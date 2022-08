La série The Last of Us risque-t-elle l’annulation ?

Deux films ont été annulés par la Warner ce qui donne des sueurs froides aux fans de The Last of Us qui craignent que la série HBO subisse le même sort. Pour le moment, il n’y a toutefois pas de raison de s’alarmer, l’adaptation étant toujours au programme.

The Last of Us, la série – Crédit : HBO

Fort d’un budget de 90 millions de dollars, Batgirl ne verra jamais le jour. Même son de cloche pour Scoob! : Holiday Haunt», le spin-off du film d’animation Scooby. L’annulation du film mettant en vedette Leslie Grace dans le rôle-titre a déçu les fans autant qu’elle a surpris les observateurs. Et pour cause, le tournage était achevé, le film se trouvant dans l’ultime phase de post-production.

Pour expliquer l’annulation de Batgirl, qui ne sortira ni au cinéma ni sur HBO Max, la Warner invoque notamment « un changement de stratégie lié à l’univers DC et à HBO Max ». Qui plus est, un rapport récent de The Wrap indique que de nombreux licenciements sont prévus du côté du streamer. 70 % de l’équipe de développement serait sur la sellette. Une source explique que le nombre de programmes scénarisés chapeautés par HBO Max allait diminuer sensiblement, HBO prenant le relais.

The Last of Us : aucun motif d’inquiétude pour la série HBO

Par conséquent, ceux qui attendent la sortie de la série The Last of Us s’interrogent. La production est terminée et on espère voir débarquer l’adaptation début 2023. Un tel stade d’avancement n’est toutefois pas une garantie au vu des annulations successives décidées par Warner Bros. Discovery. Et la restructuration de HBO Max fait également craindre le pire.

Cela étant dit, rien n’indique que la série sera mise aux oubliettes. Contrairement à HBO Max, la chaîne HBO ne devrait pas subir de coupes dans son équipe de développement. Et la série The Last of Us est bien une série HBO ce qui signifie qu’elle sera diffusée sur la célèbre chaîne et simultanément (et non exclusivement) sur HBO Max.

Si certains fans de la série The Last of Us craignent que le projet tombe à l’eau, rien n’indique que cela se produira à l’avenir, du moins pour le moment. La saison 2 de Peacemaker serait également à l’abri, preuve que la Warner continue de soutenir de gros projets pour sa plateforme de SVOD.