House of the Dragon : cette scène sexuelle dégoûtante de l’épisode 9 décryptée par la réalisatrice

Le trailer du dernier épisode de House of the Dragon se dévoile. En attendant de découvrir la suite, retour sur l’épisode 9 et l’une de ses scènes dégoûtantes. Celle pendant laquelle Larys se masturbe en regardant les pieds d’Alicent.

Clare Kilner, réalisatrice de cet épisode, revient sur ce moment troublant lors d’une interview pour Entertainment Weekly.

Un geste décrit comme « intrusif et envahissant »

C’est une scène un peu troublante qui se déroule dans l’épisode 9 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Durant cette séquence, Larys possède des informations qu’il dévoile à Alicent. Mais pour qu’elle puisse les obtenir, la femme se déshabille progressivement en retirant ses bas pour mettre ses pieds en évidence sur la table.

Larys, excité par la vue de ses pieds, se met alors à se masturber. Alicent détourne le regard et laisse entendre que ce n’est pas la première fois qu’une telle transaction se produit.

Devant cette scène sexuelle qualifiée de dégoûtante par les spectateurs, Clare Kilner a décidé de la décrypter pour Entertainment Weekly.

Regarder ses pieds et ensuite se branler, en gros. L’imagination [de Sara Hess, la scénariste] est incroyable. Je veux dire, elle nous a écrit un épisode merveilleux. Mais c’est une scène intéressante car en fait. Vous avez des coordinateurs d’intimité pour la nudité, mais ils ne pensent pas à ça. C’est tellement intrusif et envahissant. C’est une scène sale. Clare Kilner

Pour rappel, suite à la polémique Game of Thrones, HBO a décidé d’engager une coordinatrice des scènes intimes, Miria Lucia. La femme et ses équipes font en sorte que l’intégrité des acteurs soit respectée lors des moments sexuels pas toujours évidents de l’univers.

Mais il semblerait qu’avec cet épisode, même les équipes ont séché !

