez-lui le soin de définir le précieux sésame, aussi complexe possible. Il les stocke dans une interface unique, protégée par un mot de passe maître, le seul que vous aurez à retenir. Vous vous connectez ainsi en toute sécurité sur tous vos services préférés, avec une grande souplesse d’utilisation.



Verdict : Très vite indispensable, Dashlane renforce considérablement votre sécurité sur le Web, à travers une application mobile conviviale et efficace. Vous gagnez également en confort, avec des formulaires rapidement pré-remplis sur votre navigateur mobile. Idéalement, vous adopterez la solution Premium à 3,33 € par mois pour synchroniser la base avec tous vos autres appareils, en particulier des PC et Mac.



Seek

Lors de vos randonnées en forêt ou de vos balades en ville, vous vous êtes souvent demandé à quoi correspondent les plantes et les animaux qui vous entourent ? Grâce à Seek, vous mettrez enfin un nom sur n’importe quelle espèce vivante. Il vous suffit de pointer le capteur de votre smartphone vers un oiseau, une plante, un champignon ou un insecte pour identifier en quelques secondes l’espèce correspondante. L’application est même capable de reconnaître en temps réel la faune et la flore que vous filmez, sans prendre de photo, avec un taux d’erreur minime.



Autre mode de lecture, vous pouvez parcourir une carte des environs, avec toutes les espèces identifiées par les autres utilisateurs. À coup sûr, vous serez surpris des variétés ainsi représentées, et vous pourrez même les constater sur place, en suivant le parcours sur la carte. On aime aussi l’aspect ludique, avec des badges à débloquer en fonction du nombre d’identifications que vous effectuerez.

Verdict : Sponsorisé par le WWF et la communauté iNaturalist, le site de référence de l’identification des espèces vivantes, Seek s’appuie sur une très large base de données pour reconnaître rapidement la faune et la flore qui vous entourent. Inévitablement, le taux d’erreur dépend de la qualité de vos clichés et de la “lisibilité” du sujet (les plantes fonctionnent mieux que les espèces en mouvement), mais les résultats sont souvent bluffants. Compléter le concept par une carte des environs, avec les espèces représentées, est une vraie bonne idée, qui ajoute au plaisir.

Bureau à distance Chrome

Vous désirez accéder facilement à l’un des ordinateurs de votre réseau domestique, depuis le confort de votre smartphone ? Grâce à Bureau à distance Chrome, l’opération est facile quel que soit votre niveau technique. Il vous suffit de télécharger l’application sur votre mobile puis de vous rendre à l’adresse https://chrome.google.com/remotedesktop sur l’ordinateur de votre choix.



Comme son nom l’indique, la connexion s’effectue en réalité à travers un complément du navigateur Google Chrome. Vous créez rapidement un compte et vous installez gratuitement les éléments nécessaires pour Windows, MacOS ou Linux. De retour dans l’application mobile, vous retrouvez la liste des ordinateurs actuellement connectés. Il vous suffit de sélectionner l’un d’entre eux afin de le manipuler à distance. Vous profitez d’un clavier virtuel et vous zoomez à loisir sur l’interface.



Verdict : Pratique pour récupérer facilement un document, pour modifier un réglage ou pour accéder à un élément présent sur votre ordinateur distant, cette application est très simple d’emploi. Sans une lourde configuration sur vos postes de travail ou des réglages avancés de votre pare-feu, vous manipulez très facilement vos machines depuis votre smartphone et vous profitez d’un grand niveau de confort.



Molotov

Molotov est une application qui vous permet, très simplement et tout à fait légalement d’avoir accès aux principales chaînes de télévision depuis votre smartphone ou votre tablette. L’application vous propose de créer un compte, puis de regarder les principales chaînes de la TNT, ainsi que certaines chaînes partenaires gratuitement comme NoLife. Particularité de l’application, elle met particulièrement en avant les programmes, et non pas nécessairement les chaînes, et permet de naviguer en fonction des contenus actuellement diffusés (sport, séries, informations, etc.). On notera enfin qu’il est possible de suivre certaines personnalités et certains programmes pour être tenu au courant d’une diffusion.

Verdict : Molotov a l’intérêt de proposer une interface unifiée pour regarder tous ses programmes favoris en direct. Elle vous permet ainsi de vous passer des applications natives de chaque chaîne et d’utiliser un seul service, qui a l’avantage d’être particulièrement bien conçu.

