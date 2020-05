Epic offre GTA V en jeu mystère gratuit de la semaine

L’information circulait un peu partout sur la toile depuis hier, mais tous attendaient une confirmation officielle. C’est désormais chose faite. Epic Games Store vient en effet d’annoncer la nouvelle sur son compte Twitter.

Crédit : Rockstar Games

Le jeu mystère de la semaine offert par la boutique est bien GTA V. Le titre sera disponible en téléchargement gratuit sur le store jusqu’au 21 mai prochain. Une fois téléchargé, vous pourrez bien sûr le garder à vie sur votre PC, tel que le confirme le message du tweet : « À vous pour toujours sur l’Epic Games Store. ».

Pour profiter de ce beau cadeau, il suffit de posséder un compte sur l’Epic Games Stores, ce qui là encore, est totalement gratuit. Si vous devez vous créer un compte, notez que l’offre gratuite de GTA V n’apparaitra que 12 heures après votre inscription.

GTA 5 : ce mod vous permet d’ajouter 70 nouvelles missions

GTA V, un jeu pourtant toujours très rentable

Même si tous les joueurs avaient envie d’y croire, peu d’entre eux pensaient qu’Epic choisirait vraiment d’offrir GTA 5 gratuitement. Certes, le jeu sorti en 2015 sur PC s’est déjà vendu à plus de 120 millions d’exemplaires dans le monde, mais il reste toujours un des best-sellers de Rockstar Games. Plus de 5 millions d’exemplaires se sont en effet écoulés ces quelques derniers mois. Le jeu semble toutefois avoir rapporté assez d’argent à Rockstar pour que le studio décide de se passer de ses revenus.

Pour ceux qui ne feraient pas encore partie des millions de propriétaires du titre, c’est donc le moment idéal de se plonger dans le vaste monde de GTA V. Il faudra en outre être patient pour découvrir le prochain opus de la franchise. Alors qu’on espérait découvrir bientôt un premier trailer, on apprenait le mois dernier que le développement de GTA VI venait tout juste de débuter. Afin de livrer le titre plus rapidement et d’alléger le travail de ses équipes, Rockstar Games envisagerait cependant un lancement plus modeste, avec des DLC qui viendront compléter le jeu plus tard.

GTA 5 : un mod pour visiter Vice City dans des graphismes modernes

Source : Epic Games Store / Twitter