YouTube teste les vidéos de 15 secondes pour concurrencer TikTok

YouTube compte bien faire sa place sur le marché des vidéos courtes et notamment face au géant chinois TikTok. La plateforme américaine d’hébergement de vidéos teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de monter des vidéos de 15 secondes.

TikTok est devenu un incontournable des réseaux sociaux, encore plus chez les jeunes. La plateforme chinoise se présentant sous forme de vidéos courtes s’est propulsée en tête des classements depuis quelques mois. Le confinement à domicile causé par la pandémie de Covid-19 en est pour beaucoup responsable. Son engouement auprès des jeunes et des célébrités force les autres réseaux sociaux à innover pour ne pas se faire oublier dans cette nouvelle mode TikTok. Alors qu’Instagram vient tout juste de lancer sa fonctionnalité « Reels » pour éditer de courtes vidéos, c’est au tour de YouTube de tester la sienne.

YouTube s’essaie au célèbre format de TikTok

YouTube n’a pas encore donné de nom à sa nouvelle fonctionnalité qui est actuellement toujours dans la phase d’essai. Elle est disponible sur Android et iOS et seulement quelques utilisateurs y ont accès pour le moment. Bien évidemment, son fonctionnement est très similaire à celui de TikTok. Seuls les utilisateurs sélectionnés pour le test verront l’option pour créer de courtes vidéos sur leur application mobile YouTube. Ils peuvent filmer plusieurs clips pour une même vidéo en utilisant le bouton d’enregistrement.

Exactement comme son rival chinois, l’application combine ensuite tous les clips pour en faire une seule vidéo de 15 secondes. Il faut aussi préciser que les utilisateurs sélectionnés n’auront plus l’option d’enregistrer une vidéo avec un format classique. Par conséquent, ils devront la filmer directement depuis l’application caméra de leur smartphone avant de l’uploader sur la plateforme.

La filiale de Google n’a pas encore donné de détails supplémentaires en ce qui concerne les musiques, les effets spéciaux et tout autre contenu ou modification auxquels les utilisateurs ont accès sur d’autres plateformes. Elle n’a pas non plus confirmé quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs.

