entretenir et optimiser ses batteries

Les batteries sévissent dans nos appareils électroniques depuis le début des années 1990. Capricieux d’origine, ces accumulateurs ont gagné en performance au fur et à mesure du temps, mais les appareils qu’ils équipent sont de plus en plus puissants et énergivores. Et les concernant, chacun a ses propres certitudes.

« Il faut ôter la batterie de son PC portable lorsqu’il est branché sur secteur », disent certains. D’autres avancent toujours qu’ « il est nécessaire de charger entièrement une batterie neuve avant de l’utiliser », d’autres même voient la charge rapide des nouveaux smartphones comme une véritable arnaque. Ces principes et ces croyances, qui circulent depuis des années, sont-ils encore d’actualité en 2024 ?

Désormais, il faut faire face à des problématiques d’épaisseur avec des appareils qui, pour afficher une finesse ou une étanchéité à toute épreuve, interdisent complètement l’accès à leurs batteries. À ce sujet, on pense notamment aux ultrabooks, aux PC hybrides, aux tablettes et maintenant presque tous les smartphones. Comment se débrouiller avec ces batteries auxquelles on ne peut toucher (sans y laisser sa garantie) ?



À travers ce dossier, nous allons répondre à ces questions simples, mais pourtant essentielles pour garantir la durée de vie de nos appareils. Rayons les idées reçues et intégrons une bonne fois pour toutes les principes de base de l’entretien des batteries.

Lorsqu’on possède appareil électronique nomade dans les mains, on attend de lui qu’il puisse fonctionner longtemps sur batterie. Sinon ça n’a aucun intérêt. Et concernant celles-ci, sachez qu’elles sont pour une grande partie d’entre elles, fabriquées par le même constructeur qui a assemblé le produit.

Donc dans ce domaine, chacun à sa formule. Et certaines marques, comme Xiaomi, font déjà des efforts pour améliorer l’autonomie de leurs appareils. D’un fabricant à l’autre, on ne mesure pas la même performance en termes d’autonomie. Vous pouvez donc partir avec un avantage, ou un désavantage. Néanmoins, qu’une batterie soit de bonne ou de mauvaise qualité, il existe quelques moyens simples à mettre en œuvre afin d’augmenter sensiblement l’autonomie de l’appareil qu’elle équipe. Les voici :

Réduire la consommation d’énergie des écrans

Quel que soit l’appareil concerné, s’il dispose d’un écran, la première chose à faire pour optimiser sa charge est de baisser la luminosité de la dalle. Cette opération est valable aussi bien pour les écrans à rétroéclairage LED que pour les dalles OLED, qui sont moins gourmandes en énergie. L’idéal est de réduire à néant cette luminosité, mais bien entendu, pour conserver son appareil dans de bonnes conditions d’utilisation, il faut prendre cette règle avec parcimonie.

Selon l’éclairage de l’endroit, l’œil de l’utilisateur saura bien trouver un bon compromis entre autonomie et lisibilité. Dans le cas des smartphones et tablettes, il ne faut pas hésiter à couper le réglage automatique de la luminosité. Ce dernier peut avoir tendance à trop booster la luminosité afin d’accentuer le confort de lecture au-delà du nécessaire.

Utiliser le mode performance

Toujours dans un souci d’optimiser l’autonomie, il ne faut pas se priver d’utiliser les fonctions d’économie d’énergie présentent sur tous les appareils aujourd’hui. Ces modes réduisent la performance du processeur, limitent les animations et ajustent automatiquement d’autres paramètres pour prolonger la durée de vie de la batterie. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous avez besoin de préserver l’autonomie de votre appareil sans trop compromettre l’expérience utilisateur.

🧐 Faire attention aux composants lors de l’achat

Que ce soit pour un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, l’autonomie de la batterie est déterminée en grande partie par les composants internes. Ces appareils, bien que différents en taille et en fonctionnalités, partagent des caractéristiques communes en matière de gestion énergétique. Savoir ce que vous achetez peut être un bon moyen de garantir que votre appareil vous offrira une bonne autonomie.

L’importance du processeur

La consommation d’énergie dépend principalement du processeur utilisé par l’appareil. Un ordinateur portable destiné au gaming, par exemple, ne pourra pas offrir la même autonomie qu’un ultrabook ou une tablette équipée d’un processeur à basse consommation. Les smartphones, également, voient leur autonomie varier en fonction des puces utilisées.

