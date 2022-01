Epic Games va continuer à vous proposer des jeux gratuits en 2022

L’Epic Games Store n’est pas avare en cadeaux – Crédit : Epic Games

Pour les fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store avait offert un jeu par jour aux utilisateurs du 16 au 30 décembre. Un bon moyen de conclure l’année en beauté. Avant cela, l’entreprise avait habitué ses ouailles à un cadeau vidéoludique hebdomadaire. Et cette pratique très appréciée va continuer de plus belle en 2022. Dans un post de blog, l’entreprise confie que « plus de 765 millions de jeux gratuits ont été récupérés par les joueurs » en 2021.

Ces cadeaux permettent notamment à l’entreprise d’attirer les foules sur son store. Une fois aguichés, les nouveaux utilisateurs vont avoir tendance à rester pour faire leurs emplettes sur l’Epic Games Store. En 2021, les joueurs ont d’ailleurs dépensé près de 840 millions de dollars. Soit une hausse de 20 % par rapport à 2020, se félicite Epic. Par ailleurs, l’entreprise révèle que plus de 194 millions de joueurs PC utilisent désormais la plateforme, soit 34 millions de plus qu’en 2020.

À lire > L’Epic Games Store ajoute un panier et ça change tout vos achats

Epic Games Store : les jeux gratuits hebdomadaire sont toujours d’actualité en 2022 !

Satisfaite de ces bons résultats, l’entreprise en a profité pour annoncer une bonne nouvelle : « Nous sommes ravis de confirmer que le programme de jeux gratuits hebdomadaires continuera en 2022 », peut-on ainsi lire sur son site. Pour rappel, le jeu vous appartient une fois que vous l’avez téléchargé en temps et en heure. Et de gros titres sont parfois proposés à l’instar de GTA V et Civilization VI. Vous l’avez compris, il faut rester à l’affût chaque semaine si vous voulez faire une très bonne affaire !

Actuellement, c’est le jeu Daemon X Machina qui est gratuit jusqu’au 3 février prochain. Après avoir incarné un mecha lourdement armé, vous pourrez vous laisser tenter par Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un jeu de plateformes qui sera disponible gratuitement du 3 au 10 février.

En mai dernier, nous apprenions que les jeux gratuits d’Epic Games avaient rapporté près de 12 millions de dollars aux développeurs et aux éditeurs de fin 2018 à septembre 2019.

Source : Epic