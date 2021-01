WandaVision se déroule juste après les événements d’Avengers : Endgame

WandaVision, nouvelle série du MCU, a pour l’instant soulevé plus de questions que n’importe quelle production Marvel passée. Mais l’actrice Teyonah Parris (Monica Rambeau) vient de répondre officiellement à l’une d’entre elles.

Où se trouvent vraiment Wanda et Vision ? Pourquoi Vision est-il toujours en vie ? Qui a créé cet univers étrange dans lequel le couple évolue ? Après deux épisodes, beaucoup de questions restent encore en suspens. Avec WandaVision, Marvel a bousculé les codes et proposé une série aux allures de sitcom qui a de quoi dérouter les fans de comics. Mais grâce à l’actrice Teyonah Parris, on sait maintenant quand se déroule l’intrigue du show Disney+.

Wanda et Vision vivent enfin une vie de couple heureux – Crédit : Marvel Entertainment/Disney+

Dans une interview pour TVLine, la comédienne qui incarne Monica Rambeau dans WandaVision, a révélé que la série « reprend juste après les événements d’Avengers : Endagame. ». Elle n’a cependant pas été plus précise sur la chronologie. Wanda a-t-elle créé cette réalité juste après la bataille finale contre Thanos ? L’intrigue se situe-t-elle en même temps que celle de Spider-Man : Far from home ? Quelques semaines ou quelques mois se sont-ils écoulés depuis ? Ce détail reste encore un mystère.

Qui se cache derrière l’univers de WandaVision ?

Cette information livrée par Parris confirme en tout cas que Wanda n’est pas retournée dans le passé pour retrouver son compagnon lorsque celui-ci était encore vivant. Vision a donc bien été ressuscité d’une quelconque manière. Grâce à Wanda, ou à une personne ou entité extérieure. Selon une théorie basée sur une des publicités de la série, cette étrange vie de banlieue du couple d’Avengers ne serait autre qu’une expérience du Beyonder, grand vilain des comics Secret Wars.

Mais l’explication la plus plausible demeure néanmoins celle d’une création de Wanda. Traumatisée par la mort de Vision, la Sorcière rouge cherche certainement à profiter enfin de cette vie de couple normal que les deux Avengers avaient entamé avant les événements d’Infinity War.

Mais ce quotidien rêvé de Wanda est déjà perturbé par des événements très étranges qui laissent deviner que Scartlet Witch n’est pas la seule à contrôler cet univers improbable. En tant que première production de la phase 4, WandaVision sèmera sans doute les graines de plusieurs futures intrigues du MCU.

Source : SCREEN RANT