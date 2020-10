Game of Thrones : House of the Dragon a son roi Targaryen

Après presque deux mois de casting par visioconférence, HBO a trouvé le premier acteur pour le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. Celui-ci interprètera le rôle du roi Targaryen, Viserys I.

Affiche House of the Dragon et l’acteur Paddy Considine – Crédit : HBO / Paul Bednall CC BY-SA

Le casting du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, progresse bien depuis son lancement au mois de juillet. Le magazine américain Variety vient de révéler que l’acteur qui jouera le rôle du roi Viserys I Targaryen n’est autre que Paddy Considine. L’acteur britannique est notamment connu pour ses rôles dans la série Netflix Peaky Blinders ainsi que les mini-séries HBO The Third Day et The Outsider. Paddy Considine va donc interpréter un rôle clé dans le spin-off House of the Dragon de George R.R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik.

Paddy Considine dans la peau du roi Viserys I Targaryen

La série House of the Dragon est adaptée du roman Feu et Sang (Fire & Blood) de George R.R. Martin. Il retrace les évènements qui ont marqué la Maison Targaryen depuis la conquête de Westeros par Aegon le Conquérant. Il a été le premier roi à s’asseoir sur le Trône de Fer. Viserys I Targaryen est le cinquième roi de la dynastie après avoir été désigné de manière unanime par les seigneurs de Westeros.

Au moment du couronnement de Viserys I Targaryen, le royaume de Westeros est paisible et prospère. Néanmoins, des tensions familiales éclatent rapidement au sein de la Maison Targaryen. Elles vont ainsi mener à la guerre civile de succession connue sous le nom de la Danse des Dragons. La future série HBO se basera sur cette période. De plus, le roi Viserys I a chevauché le dragon surnommé Balerion la Terreur noire. Il a d’ailleurs été monté par Aegon lui-même lors de la conquête de Westeros. Nous retrouverons donc probablement Paddy Considine sur ce gigantesque dragon au cours de la série.

Avant l’officialisation de House of the Dragon, un préquel nommé Bloodmoon était en préparation et l’actrice Naomi Watts avait même tourné un pilote. Celui-ci a cependant été annulé et HBO a annoncé House of the Dragon dans la foulée. Les dix premiers épisodes du spin-off de Game of Thrones sont attendus pour 2022.

