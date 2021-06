PS4, PS5 : Sony aurait prévu un gros évènement PlayStation le 8 juillet

Bientôt un nouveau State of Play pour les PS4 et PS5 ? Selon un leaker, Sony aurait prévu un gros évènement PlayStation le 8 juillet prochain. L’occasion idéale de découvrir de nouveaux titres et du gameplay de jeux déjà annoncés.

L’absence de Sony a marqué l’E3 2021 durant laquelle Xbox et Bethesda ont notamment tenu leur conférence commune en présentant leur lot de nouveautés. La firme japonaise n’a pas manqué l’E3 pour rien. Elle a effectivement prévu d’organiser son propre évènement dédié aux joueurs PS4 et PS5, mais quand ? Aucune date officielle n’a encore été révélée, mais plusieurs rumeurs circulent déjà sur la toile.

PlayStation – Crédit : Sony

Très bonne nouvelle pour les joueurs PS4 et PS5, le prochain gros évènement de Sony arriverait le 8 juillet prochain, soit dans un peu plus d’une semaine seulement. L’idée d’un State of Play aussi proche fait déjà monter la hype auprès des joueurs. Le dernier State of Play en date remonte au mois de mai. Sony en avait notamment profité pour dévoiler 14 minutes de gameplay de Horizon Forbidden West, l’un des plus gros jeux de la PlayStation.

Un State of Play en juillet avec du GTA E&E et peut-être du God of War Ragnarok

Le leaker QuimSix a partagé la date du prochain State of Play de Sony sur Reddit. Il a déclaré que : « j’ai entendu de l’une de mes sources que, apparemment, le prochain évènement PlayStation est prévu pour le 8 juillet. Avec une vraie bande-annonce de GTA E&E ». Le leaker a tenu à préciser qu’il s’agit d’une nouvelle source. Celle-ci s’est révélée deux fois correcte auparavant. Il vaut donc quand même mieux prendre cette fuite avec des pincettes.

Pour rappel, GTA E&E n’a rien à voir avec GTA 6 qui ne sortirait pas avant 2024 selon une récente fuite. GTA E&E correspond à GTA 5 Expanded & Enhanced qui sortira bientôt sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft.

De plus, un State of Play début juillet est loin d’être improbable puisque Sony profite souvent de l’été pour ses conférences. Il ne faut pas non plus oublier que le dernier State of Play remonte à plusieurs mois. Le State of Play du 8 juillet 2021 se tiendrait évidemment en ligne. Les joueurs pourraient découvrir de nouveaux titres et même du gameplay de jeux déjà annoncés. Par exemple, de nombreux joueurs attendent avec impatience de découvrir du gameplay du tant attendu God of War Ragnarok qui a été reporté en 2022 et qui sortira sur PS5 et PS4.

Source : Screen Rant