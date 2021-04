Xbox Game Pass : FIFA 22 et Madden 22 pourraient être ajoutés le jour même de leur sortie

Le Xbox Game Pass pourrait accueillir FIFA 22 et Madden 22 dès le jour même de leur sortie plus tard cette année. Cela permettrait à Microsoft de booster son service d’abonnement, mais cette information n’est pas encore officielle.

Bonne nouvelle pour les fans des jeux de sport et plus particulièrement de football ! Deux jeux très attendus pourraient être ajoutés le jour même de leur sortie au Xbox Game Pass. Il s’agit de FIFA 22 et Madden 22 dont les sorties respectives sont prévues pour le 8 octobre 2021 et le mois d’août 2021. Ce ne serait pas les premiers jeux de sport à être ajoutés Day One au Game Pass.

FIFA 2021 – Crédit : Electronic Arts

En effet, MLB The Show 21 qui est une simulation de baseball sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le 21 avril. C’est d’ailleurs une sortie historique pour Xbox. La franchise MLB The Show est une exclusivité PlayStation depuis déjà 15 ans. Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques semaines, MLB The Show 2021 sera disponible pour la première fois sur les consoles Xbox.

FIFA 22 et Madden 22 dans le Xbox Game Pass Day One ?

Dans une volonté de donner un coup de boost au Xbox Game Pass et d’en faire un pilier du jeu vidéo, Microsoft aurait prévu deux grosses sorties Day One pour son service d’abonnement. Cette information a été rapportée par le leaker Nick Baker, alias « Shpeshal Ed ». Celui-ci a déclaré sur Twitter que : « vous savez quel jeu ou quels jeux qui sortiraient le premier jour sur le Game Pass l’aideraient à atteindre le grand public ? FIFA 22 et Madden 22 ». Certains internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur doute quant aux sources du leaker.

You know what game or games launching day one would really help Game Pass hit the mainstream? FIFA 22 and Madden 22 — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 14, 2021

FIFA est une franchise extrêmement importante en France et en Europe, mais elle n’est pas aussi populaire dans tous les pays. Par exemple, un internaute a précisé que NHL 22 serait un jeu mieux accueilli sur le Xbox Game Pass au Canada. En tout cas, Nick Baker n’a pas précisé s’il s’agissait de sa propre théorie ou d’une fuite dont il est au courant.

De plus, FIFA 22 et Madden 22 pourraient être uniquement disponibles pour les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate. À 12,99 € / mois, il donne accès au service de cloud gaming Project xCloud ainsi qu’à la bibliothèque EA Play. D’ailleurs, Microsoft est en train de tester le 1080p sur xCloud. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer que FIFA 22 et Madden 22 arriveront sur le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie, mais ce n’est pas impossible.

Source : ComicBook