Concernant les ordinateurs portables, Intel reste un leader dans la fabrication de CPU avec ses processeurs Alder Lake et Raptor Lake, qui offrent un excellent compromis entre performance et efficacité énergétique. Pour les Ultrabooks, les processeurs de la série U (Ultra-Low Power) et les versions optimisées de Core i3, i5, et i7, avec un TDP (dissipation thermique) variant entre 7 et 28 Watts, sont particulièrement adaptés et vous offriront généralement une belle autonomie. Attention cependant à bien vous renseigner sur les spécifications de l’appareil, car tous les processeurs, même au sein d’une même gamme, n’offrent pas les mêmes performances en termes d’efficacité énergétique.

Les smartphones et tablettes, quant à eux, sont dominés par des architectures basées sur ARM (Advanced RISC Machine). Les processeurs Apple, dont la dernière puce A18, ou les Snapdragon de Qualcomm que l’on trouve dans les appareils Android (pour ne citer que les plus connus), offrent une efficacité énergétique variable en fonction des modèles. En effet, tous les modèles ne se valent pas : certains processeurs sont optimisés pour la performance, tandis que d’autres le sont pour l’efficacité énergétique. Il est donc crucial de prêter attention à la capacité de la batterie indiquée par le fabricant, car un processeur plus puissant pourrait consommer davantage d’énergie, réduisant ainsi l’autonomie si la batterie n’est pas suffisamment dimensionnée pour compenser cette consommation.

L’impact des composants graphiques

Pour les appareils comme les ordinateurs portables ou certaines tablettes haut de gamme, le choix des composants graphiques joue également un rôle crucial. Vous pouvez vous tourner vers les systèmes hybrides qui combinent une carte graphique intégrée à un GPU dédié, et qui permettent de basculer automatiquement entre performance graphique et économie d’énergie. Les ordinateurs portables modernes sont souvent équipés de Nvidia GeForce RTX 40 couplés à des GPU intégrés de nouvelle génération, comme les Intel Iris Xe, ce qui permet de minimiser la consommation d’énergie pour les tâches légères.

Les smartphones et certaines tablettes utilisent des GPU intégrés dans leur SoC, ces derniers sont optimisés pour consommer le moins possible tout en offrant des performances suffisantes pour les jeux et les applications graphiques. Par exemple, les Apple A16 Bionic et Snapdragon 8 Gen 2, que l’on trouve dans les modèles haut de gamme, sont des puces intégrant des GPU à la fois performants et économes en énergie. Comme bien souvent, si vous voulez combiner les deux, il faudra vous tourner vers le haut du panier.

Les avantages du SSD

Le SSD s’est, depuis quelques années maintenant, imposé comme un choix incontournable pour économiser de l’énergie dans les ordinateurs portables. Plus léger, plus rapide, et plus robuste qu’un disque dur mécanique, le SSD n’a pas de parties mobiles, ce qui réduit considérablement sa consommation d’énergie. Lorsqu’il est au repos, il tombe en veille profonde, ne consommant presque rien. Remplacer un disque dur par un SSD, si cela est possible, est une excellente manière d’améliorer l’autonomie et les performances d’un appareil.

Pour les smartphones et la plupart des tablettes, le stockage est assuré par de la mémoire flash intégrée (eMMC ou UFS), qui offre également des avantages en termes de rapidité et d’efficacité énergétique. Bien que cette mémoire soit différente du SSD, elle partage des caractéristiques similaires, telles que l’absence de pièces mobiles et une faible consommation d’énergie, contribuant ainsi à une meilleure autonomie.

Changer sa batterie, bonne ou mauvaise idée ?

Que ce soit pour un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, il est possible de prolonger la durée de vie de l’appareil en remplaçant la batterie usée, pour peu que l’appareil permette un tel remplacement. Il est crucial de s’assurer que la nouvelle batterie est de la même intensité et de la même tension pour éviter tout risque de dommage. Les batteries « no-name » (c’est-à-dire sans marque, qui ne sont pas fabriquée par le constructeur de l’appareil) peuvent être attractives en raison de leur prix, mais elles doivent respecter les normes de sécurité, comme la norme IEEE dont nous parlerons ensuite.

