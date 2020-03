PS5 : la rétrocompatibilité arrivera au fur et à mesure, explique Sony

La Playstation 5 sera bien rétrocompatible avec les jeux PS4 lors de sa sortie, mais seuls les 100 titres les plus populaires seront d’abord concernés, explique Hideaki Nishino, directeur de Sony, sur le blog de Playstation. En comparaison avec les plus de 4000 jeux de la génération actuelle, cette quantité paraît infime. Nishino indique cependant que ces 100 titres les plus joués ne sont qu’un début et que la société continuera de tester la rétrocompatibilité avec tous les autres jeux. On peut donc s’attendre à ce que la liste s’allonge avec le temps.

Crédits : Sony PlayStation

Peu de temps avant la publication de l’article de blog, l’architecte système de la PS5 Mark Cerny a déclaré lors de la conférence en streaming «The Road to PS5» : « la logique interne des consoles PS4 et PS4 Pro est présente dans la PlayStation 5, mais ce n’est pas sans défis ; certains codes de jeu « ne peuvent tout simplement pas gérer » les fréquences boostées de la PlayStation 5 ». Cela explique pourquoi il est nécessaire de tester les jeux un par un avant de les présenter officiellement comme compatibles.

Une rétrocompatibilité avec la PS4 seulement

Si l’on se fie à ces nouvelles déclarations, il semble en tous cas que contrairement aux récentes théories qui évoquaient une rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes, celle-ci sera limitée aux jeux PS4 uniquement. Mark Cerny n’a en effet pas précisé si la fonctionnalité s’étendra dans le futur aux titres PS3, PS2 ou PS1. Rappelons au passage que la Xbox Series X sera elle rétrocompatible avec la presque totalité des jeux Xbox One, ainsi qu’avec de nombreux jeux Xbox 360 et Xbox One.

La rétrocompatibilité intégrée pour de bon à la PS5

La nouvelle rassurante est que, contrairement à la PS3 sur laquelle Sony avait pour des raisons économiques fini par supprimer la puce qui permettait une rétrocompatiblité avec les jeux PS2, la PS5 ne perdra jamais cette fonctionnalité. La rétrocompatibilité est en effet directement intégrée au processeur graphique de la PS5. Cela permettra de profiter des jeux PS4 dans une meilleure qualité sans avoir besoin de dépenser plus d’argent, même si la console next-gen de Sony sera sans doute une des plus chères jamais sorties. Pour en savoir plus sur le prix des PS5 et PS5 Pro et pour connaître toutes les dernières informations sur les deux consoles, n’hésitez pas à consulter notre dossier spécial.

Source : kotaku