Xbox Game Pass : 7 jeux ont été ajoutés au service d’abonnement de Microsoft

Microsoft a ajouté 7 nouveaux jeux à son service d’abonnement sur PC et Xbox One, dont certains qui viennent tout juste de sortir. Les jeux sont disponibles pour les abonnés du Xbox Game Pass standard et du Xbox Game Pass Ultimate.

Tell Me Why Chapitre 3 – Crédit : Xbox Game Studios

Xbox Game Pass est le service lancé par Microsoft en 2017 qui donne un accès illimité à un riche catalogue de jeux régulièrement renouvelé. Il est disponible sur PC et sur Xbox One. D’ailleurs, le Xbox Game Pass pour PC quittera sa version bêta la semaine prochaine et, à partir du 17 septembre, l’abonnement coûtera 9,99 € / mois.

Le Xbox Game Pass Ultimate est une offre à 12,99 € / mois qui donne accès au Xbox Live Gold, au Xbox Game Pass sur PC et Xbox One ainsi qu’au service de cloud gaming, xCloud. La bêta de ce dernier est disponible sur Android depuis le 11 août dernier et sa sortie est prévue pour le 15 septembre.

5 jeux pour la Xbox One et 4 jeux pour le PC

Sur les 7 jeux ajoutés aux Xbox Game Pass, 5 sont disponibles sur la Xbox One et 4 sur PC. En d’autres termes, les abonnés au Xbox Game Pass pour PC n’ont que 4 nouveaux jeux à découvrir tandis que les abonnés au Xbox Game Pass pour Console n’en ont que 5. Seuls les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de tous les nouveaux jeux, à condition bien sûr qu’ils possèdent une Xbox One et un PC.

Voici la liste des nouveaux jeux qui ont été ajoutés au Xbox Game Pass et les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles :

Black Desert – Xbox One

Dark Crystal Tactics : Le temps de la résistance – Xbox One et PC

Disgaea 4 Complete+ – PC

Hotshot Racing – Xbox One

Star Renegades – PC

Stranger Things 3 : Le Jeu – Xbox One

Tell Me Why : Chapitre 3 – Xbox One et PC

Source : ComicBook