Pour les appareils plus anciens ou ceux dont la technologie a considérablement évolué, il peut être plus rentable de remplacer l’appareil entier, surtout si d’autres composants commencent à montrer des signes d’usure. Si le coût du remplacement de la batterie est relativement bas et que l’appareil reste performant, cela peut être une solution économique pour prolonger sa durée de vie.

Il vous est d’ailleurs possible de consulter l’état de votre batterie dans les réglages de votre iPhone ou de votre smartphone Android. Cela vous donnera une indication plus précise et vous permettra de prendre ou non la décision de la changer.

La norme IEEE : pour protéger l’utilisateur

La norme IEEE, introduite en 2004 par un consortium de grandes marques, a été établie pour définir un « standard de batteries rechargeables pour appareils électroniques ». Mise à jour régulièrement, elle reste une référence en 2024, même si elle a été complétée par d’autres normes pour intégrer les nouvelles technologies de batteries, telles que celles à semi-conducteurs ou au graphène. Ces évolutions visent à prévenir les risques d’explosion, de surchauffe, ou autres dangers liés à une mauvaise conception. Les fabricants continuent de rappeler leurs produits lorsque des problèmes sont détectés, afin de protéger les utilisateurs. Par exemple, en 2021, HP a rappelé plusieurs modèles de batteries pour ses ordinateurs portables en raison de risques de surchauffe. Ces rappels réguliers montrent l’importance continue de cette norme, qui évolue sans cesse pour garantir la sécurité des consommateurs.

🛜 Optimiser l’autonomie grâce à la gestion des connexions

L’impact du Wi-FI, Bluetooth, 4G/5G

Nous vivons plus que jamais dans une ère hyperconnectée. La 5G s’est largement répandue à travers le monde, offrant des vitesses de connexion mobile qui surpassent souvent celles des connexions Internet domestiques traditionnelles. Les opérateurs continuent d’améliorer leurs réseaux avec des technologies comme la 5G+ et la 6G est en cours de développement, promettant encore plus de rapidité et de fiabilité.

Les câbles sont devenus pratiquement obsolètes dans le quotidien des utilisateurs, remplacés par une multitude de technologies sans fil telles que le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, et bien sûr, la 5G. Ces connexions sans fil, omniprésentes sur les ordinateurs portables, les consoles portables, les smartphones, et les tablettes, offrent une grande commodité, mais elles peuvent également être très gourmandes en énergie. Ainsi, pour prolonger l’autonomie de vos appareils, il est vivement conseillé de désactiver les connexions sans fil inutiles lorsque vous n’en avez pas besoin.

Comment désactiver les connexions inutiles ?

Sur un PC portable, la désactivation des connexions sans fil peut être effectuée directement via l’interface système, en utilisant une combinaison de touches, ou en basculant un interrupteur dédié, souvent intégré au clavier. Sur les autres types d’appareils, tels que les smartphones et les tablettes, cette opération se fait généralement dans les paramètres, où vous pouvez désactiver les options comme le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC.

Concernant les connexions de données mobiles, comme la 5G ou la 4G, elles ne sont pas nécessaires pour passer un appel ou envoyer un message classique (hors services de messagerie utilisant Internet, comme Messenger ou WhatsApp). Pour économiser la batterie, vous pouvez désactiver ces services de données dans les paramètres lorsque vous n’avez pas besoin d’accès à Internet, ce qui réduira significativement la consommation énergétique de l’appareil.

💾 Optimiser la partie logicielle

Utiliser le gestionnaire d’alimentation

Chaque ordinateur portable dispose d’un gestionnaire d’alimentation intégré qui permet de configurer la gestion de l’énergie. Les systèmes d’exploitation offrent généralement plusieurs modes, comme “Haute Performance”, “Équilibré”, et “Économie d’énergie”. Par exemple, sous Windows 11, vous pouvez accéder à ces options dans les paramètres de batterie pour ajuster la consommation en fonction de vos besoins. Il est recommandé de basculer sur le mode “Économie d’énergie” lorsque vous effectuez des tâches peu gourmandes en ressources, comme la navigation sur le web ou la rédaction de documents.

Pour les smartphones, des options similaires existent sous Android et iOS. Vous pouvez activer des modes tels que “Mode économie d’énergie” ou “Mode basse consommation”, qui réduisent la performance du processeur, limitent les animations, et ajustent d’autres paramètres pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Gérer les processus en arrière-plan

Que ce soit sur un PC portable ou un smartphone, les processus en arrière-plan peuvent consommer beaucoup d’énergie inutilement. Sur un PC portable, vous pouvez utiliser le gestionnaire des tâches pour identifier et fermer les applications inutiles. Sous Windows 11, ouvrez le gestionnaire des tâches (Ctrl + Shift + Échap) et fermez les processus qui ne sont pas essentiels. Vous pouvez également gérer les programmes qui se lancent au démarrage via l’onglet “Démarrage”.