Adobe Scan

Votre portefeuille gonfle sous les facturettes et vos différents papiers s’entassent sur votre bureau ? Avec Adobe Scan, vous utilisez directement le capteur photo de votre smartphone pour numériser tous vos documents et les enregistrer en PDF. En quelques secondes, vous prévisualisez le rendu, les bords sont automatiquement reconnus et le texte apparaît plus net. Vous pouvez même recourir à un module de reconnaissance des caractères très efficace ou assembler plusieurs pages entre elles. Cette application gratuite s’intègre par ailleurs à tout l’écosystème Adobe et vous pouvez ainsi facilement exporter les documents dans le cloud, pour les utiliser avec Reader par exemple.



Verdict : Simple et efficace, Adobe Scan est un excellent scanner de poche. Idéal pour capturer sur le vif des facturettes ou des reçus, avant de les perdre parmi tant d’autres papiers, et pour archiver en un instant vos documents les plus utiles. On apprécie le cadrage automatique et la reconnaissance des caractères, ainsi que la possibilité d’exporter aux formats PDF ou Microsoft Office.



Boomerang

Boomerang est une application vous permettant de réaliser de courtes vidéos à partager en messagerie, sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, puisqu’il s’agit des mêmes développeurs. L’application va en fait utiliser votre caméra principale, ou celle pour les selfies, et filmer pendant une seconde seulement. Une fois la séquence enregistrée, l’application va la faire tourner en boucle, à l’envers et à l’endroit pour créer des boucles. Enfin, avant de partager la séquence, il est possible d’intégrer une stabilisation logicielle ou de redécouper la vidéo.

Verdict : Boomerang se prête surtout aux actions et au mouvement. L’application peut créer certains moments amusants et s’avère pratique pour des vidéos de réaction courtes sur les réseaux sociaux ou en messagerie instantanée.

RunKeeper

Que vous soyez un grand débutant ou un athlète complet, RunKeeper est le compagnon idéal de vos activités sportives. L’interface est particulièrement intuitive et vous sélectionnez en un instant votre type de sortie (course, marche, vélo, natation…), avec des statistiques adaptées. Dans sa version gratuite, l’app vous permet de définir des objectifs (session facile de 20 minutes, session pour brûler des calories, accélérations courtes…) si vous souhaitez profiter d’un coaching efficace. Lors du parcours, vous recevez des notifications audio vous indiquant votre rythme ou le nombre de kilomètres avalés, et vos pauses sont automatiquement reconnues. À l’issue d’une course, vous retrouvez le tracé détaillé sur une carte, avec des statistiques précises.

Verdict : Dans le vaste marché des apps d’accompagnement à la pratique sportive, RunKeeper s’impose comme un excellent élève, en particulier grâce à son interface conviviale, ses mesures très justes et la possibilité de personnaliser les sessions. On apprécie également la possibilité d’archiver les sorties, pour voir les progrès au fil des mois.

Google Agenda

Bien qu’il s’agisse d’une application développée par Google, Google Agenda est très peu présent de base sur un nouveau smartphone Android. Les constructeurs préfèrent généralement proposer leur propre solution. Seulement, l’application de Google est à la fois l’une des plus pratiques et les plus design. Elle intègre ainsi l’ajout d’événements avec les lieux, les horaires, les récurrences, mais également la possibilité d’intégrer plusieurs agendas, la recherche d’événements ou les vues par jour, par semaine, par mois ou pour trois jours. Google Agenda peut également vous permettre d’ajouter des objectifs ou des rappels.

Verdict : Google Agenda a beau être une application assez basique, il s’agit encore de l’une des meilleures applications de calendrier sur Android. Simple d’utilisation et fonctionnelle, on apprécie également son look, surtout en vue jour, pour les vignettes sur chaque événement en photo ou sur une carte.

Pokémon Go

Difficile d’être passé à côté du jeu Pokémon Go développé par le studio Niantic Labs. Dans ce portage des jeux Pokémon dans l’univers réel, vous êtes incités à vous promener dans votre ville et votre région pour partir à la chasse aux Pokémon et attraper les centaines de créatures disponibles dans le jeu. Le but est alors de faire combattre vos Pokémon pour capturer et tenir des arènes pour votre équipe, faire éclore des œufs pour obtenir de nouveaux Pokémon ou améliorer la puissance de vos Pokémon en leur donnant des bonbons adaptés à leur espèce.

Mais Pokémon Go a surtout réussi l’audacieux pari de préserver l’intérêt des joueurs, même trois ans après sa sortie, en réinventant sans cesse ses règles. Les raids ont ainsi fait leur apparition et ont fédéré une large communauté de joueurs dans les quartiers, qui se retrouvent tous les jours avec un système d’échanges de Pokémons et d’amitié. En parallèle, Niantic multiplie les événements spéciaux, pour titiller la collectionnite aiguë des joueurs les plus réguliers.

