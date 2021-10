Squid Game : Netflix veut une saison 2, le réalisateur ne veut pas la faire seul

Netflix et Hwang Dong-hyuk planchent sur une seconde saison de Squid Game. Mais pour la série, il s’agit de trouver le bon angle.

Il faut trouver le bon angle pour une saison 2 – Crédit : Netflix

Vous ne vivez sans doute pas sur une autre planète et avez entendu parler de Squid Game. Une série explosant tous les records et disponible depuis peu sur Netflix. Cette production venue de Corée, provoquant des pannes là-bas, arrive alors que le cinéma coréen profite d’un succès mondial. On découvre un jeu mortel dans lequel 456 personnes, lourdement endettées, peuvent partir richissimes. Ou mortes. Alors que les questions restent nombreuses, le réalisateur/créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, prépare une saison 2.

Une bonne structure à trouver pour la seconde saison de Squid Game

Squid Game, c’est l’événement du moment. Un succès inattendu pour Netflix avec 9 épisodes et la promesse d’une suite face à l’engouement. Lors d’une interview pour Vulture, Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale de Netflix, s’est exprimé à propos d’une suite. Mais ce dernier précise que rien n’a encore été décidé ! Surtout que Hwang Dong-hyuk planche sur un long-métrage.

Il a un film en préparation et d’autres choses sur lesquelles il travaille. Nous tentons de trouver la bonne structure pour lui. – Bela Bajaria

Rappelons que dans une récente interview, Hwang Dong-hyuk se confiait sur la difficulté à créer Squid Game.

Une série pour remplacer La Casa de Papel ?

Hwang Dong-hyuk a parlé d’un processus créatif douloureux. L’homme admet qu’il lui a fallu six mois pour travailler sur les deux premiers épisodes de Squid Game, très épuisé. Ce dernier souhaite travailler avec une plus grande équipe de scénaristes et réalisateurs pour la saison 2.

Ce n’est pas la première fois qu’un programme de Netflix connaît un succès inattendu à l’international. C’était le cas de La Casa de Papel, originellement diffusé sur la chaîne espagnole Antena 3 avant d’être racheté par le service de streaming. Sa popularité a grimpé en flèche jusqu’à 5 saisons et dont la dernière partie arrive en décembre prochain.

Si Squid Game venait à avoir une deuxième saison, et d’autres, la série pourrait remplacer le vide laissé par la fin de La Casa de Papel.

Source : Collider