Sur les smartphones, vous pouvez gérer les applications en arrière-plan directement dans les paramètres. Sous Android, rendez-vous dans les paramètres de la batterie pour voir quelles applications consomment le plus et forcez leur fermeture si elles ne sont pas nécessaires. Sur iOS, vous pouvez accéder aux paramètres de batterie pour voir l’utilisation par application et désactiver le rafraîchissement des applications en arrière-plan.

Optimiser le stockage

La défragmentation n’est plus nécessaire sur les appareils modernes équipés de SSD. En effet, ces technologies de stockage n’ont pas de parties mobiles et sont conçues pour organiser les données de manière optimale. Cependant, il est toujours recommandé de maintenir un espace de stockage suffisant pour permettre à l’appareil de fonctionner efficacement. Sur un smartphone, cela peut inclure la suppression d’applications inutilisées, de fichiers temporaires, ou la sauvegarde de photos et vidéos sur un service cloud pour libérer de l’espace.

Bloquer les contenus gourmands en énergie

Naviguer sur le web peut être énergivore, surtout si des contenus lourds, comme des vidéos en lecture automatique ou des animations, sont constamment chargés. Bien que le format Flash soit largement remplacé par le HTML5, il reste pertinent de bloquer les contenus non nécessaires pour économiser de l’énergie. Sur un PC portable, des extensions de navigateur comme uBlock Origin permettent de bloquer les publicités et autres contenus gourmands. Sur les smartphones, des navigateurs comme Brave ou des extensions spécifiques peuvent également limiter l’impact de ces contenus sur l’autonomie.

📸 Le cas des appareils photo numériques

L’appareil photo numérique, qu’il soit un modèle compact, hybride, reflex ou intégré dans un smartphone, est un consommateur d’énergie non négligeable. Pour prolonger l’autonomie de la batterie, plusieurs ajustements peuvent être effectués.

Tout d’abord, désactivez les sons émis par l’appareil, comme ceux produits par la pression des boutons ou le déclenchement de l’objectif. Ces sons, bien que pratiques pour certains utilisateurs, consomment inutilement de l’énergie.

Ensuite, soyez vigilant dans l’utilisation du mode rafale et du zoom numérique. Le mode rafale, qui permet de capturer plusieurs images en une fraction de seconde, sollicite fortement le processeur de l’appareil et épuise rapidement la batterie. Il en va de même pour le zoom numérique, qui nécessite un traitement électronique des images, contrairement au zoom optique qui ne consomme pas d’énergie supplémentaire. Il est donc préférable de limiter l’usage du zoom numérique ou de privilégier le zoom optique si possible.

Le flash intégré est également un grand consommateur d’énergie, surtout s’il est utilisé fréquemment ou sur des durées prolongées. Pour économiser la batterie, essayez de photographier en utilisant la lumière ambiante lorsque cela est possible. De nombreux appareils photo modernes offrent des performances en basse lumière suffisamment bonnes pour éviter l’usage systématique du flash.

De plus, pour les appareils photo hybrides ou reflex, éteignez l’écran LCD lorsqu’il n’est pas nécessaire. L’écran consomme beaucoup d’énergie, et utiliser le viseur optique (si disponible) peut réduire considérablement la consommation.

👀 Les idées reçues sur l’utilisation des batteries

L’optimisation de l’autonomie est importante, mais il est tout aussi crucial de comprendre comment bien entretenir ses batteries pour prolonger leur durée de vie. De nombreuses idées reçues persistent quant à leur utilisation. Démystifions ces croyances pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos batteries.

Faut-il charger une batterie neuve ?

Il est souvent dit qu’une batterie neuve doit être entièrement déchargée avant d’être rechargée. C’est faux. Au contraire, il est préférable de charger complètement une batterie neuve avant de l’utiliser, puis de la décharger partiellement jusqu’à environ 5 % de sa capacité. Descendre en dessous de ce seuil peut endommager la batterie et réduire sa capacité. Il est utile de recalibrer la batterie une fois par mois en suivant ce cycle de charge/décharge, mais cela n’a rien à voir avec un “rodage”.