Verdict : Particulièrement addictive, l’application Pokémon Go est un excellent jeu passe-temps lors de vos déplacements à pied. On apprécie particulièrement sa gratuité et le fait qu’il ne soit pas nécessaire de payer pour progresser rapidement. Autre atout : les développeurs lui greffent régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme les raids à plusieurs ou les échanges de Pokémons, et organisent des événements spéciaux. De quoi devenir vite accro !

Google Fit

Fit est l’application de Google liée à la santé et l’activité physique. De la même façon que Health d’Apple, elle permet d’enregistrer ne nombreuses informations sur vous afin de vous motiver à bouger ou à perdre du poids si vous le souhaitez. De base, l’application peut comptabiliser le nombre de pas parcouru dans la journée à l’aide de l’accéléromètre de votre smartphone, sans même que vous ayez besoin d’un bracelet connecté. Le service peut également se connecter à d’autres applications tierces comme Withings, Fitbit, TomTom ou d’autres, afin de synchroniser les données.

Verdict : Google Fit est une application couteau suisse. Elle s’avère particulièrement pratique pour compter vos pas sans bracelet connecté. Cependant, elle va plus loin puisqu’elle est capable d’enregistrer automatiquement le trajet de vos courses à pied ou en vélo en arrière-plan. Enfin, la synchronisation à d’autres services en fait une plateforme idéale pour votre suivi d’activité.

Adobe Photoshop Express

Vous êtes à la recherche d’un éditeur de retouche photo sur votre mobile, pour corriger rapidement vos clichés capturés sur le vif ou les enjoliver ? Faites confiance à l’un des cadors du genre : dans une interface simple et épurée, Adobe Photoshop Express reprend les caractéristiques de son incontournable modèle sur PC et Mac. Ne vous attendez évidemment pas à la gestion des calques ou à d’autres options avancées : l’enjeu est tout autre, avec des retouches simples et rapides. Après avoir chargé une photo, vous retrouvez une série de filtres en bas de l’écran, pour renforcer les teintes ou appliquer de multiples effets. D’autres options vous permettent de corriger la luminosité, le contraste, de recadrer la photo ou de la pivoter, ou encore de retoucher toutes les imperfections en les sélectionnant du bout des doigts. Vous enregistrez ensuite le résultat, sans pour autant écraser le cliché d’origine.

Verdict : Loin d’être un simple ersatz de la version classique de Photoshop, Adobe Photoshop Express est un puissant éditeur qui brille par sa simplicité d’utilisation et la qualité de ses rendus. À l’aide de réglettes, vous modulez chaque effet et vous obtenez ainsi de parfaits clichés de vos plus beaux souvenirs. Un vrai régal !

Todoist

Finies, les interminables listes de tâches ou de courses que vous griffonnez en toute hâte sur des post-it, et que vous égarez sans cesse. Avec Todoist, vous profitez de l’un des meilleurs outils pour créer des listes de manière simple et intuitive. Vous commencez par définir un ou plusieurs projets, vous saisissez ensuite les tâches que vous souhaitez leur associer et vous les triez dans l’ordre de votre choix. Pour chaque élément, vous pouvez choisir une couleur spécifique, l’attribuer à un autre utilisateur dont vous précisez l’e-mail, éventuellement l’indenter dans une arborescence et surtout définir une date-butoir. Vous recevrez alors des alertes au moment opportun et vous pouvez facilement indiquer qu’une tâche a été complétée en cochant la case qui lui est associée.

Verdict : Parfaitement réalisé, Todoist remplit son rôle. L’interface est très épurée, on passe facilement d’un projet à l’autre et on ajoute en quelques secondes de multiples tâches. On apprécie l’aspect ludique de l’application, avec des encouragements pour maintenir un bon rythme et finaliser tous les projets.

Muzei

Muzei est une application vous permettant de changer de fond d’écran chaque jour. Tous les matins au réveil, vous pouvez ainsi découvrir une nouvelle œuvre d’art, sélectionné par les développeurs de l’application. L’affichage de celle-ci en fond d’écran peut être réglé avec des niveaux de gris, du flou ou davantage d’obscurité afin de garder vos icônes ou vos widgets repérables sur l’écran d’accueil. À noter également qu’il est possible d’en savoir plus sur l’œuvre d’art téléchargée chaque jour à l’aide d’un lien vers Wikiart.

Verdict : Très bien optimisée, l’application vous permet de ne pas vous lasser de vos fonds d’écran. On apprécie non seulement la sélection d’œuvres proposées, mais aussi les fonctionnalités pour intégrer celle-ci à votre interface avec plusieurs paramètres.

