Soldes forfaits mobiles hiver 2024 : les meilleures offres B&You, RED, Cdiscount Mobile

Vous cherchez à faire des économies sur votre abonnement téléphonique ? Les soldes d’hiver 2024 sont une occasion en or pour changer de forfait. D’ailleurs, on trouve des promotions sur les formules 5G. En effet, plusieurs opérateurs à l’instar de Cdiscount Mobile, Bouygues Telecom ou RED by SFR proposent des offres intéressantes, que nous avons réuni sur cette page.

Les meilleures offres sur les forfaits mobiles pour les soldes d’hiver 2024

La Poste Mobile 60 Go 4G à 0 € par mois pendant 2 mois

Si vous souhaitez faire des économies durant les soldes, il n’est actuellement pas possible de trouver une meilleure offre que chez La Poste Mobile, qui vous offre gratuitement 2 mois de forfait. L’offre étant sans engagement, vous pouvez bien évidemment résilier avant la fin de la période gratuite, et souscrire un nouveau forfait mobile chez un autre opérateur.

En plus des appels, SMS et MMS illimités, ce forfait vous fait profiter de 60 Go de data en France métropolitaine, et de 12 Go depuis l’Europe et les DOM, sur le réseau mobile de SFR. Il est possible d’en profiter jusqu’au 20 janvier 2024. À la fin des deux mois gratuits, l’offre passe à 10,99 € par mois.

Cdiscount Mobile 60 Go 4G à 7,99 € par mois

À l’occasion des soldes d’hiver, Cdiscount Mobile propose un forfait 4G illimité sans engagement au prix avantageux de 7,99 € par mois. L’offre inclut 60 Go de data à utiliser en France métropolitaine, ainsi que 10 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont bien évidemment inclus en illimité dans le forfait. Par ailleurs, le MVNO facilite votre transition vers son forfait mobile, en facturant la carte SIM à 1 €, au lieu de 10 € habituellement. Notez que cet opérateur virtuel utilise le réseau mobile de Bouygues Telecom, élu deuxième meilleur réseau pour la dixième année consécutive selon l’ARCEP. L’offre est disponible jusqu’au 21 janvier 2024. Alors, profitez-en vite !

RED by SFR 130 Go 5G à 13,99 € par mois

RED by SFR propose également une offre mobile avantageuse durant les soldes d’hiver. En effet, pour 13,99 € par mois, la filiale de SFR propose un forfait sans engagement qui inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de 130 Go de data en France métropolitaine. Ce forfait s’adresse donc aux grands consommateurs de data. L’offre vous fait bénéficier par ailleurs de 27 Go d’Internet mobile à utiliser depuis l’Europe et les DOM. En plus de cela, l’option 5G est offerte en ce moment.

B&You 100 Go 5G + service Max à 13,99 € par mois

En ce moment, Bouygues Telecom vous fait profiter d’un forfait sans engagement très avantageux avec son offre B&You 100 Go. En effet, pour 13,99 € par mois, vous bénéficiez de 100 Go de data en France métropolitaine, en plus des appels, SMS et MMS illimités. Le forfait inclut par ailleurs une enveloppe de 25 Go à utiliser en Europe et dans les DOM.

En ce moment pendant les soldes d’hiver, vous profitez en plus du service Max sans surcoût. Ce dernier, habituellement facturé à 4 € par mois, comprend le réseau 5G, la TV en illimité (B.TV), ainsi qu’un accès à l’Assistance+, qui vous permet de profiter du service client de Bouygues Telecom par téléphone au 1064. En plus de cela, la carte SIM est proposée à 1 €, au lieu de 10 €.