Attention aux chargeurs non certifiés

Comme pour les batteries, il est important de faire attention aux chargeurs non certifiés. Ces accessoires bon marché peuvent parfois ne pas couper l’alimentation une fois la batterie complètement chargée, ce qui peut entraîner une surchauffe, voire des dommages à l’appareil. Certains chargeurs de qualité inférieure peuvent également manquer des systèmes de protection essentiels, transformant la batterie en un risque potentiel. Utiliser des chargeurs et des batteries de marques reconnues reste la meilleure option pour garantir la sécurité et la longévité de vos appareils.

Recharger une batterie sans la vider, bonne idée ?

Il est également courant d’entendre qu’il ne faut pas recharger une batterie si elle n’est pas vide. Cette idée vient de l’époque des batteries au nickel, qui souffraient d’un effet mémoire. Les batteries lithium-ion, en revanche, n’ont pas cet effet. Il est donc tout à fait conseillé de les recharger dès que possible pour éviter d’approcher des niveaux de décharge profonde, ce qui pourrait endommager la batterie.

Comprendre les cycles de recharge

Une autre idée fausse est que chaque recharge équivaut à un cycle complet. En réalité, un cycle de charge correspond à une recharge complète à 100 %. Par exemple, deux recharges partielles de 50 % représentent ensemble un cycle complet. Les batteries lithium-ion sont conçues pour durer environ 1000 cycles complets, il ne faut donc pas hésiter à recharger l’appareil dès que l’occasion se présente.

Faut-il enlever la batterie d’un PC lorsqu’il est sur secteur ?

La question de savoir s’il faut retirer la batterie d’un ordinateur portable lorsqu’il est branché sur secteur revient souvent. La réponse dépend principalement de la chaleur générée par l’ordinateur. Si l’appareil chauffe beaucoup, notamment en raison d’une utilisation intensive (comme les jeux ou le montage vidéo), il peut être préférable de retirer la batterie pour éviter de l’exposer à des températures élevées, ce qui pourrait réduire sa durée de vie. Cependant, pour les appareils plus modernes comme les Ultrabooks, les tablettes, ou les smartphones, où la batterie n’est pas amovible, il faut simplement veiller à maintenir l’appareil au frais.

La gestion de la température, un élément crucial

La température joue en effet un rôle crucial dans la durée de vie des batteries. Les batteries au lithium-ion fonctionnent de manière optimale entre 0°C et 45°C. Au-dessous de 0°C, le lithium peut se concentrer autour des électrodes, tandis qu’au-dessus de 45°C, la batterie peut se détériorer plus rapidement. Si l’appareil est trop chaud, il est recommandé de le laisser refroidir avant de le recharger, et d’éviter de l’exposer à des environnements très chauds pour prolonger la durée de vie de la batterie.

La charge rapide, est-ce risqué pour la batterie ?

De plus en plus de constructeurs font la promotion de différents systèmes de charge rapide pour votre smartphone, et affichent des chiffres qui tiendraient presque de la sorcellerie : 60% de charge en moins d’une heure, ou même 100% en 5 minutes dans un futur proche ! La première question qu’il convient de se poser est de savoir si un tel système peut avoir des effets négatifs à long terme sur l’autonomie de la batterie. La réponse courte est que non, de manière générale, la charge rapide n’aura pas d’effets négatifs visibles sur la durée de vie de votre batterie, et son autonomie ne devrait pas se dégrader plus rapidement de cette manière qu’avec un usage normal. Encore faut-il que vos équipements soient bien compatibles entre eux.

Pour obtenir cet effet de charge rapide, des constructeurs comme HTC ou Motorola ou Qualcomm ont tout simplement augmenté la tension délivrée à la batterie : au lieu des 5 volts envoyés en temps normal par la prise USB, c’est jusqu’à 12 volts qui sont délivrés cette fois. Cela a pour effet de charger plus rapidement la batterie, mais cela signifie qu’il va falloir être particulièrement vigilant avec l’utilisation d’une telle technologie.

En effet, nous avons vu que la plupart des batteries ne sont prévues que pour recevoir une tension de 5 volts et une intensité entre 1 et 2 ampères. Augmenter ces valeurs peut avoir des effets négatifs sur la durée de vie de la batterie si cette dernière n’est pas prévue pour. Là encore, il faudra donc vérifier minutieusement que les tensions et intensités fournies par la batterie correspondent bien à celles attendues par votre appareil.