Reddit

Après avoir négligé les applications mobiles pendant plusieurs années, Reddit a enfin lancé son application Android en avril 2016. Reddit est un site en majorité anglophone qui s’organise autour de subbreddits, des communautés autour de différents centres d’intérêt. On peut ainsi trouver des subreddit sur Hearthstone, sur Game of Thrones, sur Star Wars ou même sur la politique française. L’application permet de naviguer à travers ces différents sujets en suivant des subreddits particuliers, mais également de créer des sujets de discussion, de voter pour les posts les plus pertinents ou de commenter les posts.

Verdict : L’application est plutôt réussie avec une interface claire reprenant les codes de design de Google. On notera également que l’application affiche des posts sponsorisés avec de la publicité, même si ceux-ci s’intègrent plutôt bien dans l’application.

Twitch

Pour les fans de jeux vidéo, l’application Twitch est un must. Elle vous permet de regarder des joueurs en direct, mais également des compétitions, des performances, des speedruns ou des matchs importants de votre jeu favori en direct. L’application reprend le même principe de navigation que le site Web avec la recherche d’abord par jeu, puis par chaîne. Il est également possible d’afficher la vidéo en plein écran ou avec le chat, mais aussi d’avoir un aperçu de la vidéo en cours de lecture pendant qu’on navigue ailleurs dans l’application.

Verdict : Si le lecteur de Twitch tend à se déployer en HTML5, il n’est pas encore disponible pour tout le monde. Dès lors, l’application Android reste le meilleur moyen de découvrir ces vidéos en direct avec quelques fonctions bien senties en plus.

Digitox

Vous ne lâchez jamais votre smartphone, du matin au soir, et vous avez l’impression d’en être devenu désespérément accro ? Ayez-en le coeur net grâce à Digitox, l’une des nombreuses applications de “bien-être numérique” disponible sur la boutique de Google. Même s’il peut paraître paradoxal de faire appel à une app pour vous détacher progressivement de votre smartphone, vous serez surpris de son efficacité. Au centre de l’interface, vous retrouvez des statistiques détaillées de votre utilisation. Vous découvrez ainsi le temps que vous consacrez aux réseaux sociaux ou aux jeux mobiles, entre autres. Pour chaque application, vous pouvez définir une limite d’usage au terme de laquelle elle ne pourra plus se lancer.

Verdict : Pratique pour évaluer précisément votre niveau d’addiction à votre smartphone, Digitox est une excellente solution de visualisation de statistiques détaillées. Vous créez ainsi rapidement des “listes blanches” d’apps autorisées et vous définissez des limites d’utilisation quotidienne, application par application. Seul bémol, la traduction de l’app laisse parfois à désirer mais ce n’est pas gênant pour profiter d’une bonne vision d’ensemble.

Swiftkey

Si Google et les différents constructeurs de smartphones proposent déjà leurs propres claviers dans Android pour taper du texte, il est cependant possible d’installer des claviers alternatifs destinés à remplacer le clavier par défaut de votre smartphone. C’est le cas de Swiftkey. Particulièrement complète, l’application permet de remplacer votre clavier avec un autre plus efficace. Le clavier Swiftkey vient en effet se synchroniser avec vos comptes Facebook ou Google, mais également vos SMS pour apprendre les mots les plus utilisés et vous suggérer des termes lorsque vous écrivez. L’application voit ainsi souvent juste. Il est également possible de modifier le design du clavier ou de l’utiliser en glissant de lettre en lettre.

Verdict : Swiftkey est l’une des meilleures applications de clavier sur Android et de très loin. Les termes suggérés visent très souvent juste et l’application se veut hautement personnalisable.

Google Keep

À moins de disposer d’une série d’applications pré-installées par le constructeur de votre smartphone, Android est dépourvu par défaut d’un outil de prise de notes rapides. Corrigez cet écueil grâce à Google Keep, une app gratuite très simple d’emploi, qui s’accompagne d’un véritable service web, accessible dans un navigateur. Sur votre mobile, il vous suffit de taper sur “Créer une note” pour saisir librement le texte de votre choix ou dessiner du bout des doigts. Vous pouvez associer des rappels à chaque note, mais aussi des mémos vocaux et des images. Le grand intérêt de Google Keep tient à la synchronisation automatique de chacune de vos notes avec le service en ligne, accessible à l’adresse http://keep.google.com.

Verdict : Extrêmement pratique au quotidien, Google Keep tient ses promesses. Vous saisissez de manière intuitive tous vos pense-bêtes, vous les accompagnez éventuellement d’images ou de notes audio, et vous les récupérez depuis n’importe quel autre poste ou appareil. Un régal !

