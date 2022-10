HBO Max retire les cigarettes sur des affiches de films classiques

La chasse aux fumeurs sur HBO Max © Twitter @Tuckerpete

La Warner continue sa guerre contre le tabagisme, transférant sa bien-pensance dans une démarche sacrément absurde. Après avoir censuré les cigarettes du Pingouin dans The Batman, Warner Bros. Discovery a décidé de frapper un grand coup sur sa plateforme de SVOD : HBO Max. En parcourant le catalogue, plusieurs abonnés ont repéré que des cigarettes et des cigares manquaient à l’appel sur certaines affiches de film.

En l’occurrence, HBO Max a supprimé les cigares de Warren Beatty et de Paul Newman sur les affiches respectives de McCabe & Mrs. Miller et The Life and Times of Judge Roy Bean. Privé de son plaisir coupable, le personnage de Beatty tend ainsi curieusement ses doigts comme s’il tenait un cigare (qui n’existe plus). De même pour le personnage campé par Newman qui porte la main à sa bouche pour aspirer une bouffée (qui n’a plus lieu d’être).

HBO Max part en guerre contre le tabac

Cet editing réalisé à grand renfort de Photoshop a accouché de visuels absurdes qui laissent les cinéphiles pantois. D’autres films ont également eu le droit à cette censure à l’instar de Les Anges déchus du réalisateur Wong Kar-wai ou encore du western Le Reptile. À noter que seuls les visuels sont concernés, les scènes enfumées restant (heureusement) dans leur état initial.

Étrangement, les films mettant en avant le tabagisme sur leurs affiches ne sont pas tous logés à la même enseigne. The Nitwits qui met en exergue Robert Woolsey cigare au bec n’est pas inquiété. Même chose pour Jack Nicholson qui tient toujours une cigarette sur l’affiche de The Two Jakes. Contacté par Variety, HBO Max n’a pas daigné expliquer les raisons derrière cette campagne de censure.

No Smoking!

