Le Seigneur des Anneaux : enfin une date de sortie pour le jeu Gollum

Gollum – Crédit : Daedalic Entertainment

C’est l’un des personnages les plus marquants de la saga Le Seigneur des Anneaux. Et il aura bientôt le droit à un jeu vidéo qui lui sera entièrement dédié. Alors que le jeu Gollum était attendu l’année dernière, Daedalic Entertainment avait finalement révélé qu’il sortirait en 2022. Le studio de développement vient enfin de révéler sa date de sortie précise. Le titre déboulera sur les étals lors de la prochaine rentrée scolaire.

« La quête de Gollum pour son précieux débutera le 1er septembre 2022 ! » peut-on notamment lire DANS LE communiqué. Concernant les machines compatibles, le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il sortira « ultérieurement » sur Nintendo Switch. Nous ne savons à quel prix il sera vendu, aucune précommande n’étant pour le moment proposée.

Gollum : une quête de l’Anneau en plein Mordor

Gollum est décrit comme un jeu d’action-aventure où le joueur entrera dans la peau du célèbre porteur de l’Anneau unique. Celui-ci était autrefois un Hobbit nommé Sméagol. Il bascula dans la folie à la vue de l’Anneau, tuant son ami pour conserver jalousement l’objet qu’il surnomme affectueusement « mon précieux ». Bien des années plus tard, Gollum jouera (malgré lui) un rôle clé dans sa destruction sur la Montagne du Destin.

Le jeu se développera dans une temporalité précise : entre la découverte de l’Anneau par Gollum et les évènements racontés dans le trilogie. Le porteur vient de perdre l’Anneau. Il est emprisonné dans la forteresse de Barad-dûr en plein Mordor. La première mission du joueur sera évidemment de s’en échapper. L’accent sera notamment mis sur l’infiltration, les énigmes, la quête d’objets et les déambulations sur des plateformes. Le dédoublement de personnalité du personnage sera également exploité, le joueur étant invité à choisir entre le bien (Sméagol) et le mal (Gollum) pour avancer dans l’intrigue.

Voici la bande-annonce du jeu très attendu par les fans de la franchise.