Slack

Slack est une application de collaboration et de discussion. Essentiellement utilisée dans un cadre professionnel ou pour des groupes de travail, elle peut aussi être pratique pour une association, voire même un groupe d’amis. L’application pour Android permet d’avoir accès aux principales fonctionnalités du site ou des logiciels Windows et Mac. Elle intègre d’autres services comme GitHub, Google Drive ou Dropbox pour le partage de fichiers. Vous pouvez utiliser l’application pour créer plusieurs fils de discussion avec plusieurs collaborateurs, mais également pour des messages privés.

Verdict : Si vous êtes accrocs au travail, Slack peut être un outil idéal pour rester en liaison avec vos collègues à tout moment. L’application peut également être utilisée dans diverses cadres. Attention toutefois à la surcharge de travail si vous avez besoin de souffler un peu.

Geev

Original et bien conçu, Geev épouse un concept auquel on ne peut qu’adhérer : réduire le gaspillage. Des milliers de particuliers l’utilisent déjà pour donner des objets dont ils n’ont plus besoin, ou de la nourriture qu’ils ne consommeront pas. En lançant l’application puis en autorisant la géolocalisation, vous découvrez ainsi tout ce que vos voisins immédiats vous proposent. Jouets pour enfants, électroménager, mobilier, vaisselle ou denrées alimentaires encore parfaitement valides : ce gigantesque et fraternel “catalogue” est sans cesse enrichi et vous êtes évidemment invité à l’alimenter à votre tour.



Verdict : Avec sa philosophie exemplaire, Geev est une application dont on devient vite accro : la liste des dons fourmille toujours de bonnes idées et vous pouvez à votre tour vous débarrasser d’objets devenus inutiles et ainsi leur offrir une seconde vie. Les rendez-vous se prennent à travers une messagerie interne, sobre et conviviale. Seul bémol : comme tous les concepts de partage et d’entraide, l’intérêt de l’application dépend évidemment de l’ampleur de la communauté. Et certaines zones rurales manquent encore d’adeptes.



Easy Backup

Comme son nom l’indique, Easy Backup vous propose de sauvegarder et de restaurer toutes les données contenues dans votre appareil Android. Le principal avantage de cette application, c’est que la plupart de ses fonctionnalités de sauvegarde sont accessibles sans avoir à rooter le smartphone ou la tablette. Easy Backup & Restore est capable de sauvegarder les SMS, les MMS, le journal d’appel, l’agenda, la liste de contacts, etc. Une fois l’opération réalisée, vous pouvez les restaurer sur le même appareil, ou sur un autre modèle : très utile lorsque l’on change de téléphone et que l’on souhaite garder tous ses anciens messages. Easy Backup peut aussi faire des applications installées sous forme d’APK. Notez que pour la sauvegarde des paramètres et des données de chaque application (une partie en cours, par exemple), un root de l’appareil est nécessaire.



Verdict : l’un des outils de sauvegarde les plus pratiques et les plus fonctionnels sur Android. On apprécie surtout qu’il ne nécessite aucun root pour la plupart des fonctions de backup. Un excellent moyen de mettre à l’abri ses anciens messages après une réinstallation ou un changement de matériel.



Stocard

Les applications d’enregistrement de vos cartes de fidélité sont légion, mais rares sont celles à présenter une interface aussi ergonomique que celle de Stocard. Des centaines d’enseignes sont pré-enregistrées et il vous suffit de scanner, une à une, vos cartes en les présentant face au capteur de votre smartphone pour les consigner. Vous retrouvez ensuite une vue d’ensemble de votre portfolio, et il vous suffit de sélectionner l’une de vos cartes pour l’afficher en plein écran et la présenter au caissier ou à la caissière.



Parmi les autres atouts de l’application, on retrouve la possibilité de suivre en direct l’état de vos points de fidélité pour chaque enseigne. Pour les magasins compatibles, vous retrouvez même en temps réel le solde de votre cagnotte. Une solution extrêmement simple et pratique, au quotidien, pour ne pas encombrer votre portefeuille et pour être sûr de ne pas oublier vos cartes de fidélité à la maison !



Verdict : Plus jamais vous n’aurez à déplumer votre portefeuille à la recherche d’une carte de fidélité, en toute hâte à la caisse, sous le regard noir des clients suivants. Grâce à Stocard, vous consignez l’ensemble de vos cartes dans un emplacement unique. Vous pourrez ainsi fièrement les brandir, en quelques secondes, au moment de votre passage en caisse. Suprême intérêt, vous suivrez en temps réel le solde de votre cagnotte de points.



