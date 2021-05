House of the Dragon : HBO dévoile les premières images de la nouvelle série Game Of Thrones

HBO continue de teaser les fans sur son nouveau spin-off de Game Of Thrones. Cette semaine, on découvre des images du casting dans la peau de leurs personnages.

Le mois dernier, la chaîne officialisait le lancement de la production de House of the Dragon, le premier spin-off de Game Of Thrones. Sur Twitter, on découvrait les acteurs de la série réunis dans une même salle pour la lecture du script. On les retrouve aujourd’hui habillés de leurs costumes.

Steve Toussaint dans le rôle de Sea Snake – Crédit : HBO

Une première photo dévoile l’actrice Emma D’Arcy dans sa tenue de princesse Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra Targaryen est la fille du Roi Viserys Ier. Après la mort de ce dernier, la princesse devient l’héritière du trône. Mais cela n’est pas du goût de son demi-frère Aegon II. Leur discorde est à l’origine d’une guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons, qui devrait être racontée dans la série prequel. Sur le même cliché et face à Emma D’Arcy se tient Matt Smith, qui incarne le Prince Daemon Targaryen, plus jeune frère du Roi Viserys 1er. Ce personnage est un guerrier et cavalier de dragon hors pair. Dans le roman de George R.R. Martin, il épouse Rhaenyra Targaryen.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

La légende Sea Snake

La seconde photo nous donne un aperçu complet du look de Sea Snake, interprété par Steve Toussaint. Sea Snake fait partie de la maison Velaryon, une famille encore plus ancienne que les Targaryen. Il est décrit dans le livre comme « le plus grand marin que les Sept Royaumes ait connu. ». Sea Snake est une véritable légende dans les romans, et HBO a déjà prévu de lui consacrer un autre spin-off.

Le dernier cliché montre Olivia Cooke et Rhys Ifans dans leurs tenues d’Alicent Hightower et d’Otto Hightower. Alicent est la seconde épouse du roi Viserys 1er, et la principale rivale de la princesse Rhaenyra Targaryen dans la Danse des Dragons.

Le tournage de House of the Dragon a débuté fin avril dans la région des Cornouailles en Angleterre. S’il n’est pas perturbé par la pandémie, la série devrait sortir sur les écrans en mars 2022.

Source : SCREEN RANT