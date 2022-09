Défoncé au peyotl hallucinogène, il révèle toute l’histoire de GTA 6

Une révélation sur GTA 6 grâce à un cactus hallucinogène © Unsplash / Rockstar

La fuite de GTA 6 a permis de mettre au jour une centaine de vidéos de gameplay du prochain blockbuster. Un piratage d’ampleur très mal vécu par Rockstar. Alors que le principal suspect vient de plaider non-coupable devant le tribunal Highbury Corner Youth, nous venons d’avoir vent d’une histoire qui prête à sourire.

L’utilisateur de Reddit ChurchofGTA assure avoir eu une vision prophétique lui dévoilant l’histoire de GTA 6. Pour ce faire, il a consommé du peyotl, un cactus connu pour ses effets psychotropes et hallucinogènes. Un choix de substance qui n’a rien d’anodin. Dans GTA 5, il est possible de trouver pas moins de 27 plants de peyotl qui vous transformeront en animaux. Une fois que vous avez achevé le jeu et récupéré tous les autres plants, des peyotls additionnels vous permettent même d’entrer dans la peau du Bigfoot.

GTA 6 se dévoile grâce à un trip au peyotl

Chacun de ces plants en or n’apparaît qu’une fois par semaine. De quoi donner des idées au Redditor : « J’ai suivi les conseils de Rockstar et j’ai pris du peyotl tous les jours pendant sept jours et un portail s’est ouvert où j’ai pu accéder à la conscience collective de Gaia et voir une version de GTA 6 », détaille-t-il.

Contrairement à ce que laissaient entendre le leak de GTA 6, il assure que Jason et Lucia seront seulement des personnages secondaires (dans les missions 48, 49 et 50) et non pas les protagonistes principaux. Si l’envie vous prend, vous pouvez éplucher l’intégralité de ses visions en vous rendant sur cette page. À terme, il sera amusant de comparer ses « visions » avec l’intrigue officielle de futur jeu de Rockstar.

Construire un tel récit montre bien à quel point la créativité des fans de GTA est sans limite. Celle-ci permet de combler une attente interminable, Rockstar planchant encore et toujours sur GTA 6 près de dix ans après la sortie de GTA 5.