Citymapper

Citymapper est une application Android faite pour optimiser vos déplacements, particulièrement en transports en commun. L’application vous offre trois volets différents. Le premier permet d’avoir un aperçu du trafic et des incidents en cours dans les transports en commun, qu’il s’agisse du métro, du RER, des tramways ou des trains de banlieue. Le second volet permet de lancer une recherche d’itinéraire depuis là où vous êtes. À noter que l’application peut enregistrer votre domicile et votre lieu de travail. Enfin, le dernier onglet vous donne un aperçu des arrêts et stations proches de là où vous êtes. Pour l’instant uniquement disponible pour Paris et la région parisienne, l’application se déploie peu à peu à travers le monde.

Verdict : Si Citymapper ne concerne en France que la région parisienne, l’application est si bien conçue qu’elle s’avère une excellente alternative aux services de la SNCF, de la RATP ou du STIF. Contrairement à Google Maps, Citymapper intègre également tous les transports en commun, y compris les trains de banlieue.

Microsoft Word

Depuis janvier 2015, il est désormais possible d’utiliser véritablement sa tablette Android comme un ordinateur. Si les outils de bureautique étaient jusqu’à présent plutôt primaires, la référence est désormais compatible avec le système de Google. Microsoft a en effet publié des versions de sa suite Office sous Android avec Excel, PowerPoint, OneNote et surtout, Word. Une fois lancée, l’application vous demande de vous connecter ou de créer un compte Microsoft pour synchroniser vos documents. Une fois lancée, l’application Word vous permet d’accéder à la plupart des fonctions de l’éditeur de texte. Vous pouvez modifier la taille, la police ou la couleur du texte, changer sa mise en page, ajouter des puces, intégrer des images stockées dans la galerie de votre tablette ou même rechercher un mot précis dans le texte.

Verdict : Word est l’application qui manquait aux tablettes Android pour en faire de véritables outils de travail une fois associées à un clavier sans fil. Dommage néanmoins que l’application soit réservée seulement aux tablettes.

Speedtest.net

Associée au site web du même nom, Speedtest.net s’impose comme l’une des solutions les plus complètes et les plus efficaces pour tester rapidement votre connexion Internet. L’application identifie automatiquement le serveur le plus proche de votre position et relève le débit ascendant, le débit descendant et le ping de votre connexion 4G ou Wi-Fi. Idéal pour diagnostiquer rapidement un problème, ou pour comprendre pourquoi une application fonctionne au ralenti. Vous retrouvez en un instant l’ensemble des mesures que vous avez effectuées, pour comparer les résultats.

Verdict : Simple et pratique, Speedtest.net remplit parfaitement son contrat et avoisine déjà les trente milliards de tests réalisés par son biais. Dans sa dernière version, l’application est même capable de cartographier le maillage du réseau 3G/4G de chacun des opérateurs. Idéal pour comparer le taux de couverture dont vous allez bénéficier, dans des régions plus reculées. Un excellent utilitaire à conserver parmi vos autres outils système.

Hearthstone

Hearthstone est le jeu de cartes de Blizzard, inspiré de l’univers de Warcraft. Il s’agit, pour le joueur, de jouer au bon moment l’une des 30 cartes de son deck afin de venir à bout des créatures de son adversaire et, à terme, des points de vie de son héros. Bien évidemment, le tout en protégeant son propre héros. Neuf classes sont disponibles, chacune avec des créatures et des sorts spécifiques, sous forme de carte. Hearthstone est un jeu en free-to-play. Il est ainsi possible de jouer gratuitement, en gagnant au fur et à mesure des paquets de 5 cartes aléatoires, ou en achetant directement ces paquets contre de la vraie monnaie. L’objectif final étant d’avoir les decks de 30 cartes les plus optimisés pour pouvoir affronter tous types d’adversaires en ligne, toujours avec un niveau équivalent au vôtre, ou de faire face à vos amis.

Verdict : Hearthstone est très simple d’accès et propose un tutoriel bien pensé. Il est régulièrement mis à jour avec un système de classes très équilibré, de nombreuses extensions, des animations amusantes et des mécaniques de jeu originales.

Netflix

Netflix est un service de VOD par abonnement qui vous permet, contre 8 à 12 euros par mois selon l’offre choisie, de visionner autant de films et d’épisodes de séries que vous le souhaitez. Si Netflix est d’abord un service web, il est également disponible sur la plupart des consoles de jeu et même sous forme d’applications iOS ou Android. L’application vous permet ainsi d’accéder à l’ensemble du catalogue de Netflix. Vous pouvez ainsi voir une sélection d’œuvres en fonction de vos goûts, accéder à la liste des films ou séries que vous avez prévu de voir ou simplement naviguer par catégorie. L’application vous permet en outre de reprendre une œuvre, film ou série, là où vous l’aviez laissé la dernière fois.