💡 Les batteries externes : la solution de secours

S’il existe quelques solutions pour améliorer la batterie de son appareil en fonctionnement, celles-ci ne permettent généralement de gagner qu’un peu de temps avant l’inévitable passage au chargeur, et peuvent souvent s’avérer contraignantes pour un usage quotidien. Ainsi, la meilleure solution pour prolonger durablement l’autonomie de son appareil sans faire de concession peut être d’investir dans une batterie externe. Celle-ci va pouvoir agir comme un chargeur nomade sur lequel il sera possible de brancher un smartphone, une tablette, une console portable ou même certains ordinateurs pour les recharger sans avoir besoin d’une prise de courant. Attention, choisissez une batterie externe certifiée et de bonne qualité, les accidents sont vite arrivés.

✅ Quelques conseils d’usage

En guise de conclusion, voici quelques derniers conseils pour prolonger la durée de vie de vos batteries et en prendre soin de manière optimale.

Stocker une batterie inutilisée à 40 %

Si vous n’utilisez pas une batterie pendant une période prolongée, il est idéal de la charger à environ 40% avant de la stocker. Une charge plus élevée peut créer une pression excessive sur les cellules, tandis qu’une charge trop faible peut entraîner une décharge complète, ce qui est néfaste pour la batterie. Surtout, stockez-les soigneusement dans un endroit sec et frais à l’abri d’enfant ou d’animaux, certains accidents arrivent vite et peuvent être dramatiques.

Les batteries préfèrent le froid

Pour minimiser la perte d’énergie des batteries au repos (environ 7 % par mois), il est conseillé de les conserver dans un endroit frais et sec, voire froid. L’idéal est de maintenir une température autour de 0°C, ce qui aide à préserver les électrodes de la batterie. Après un an de stockage à cette température, une batterie conservée à 40 % de charge devrait encore disposer de 98 % de cette capacité initiale. Cependant, il est important de noter que toutes les batteries se dégradent naturellement avec le temps, même sans utilisation, en raison de l’oxydation des cellules. Ne vous attendez donc pas à retrouver une batterie parfaitement fonctionnelle après plusieurs années de stockage.

Ne jetez pas vos batteries à la poubelle

Il est essentiel de ne pas jeter vos vieilles batteries dans une poubelle ordinaire ou de les incinérer. Ces batteries contiennent des substances toxiques qui doivent être traitées par des entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets électroniques. Pour connaître les points de collecte appropriés, renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel ou consultez les programmes de recyclage locaux. Nettoyez les connecteurs en métal à l’alcool isopropylique une fois par mois si vous prévoyez de stocker la batterie pour une longue période, afin de maintenir leur conductivité.

Attention aux contrefaçons

Si les batteries peuvent vous sauver la vie en cas de faiblesse de votre appareil lors d’un déplacement, il convient de ne pas oublier qu’il s’agit malgré tout de batteries, et donc d’un bloc rempli de produits chimiques qui peuvent être hautement dangereux s’ils sont maltraités. Malheureusement, certains constructeurs ne font que peu de cas de la sécurité, et vendent des batteries qui peuvent être à l’origine de fuites, d’incendies voire d’explosions. Au-delà des risques pour votre santé, c’est également vos équipements qui peuvent en souffrir : une surtension ou une surintensité brutale dans une batterie en charge peuvent avoir des effets négatifs irréversibles.

En Europe, la meilleure manière de s’assurer qu’une batterie externe est sure est de constater qu’elle comporte le logo CE, garant de son respect des normes européennes. Attention toutefois, car comme les batteries, ce même logo peut faire l’objet d’une contrefaçon qu’il faudra avoir l’oeil pour repérer : un logo CE peut vouloir dire « China Export » mais dans ce cas, les deux lettres se retrouvent beaucoup plus rapprochées qu’à l’accoutumée et un oeil avisé pourra le remarquer sans faille.

Enfin, pour lever toute forme de doute, un autre logo peut être présent pour vous rassurer : la marque RoHS, pour « Restriction of Hazardous Substances ». Il s’agit d’une directive européenne visant à limiter les l’usage de produits potentiellement dangereux et de métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium. De toute façon, certaines marques bloquent les batteries non officielles, c’est le cas d’Apple notamment.

