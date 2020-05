Netflix va supprimer votre compte si vous ne l’utilisez plus

Si vous avez souscrit un jour à un abonnement Netflix, mais ne l’utilisez plus depuis longtemps, vous pourrez bientôt le perdre. La plateforme de streaming va en effet commencer à désactiver tous les comptes n’ayant pas été utilisés depuis au moins douze mois.

Les utilisateurs concernés recevront d’abord des notifications et emails, qui leur demanderont de confirmer ou non leur abonnement. En l’absence de réponse, Netflix supprimera automatiquement le compte. Si vous êtes seulement partis à l’étranger sans annuler votre abonnement ou si vous souhaitez tout simplement vous réabonner dans les 10 mois qui suivent, vous retrouverez toutes les informations de votre ancien profil, précise le service de VOD. Cela inclut vos informations de compte, vos différents profils, vos favoris et vos préférences.

Plusieurs centaines de milliers de comptes Netflix supprimés

Netflix affirme que cette décision vise à faire économiser de l’argent aux consommateurs. « Vous connaissez ce sentiment en vous lorsque vous réalisez que vous vous êtes inscrit à quelque chose, mais que vous ne l’avez pas utilisé depuis longtemps ? Chez Netflix, la dernière chose que nous voulons, c’est que les gens paient pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas. », a déclaré le directeur Innovation Produit de la firme Eddy Wu. Cette approche semble toutefois un peu surprenante. On sait que le géant du streaming se porte plutôt bien, mais pourquoi se priver volontairement se priver de revenus supplémentaires ? Une autre explication possible pourrait être liée à la capacité des serveurs, que Netflix pourrait avoir besoin de ménager après la grande vague de nouveaux abonnés générée par la période de confinement.

Les comptes inactifs ne représenteraient cependant que 0,5% du nombre total d’abonnés. Cela équivaut tout de même à plusieurs centaines de milliers de personnes qui paient chaque mois un service dont ils n’ont aucune utilité. Avec la multiplication des plateformes streaming, beaucoup d’utilisateurs vont certainement commencer à éliminer celles qu’ils utilisent le moins. Netflix souhaite visiblement prendre les devants et aider ces abonnés à faire leur choix.