Verdict : Le seul défaut de l’application Netflix sur Android est d’être celle d’un service payant. Il est toutefois possible de l’utiliser en cas de première inscription au service, le premier mois étant offert. Par ailleurs, on regrette encore de ne pas avoir davantage d’œuvres à disposition, même si le catalogue s’épaissit au fur et à mesure.

VLC

Tous les lecteurs multimédias Android ne sont pas aussi richement dotés que ceux des Xperia Z de Sony ou des Galaxy Note de Samsung. Les codecs ne sont pas tous pris en charge et il faut alors compter sur un lecteur alternatif. Pour être sûr de ne jamais vous retrouver bloqué avec un fichier dont vous ignorez le format, vous pouvez compter sur VLC et son application Android. Elle a d’ailleurs récemment quitté la phase de beta, la stabilité est donc bien moins aléatoire. En bref, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas le télécharger.



Verdict : VLC s’est rapidement imposée comme une application indispensable sur PC et Mac. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour qu’elle en fasse de même sur Android. Ses fonctionnalités et sa stabilité en font un must-have.





ComicRack

ComicRack est un lecteur de bande dessinée numérique extrêmement complet qui permet de lire les BD sous format CBR et CBZ. L’application propose une navigation très claire entre les différents albums de votre bibliothèque et une lecture à base de gestes très intuitifs comme la double tape pour zoomer ou le glissement de doigt pour changer de page. Les aperçus sont également très fluides et permettent de changer rapidement de planche.

Verdict : ComicRack a remporté haut la main notre comparatif des lecteurs de BD numérique sous Android avec son interface très claire et sa simplicité d’utilisation malgré l’absence de lecture des fichiers jpg.

WhatsApp

WhatsApp est une application de messagerie instantanée très développée autour du globe, qui compte tout de même plus d’un demi-milliard d’utilisateurs. Racheté l’année dernière contre quelque 19 milliards de dollars par Facebook, le service continue depuis son développement. Les fonctionnalités sont vastes, de l’envoi de textes, à des photos ou vidéos, en passant par des enregistrements audio, il se murmure même que les appels vocaux seraient à l’étude.



Verdict : WhatsApp est une application très simple à prendre en main et pourtant très puissante dans ses fonctionnalités. Le compte étant lié au numéro de la carte SIM, la configuration est très rapide, d’autant que le service est gratuit la première année. À partir de la seconde, 89 centimes seulement sont demandés pour étendre la durée d’utilisation.



Shazam

Leader des applications de reconnaissance musicale, Shazam est une application particulièrement simple à utiliser. Après avoir lancé l’application, vous pouvez appuyer sur un bouton afin de reconnaître la musique jouée autour de vous. Au bout de quelques secondes, la réponse apparaît avec un lien d’achat sur Amazon, mais également un clip ou la possibilité d’écouter le titre en streaming sur Rdio ou Spotify. L’application propose aussi de garder en mémoire vos derniers titres reconnus, de voir les titres reconnus par vos amis Facebook, d’avoir un classement des titres les plus recherchés ou de savoir quels sont les titres les plus reconnus dans le monde par pays.

Verdict : Très simple d’accès, Shazam permet également, dans les paramètres, de lancer automatiquement la recherche dès que l’application est ouverte. On apprécie sa simplicité et la publicité, relativement légère. Une version sans publicité et avec archivage de toutes les recherches existe, pour près de 5 euros. Pour un usage classique et occasionnel, l’application gratuite suffit amplement.

Google Traduction

La traduction de Google n’a plus rien à prouver, elle est sans nul doute l’une des plus performantes du marché. Sur mobile, Google propose ainsi une application dédiée à son service de traduction, Google Traduction. Bien évidemment, l’application permet de traduire des mots tapés au clavier, mais également grâce à la reconnaissance vocale ou en prenant une photo du texte à traduire.

Verdict : Très pratique pour traduire une expression à la volée, Google Traduction est l’une des meilleures applications du genre. On regrette simplement qu’elle ne soit pas disponible hors connexion pour être utilisée à l’étranger sans exploser son forfait roaming.

Waze

Waze est une application de navigation rachetée par Google récemment. Elle propose un aspect communautaire très étendu avec partage de tous types de points de guidage comme le trafic, les accidents, les radars, etc. L’aspect ludique de l’application est également bien développé avec des points à gagner en utilisant l’application pour ouvrir de nouvelles fonctionnalités.

Verdict : Si le design de l’application, très enfantin et avec des publicités géolocalisées, s’éloigne très nettement des standards des applications Google. Sa large communauté assure néanmoins une cartographie et une mise à jour fiable des points de navigation.

Feedly

L’application Google Reader pour Android est très bien conçue. Rapide, complète et design, elle va pourtant être supprimée par Google à compter du 1er juillet prochain. Feedly est une application permettant de remplacer agréablement Google Reader en se connectant à votre compte Google et en conservant une interface et des gestes très similaires. Ainsi, il suffit de faire glisser un article de faire glisser un article vers la gauche pour le marquer comme lu. Par ailleurs, Feedly propose également d’autres interfaces plus graphiques au format magazine qui n’ont rien à envier à Google Flux d’actualité ou Flipboard.



L’avis de la rédaction : Pour les simples lecteurs occasionnels de news ou pour les utilisateurs de flux RSS les plus assidus, Feedly est une application qui répond à tous les usages. On regrette toutefois des chargements parfois trop lents



X-plore File Manager

Les smartphones sous Android ont la chance de pouvoir accéder sans contrainte à la mémoire interne et externe. Autant en profiter ! Rares sont les téléphones livrés d’origine avec un outil permettant de le faire de manière complète. Qu’importe, le très bon X-plore File Manager s’en charge en détail. Qu’il s’agisse de déplacer un fichier ou un dossier, de le dupliquer ou de le supprimer, ces simples tâches sont assurées sans le moindre problème. D’autres fonctionnalités plus poussées, comme l’accès à un serveur FTP ou l’échange de fichiers avec un ordinateur à l’aide d’un navigateur web, sont également accessibles.



Verdict : Ceux qui passent du temps à ranger leurs fichiers et dossiers, ou qui apprécient faire place nette sur la mémoire de leur téléphone n’ont pas à hésiter très longtemps : X-plore File Manager est à n’en pas douter l’un des logiciels les plus performants en la matière.



Pocket

Pocket apporte une solution à un problème partagé par beaucoup sur internet : le manque de temps. Au détour des réseaux sociaux ou des différents sites internet, nous croisons des dizaines voire des centaines d’articles intéressants. Cette application permet de mettre de côté ces pages afin de les lire plus tard. Sauf qu’elle ne s’arrête pas là. Une fois importé dans Pocket, l’article est importé dans une interface spécifique accessible hors ligne avec une adaptation afin de faciliter la lecture. Cela ne s’arrête pas là. Il est même possible de se faire lire, via la synthèse vocale intégrée à Android, les articles en question. Une solution pour écouter tranquillement ses articles le soir dans les transports si l’on a les yeux fatigués après une journée collée devant l’écran.



L’avis de la rédaction : pour ne rien manquer d’internet, Pocket se révèle être l’assistant idéal. Son interface bien pensée et adaptée à la lecture contribue à la simplicité d’utilisation. Quant à la synthèse vocale, si la fonctionnalité est pratique, elle est bridée par une voix robotique qui devrait se cantonner aux GPS. Mais puisque tout cela est gratuit, on lui pardonne facilement.



DropBox

DropBox permet de sauvegarder ses données en ligne via le principe de Cloud computing. Que ce soit à partir de son smartphone ou d’un ordinateur, il est possible de synchroniser, mettre en ligne et télécharger ses contenus. S’il fonctionne très bien, ce service observe une large concurrence aujourd’hui. Google Drive, SkyDrive ou encore ADrive lui font face. En version gratuite, il n’offre que 2 Go ; c’est un peu léger.



L’avis de la rédaction : malgré le peu d’espace disponible par défaut, cet espace peut être élargi à plus de 16 Go par diverses actions livrées sur le site. De plus, lors de l’achat d’un smartphone Samsung (sous Android), 25 ou 50 Go peuvent venir s’y ajouter.



Google Arts & Culture

Depuis plusieurs années déjà, Google participe à un large projet de numérisation à haute définition des oeuvres artistiques. Le géant de Mountain View complète son approche avec sa technologie de cartographie des bâtiments : vous pouvez ainsi littéralement fouler le sol des plus grands musées du monde, et vous attarder sur chacun des tableaux, grâce à Google Arts & Culture. L’application mobile vous offre un accès privilégié à ce type de fonctionnalités, également accessibles à travers un navigateur classique. Suprême avantage, vous plongez ici dans des vues en réalité virtuelle à essayer avec un accessoire Cardbox (des boîtiers en carton dans lequel vous enfichez votre téléphone, que vous pouvez éventuellement construire vous-même). Des programmes remis à jour régulièrement vous donnent accès à des collections insoupçonnées.



Verdict : Au prix d’une interface qu’il faut maîtriser, Google Arts & Culture vous offre une fantastique plongée dans le plus beau patrimoine artistique mondial. Les vues en plein écran sont magnifiques, les visites en réalité virtuelle avec l’accessoire Cardbox sont vraiment immersives et vous avez la possibilité de retrouver les oeuvres à proximité de votre position.